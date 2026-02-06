Αταμάν: «Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση – Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε απέναντι στην Παρτίζαν και υπέστη μια βαριά ήττα με 78-62, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου τονίζοντας ότι οι Κώστας Σλούκας και Τζέριαν Γκραντ ήταν κουρασμένοι, ενώ επισήμανε πως δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει στην δράση ο Κέντρικ Ναν.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν:

«Η Παρτιζάν έπαιξε πολύ physical και επιθετικά. Δεν απαντήσαμε στο physicality στο παρκέ. Ίσως επειδή προήρθαμε από ένα δύσκολο ματς με την Ρεάλ, έχουμε βετεράνους όπως ο Σλούκας και ο Γκραντ που έδωσαν τα πάντα. Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, το ξέρουμε. Σήμερα οι Σλούκας και Γκραντ ήταν κουρασμένοι, δεν είχαμε άλλες λύσεις. Χάσαμε πολλά σουτ, δεν είχαμε ενέργεια στην άμυνα. Η Παρτιζάν άξιζε να κερδίσει, δεν είχαμε ενέργεια και δεν απαντήσαμε στο physicality της Παρτιζάν».

Για την επιστροφή του Ναν και για το αν ανησυχεί για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο πρόεδρος μετά την ήττα: «Δεν ξέρω για την κατάσταση του Ναν. Περιμένουμε κάθε εβδομάδα να επιστρέψει. Αν έχεις ερώτηση για το ματς, θα απαντήσω».

Για το ότι μόνο ο Σορτς είχε διψήφιο αριθμό πόντων: «Κάναμε πολλά λάθη. Χωρίς τον Ναν οι βασικοί παίκτες μας είναι οι Σλούκας και Γκραντ. Η Παρτιζάν έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Χάσαμε σουτ με Όσμαν και Χουάντσο στην αρχή. Ο Σορτς σκόραρε. Δεν είχαμε δεύτερο σκόρερ γιατί έπαιξαν τρομερή άμυνα στους Σλούκα και Γκραντ και σταμάτησαν την επίθεσή μας».

Για το αντιαθλητικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου: «Είναι συναισθήματα. Μπορεί να γίνει στη διάρκεια του ματς. Παλεύει με τον παίκτη της Παρτιζάν και εκνευρίζεται. Δεν παίζαμε και καλά. Μπορεί να συμβεί σε τέτοια ματς».

Για τα σκαμπανεβάσματα και αν μπορεί να κάνει σερί ο Παναθηναϊκός: «Έτσι είναι όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, δες την βαθμολογία. Με εξαίρεση 1-2 ομάδες, νομίζω η Φενερμπαχτσέ νικάει στο Παρίσι, αλλά βλέποντας τα άλλα αποτελέσματα, όλες οι ομάδες είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε προς τους στόχους μας. Δεν είμαστε η μόνη ομάδα που έχασε, υπάρχουν ομάδες στις πρώτες 8 θέσεις που έχασαν τους αγώνες τους».

Για το ματς της Τουρκίας με την Σερβία: «Δεν θα πω τίποτα. Θα μιλήσω μόνο για το αποψινό ματς», κατέληξε ο Αταμάν.