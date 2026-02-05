Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague ύστερα από την επικράτηση της Παρτίζαν επί του Παναθηναϊκού στη Σερβία.
«Διαβολοβδομάδα» μέρος… δεύτερο στη Euroleague, με την έναρξη της 27ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις.
Ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να κεφαλοποιήσει τη μεγάλη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, αφού υπέστη βαριά ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 78-62. Έτσι οι Πράσινοι έπεσαν στο 16-11, ενώ οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-18, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλά.
Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η ομάδα του Ντουμπάι μετά τον Ολυμπιακό νίκησε και τη Ρεάλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε της Μονακό, με τη Βαλένθια να περνά από την έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Τέλος να αναφέρουμε πως ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους την Παρασκευή (6/2) και ώρα 21:15.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής Euroleague
Πέμπτη (5/2)
Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 παρ (88-88 κ.δ)
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62
Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82
Παρί – Φενέρμπαχτσε 90-92
Παρασκευή (6/2)
Παρί – Φενέρμπαχτσε 5/2 στις 21:45
Αναντολού Έφες – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/2 στις 19:30
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 6/2 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/2 στις 21:00
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 6/2 στις 21:15
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 6/2 στις 21:30
Η βαθμολογία της Euroleague
Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας
Αναντολού Έφες – Βίρτους Μπολόνια 12/2 στις 19:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 12/2 στις 21:05
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 12/2 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Παρί 12/2 στις 21:30
Βαλένθια – Βιλερμπάν 12/2 στις 21:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/2 στις 20:00
Μονακό – Μπασκόνια 13/2 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 13/2 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 13/2 στις 21:30
Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 13/2 στις 21:30
