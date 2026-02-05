Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι (pic)

«Διαβολοβδομάδα» μέρος… δεύτερο στη Euroleague, με την έναρξη της 27ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να κεφαλοποιήσει τη μεγάλη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, αφού υπέστη βαριά ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 78-62. Έτσι οι Πράσινοι έπεσαν στο 16-11, ενώ οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-18, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλά.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η ομάδα του Ντουμπάι μετά τον Ολυμπιακό νίκησε και τη Ρεάλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε της Μονακό, με τη Βαλένθια να περνά από την έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τέλος να αναφέρουμε πως ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους την Παρασκευή (6/2) και ώρα 21:15.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής Euroleague

Πέμπτη (5/2)

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 παρ (88-88 κ.δ)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82

Παρί – Φενέρμπαχτσε 90-92

Παρασκευή (6/2)

Παρί – Φενέρμπαχτσε 5/2 στις 21:45

Αναντολού Έφες – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/2 στις 19:30

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 6/2 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/2 στις 21:00

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 6/2 στις 21:15

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 6/2 στις 21:30



Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας

Αναντολού Έφες – Βίρτους Μπολόνια 12/2 στις 19:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 12/2 στις 21:05

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 12/2 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Παρί 12/2 στις 21:30

Βαλένθια – Βιλερμπάν 12/2 στις 21:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/2 στις 20:00

Μονακό – Μπασκόνια 13/2 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 13/2 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 13/2 στις 21:30

Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 13/2 στις 21:30