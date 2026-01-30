Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague ο Τσους Μπουένο (vids)

Ο Τσους Μπουένο είναι ο νέος CEO της Euroleague! Ο Ισπανός αποτελεί τον εκλεκτό των μετοχών της διοργάνωσης, οι οποίοι τον ψήφισαν στη σχετική ψηφοφορία και έτσι, τις επόμενες ημέρες θα αναλάβει κι επίσημα τα καθήκοντά του.

Οι εξελίξεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι καταιγιστικές, καθώς εδώ και μέρες ο Παούλιους Μοτεγιούνας αποτελεί παρελθόν από τη θέση του CEO της Euroleague και οι μέτοχοι της λίγκας βρήκαν τον διάδοχό του στο πρόσωπο του Ισπανού, ο οποίος θα κληθεί να αναλάβει το δύσκολο έργο της βελτίωσης της συνολικής στρατηγικής της λίγκας.

Ποιος είναι ο νέος CEO της Euroleague

Ο Τσους Μπουένο υπήρξε μπασκετμπολίστας, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια. Στη συνέχεια, ο Ισπανός αποσύρθηκε και αποφάσιε να κάνει τα πρώτα του βήματα στο management, με τον ίδιο να μετράει πλέον, πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο.

Ο Μπουένο έχει εργαστεί ως Εκτελεστικός διευθυντής στην Ισπανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του, η «φούρια ρόχα» γνώρισε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της, καθώς τότε οι Ισπανοί κέρδισαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIBA 2006, το EuroBasket 2009, και ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και στο EuroBasket 2007.

Η πορεία στο NBA

Ο Ισπανός συνέχισε την καριέρα του στο NBA, εκεί όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της NBA Ισπανίας.

Μετά τη θητεία του στην κορυφαία λίγκα, ο 56χρονος εργάστηκε σε παγκόσμιες πλατφόρμες όπως η DAZN, ενισχύοντας με την εμπειρία του θέματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και την εμπλοκή των φιλάθλων στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε στις 30 Ιανουαρίου ότι ο Jesus «Chus» Bueno θα διοριστεί νέος Διευθύνων Σύμβουλος, με ισχύ από τις επόμενες ημέρες. Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ενίσχυση της διακυβέρνησης του οργανισμού και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης του στρατηγικού οράματός του για το μέλλον.

Ο Bueno, 56 ετών, εκλέχθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Commercial Assets (ECA) και θα διαδεχθεί τον Paulius Motiejunas, ο οποίος ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούνιο του 2022. Ο Chus Bueno θα ηγηθεί της συνολικής στρατηγικής της Euroleague Basketball, με έμφαση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της εμπειρίας των παικτών και των φιλάθλων και την επέκταση σε νέες αγορές και κοινό, με παράλληλη μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρεται στους συλλόγους, τους συνεργάτες, τους παίκτες και τους φιλάθλους. Η αποστολή του είναι να συνεχίσει να χτίζει πάνω στην επιτυχία που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες 25 σεζόν και να ενισχύσει τη θέση της EuroLeague, του BKT EuroCup και της NextGen EuroLeague ως των αδιαμφισβήτητων κορυφαίων διοργανώσεων μπάσκετ στην Ευρώπη.

Ο Bueno διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και στρατηγικής ηγεσίας στο επαγγελματικό αθλητικό οικοσύστημα. Η καριέρα του είναι στενά συνδεδεμένη με το μπάσκετ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την FC Barcelona κατά τη σεζόν 1988-89 και συνέχισε να αγωνίζεται για οκτώ σεζόν με πέντε επιπλέον συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Atletico de Madrid και Valencia Basket. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Bueno ανέλαβε διοικητικά και διευθυντικά καθήκοντα στον κλάδο του μπάσκετ.

Ξεκίνησε την καριέρα του εκτός γηπέδου στην Ισπανική Ένωση Καλαθοσφαιριστών (ABP) πριν ενταχθεί στην Ισπανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FEB) το 2006 ως εκτελεστικός διευθυντής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ισπανική εθνική ομάδα γνώρισε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της, κερδίζοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIBA 2006 και το EuroBasket 2009, καθώς και ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και στο EuroBasket 2007.

Στη συνέχεια, ο Bueno εντάχθηκε στην Εθνική Ένωση Καλαθοσφαίρισης (NBA), όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της NBA Ισπανίας. Μετά από 12 χρόνια στην NBA, μετακόμισε στην Legends, τον παγκόσμιο ηγέτη στη διαχείριση χώρων και την φιλοξενία, όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ιβηρική χερσόνησο.

Πιο πρόσφατα, ο Bueno ηγήθηκε της δημιουργίας και ανάπτυξης του τμήματος μπάσκετ στο DAZN, την παγκόσμια πλατφόρμα OTT για τον αθλητισμό, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρογνωμοσύνη του στα μέσα ενημέρωσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εμπλοκή των φιλάθλων στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο.

Οι σύλλογοι θα ήθελαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στον Paulius Motiejunas για τις υπηρεσίες, την αφοσίωση και την προσήλωσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Υπό την καθοδήγησή του, ο οργανισμός πέτυχε σημαντικά ορόσημα και συνεχή ανάπτυξη, που συνέβαλαν στην ενίσχυση της θέσης του στο οικοσύστημα του μπάσκετ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA, εκ μέρους όλων των συλλόγων της Euroleague Basketball, του εύχεται κάθε επιτυχία στις μελλοντικές επαγγελματικές του προσπάθειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πλήρως προσηλωμένο στην αποστολή της Euroleague Basketball για την προώθηση της αριστείας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ».