sports betsson
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague ο Τσους Μπουένο (vids)
Μπάσκετ 30 Ιανουαρίου 2026, 19:32

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague ο Τσους Μπουένο (vids)

Ο Ισπανός, Τσους Μπουένο, αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στη Euroleague, στη θέση του Παούλιους Μοτεγιούνας. Αυτό είναι το προφίλ του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Ο Τσους Μπουένο είναι ο νέος CEO της Euroleague! Ο Ισπανός αποτελεί τον εκλεκτό των μετοχών της διοργάνωσης, οι οποίοι τον ψήφισαν στη σχετική ψηφοφορία και έτσι, τις επόμενες ημέρες θα αναλάβει κι επίσημα τα καθήκοντά του.

Οι εξελίξεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι καταιγιστικές, καθώς εδώ και μέρες ο Παούλιους Μοτεγιούνας αποτελεί παρελθόν από τη θέση του CEO της Euroleague και οι μέτοχοι της λίγκας βρήκαν τον διάδοχό του στο πρόσωπο του Ισπανού, ο οποίος θα κληθεί να αναλάβει το δύσκολο έργο της βελτίωσης της συνολικής στρατηγικής της λίγκας.

Ποιος είναι ο νέος CEO της Euroleague

Ο Τσους Μπουένο υπήρξε μπασκετμπολίστας, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια. Στη συνέχεια, ο Ισπανός αποσύρθηκε και αποφάσιε να κάνει τα πρώτα του βήματα στο management, με τον ίδιο να μετράει πλέον, πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο.

YouTube thumbnail

Ο Μπουένο έχει εργαστεί ως Εκτελεστικός διευθυντής στην Ισπανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του, η «φούρια ρόχα» γνώρισε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της, καθώς τότε οι Ισπανοί κέρδισαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIBA 2006, το EuroBasket 2009, και ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και στο EuroBasket 2007.

Η πορεία στο NBA

Ο Ισπανός συνέχισε την καριέρα του στο NBA, εκεί όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της NBA Ισπανίας.

Μετά τη θητεία του στην κορυφαία λίγκα, ο 56χρονος εργάστηκε σε παγκόσμιες πλατφόρμες όπως η DAZN, ενισχύοντας με την εμπειρία του θέματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και την εμπλοκή των φιλάθλων στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο.

YouTube thumbnail

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε στις 30 Ιανουαρίου ότι ο Jesus «Chus» Bueno θα διοριστεί νέος Διευθύνων Σύμβουλος, με ισχύ από τις επόμενες ημέρες. Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ενίσχυση της διακυβέρνησης του οργανισμού και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης του στρατηγικού οράματός του για το μέλλον.

Ο Bueno, 56 ετών, εκλέχθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Commercial Assets (ECA) και θα διαδεχθεί τον Paulius Motiejunas, ο οποίος ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούνιο του 2022. Ο Chus Bueno θα ηγηθεί της συνολικής στρατηγικής της Euroleague Basketball, με έμφαση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της εμπειρίας των παικτών και των φιλάθλων και την επέκταση σε νέες αγορές και κοινό, με παράλληλη μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρεται στους συλλόγους, τους συνεργάτες, τους παίκτες και τους φιλάθλους. Η αποστολή του είναι να συνεχίσει να χτίζει πάνω στην επιτυχία που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες 25 σεζόν και να ενισχύσει τη θέση της EuroLeague, του BKT EuroCup και της NextGen EuroLeague ως των αδιαμφισβήτητων κορυφαίων διοργανώσεων μπάσκετ στην Ευρώπη.

Ο Bueno διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και στρατηγικής ηγεσίας στο επαγγελματικό αθλητικό οικοσύστημα. Η καριέρα του είναι στενά συνδεδεμένη με το μπάσκετ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την FC Barcelona κατά τη σεζόν 1988-89 και συνέχισε να αγωνίζεται για οκτώ σεζόν με πέντε επιπλέον συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Atletico de Madrid και Valencia Basket. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Bueno ανέλαβε διοικητικά και διευθυντικά καθήκοντα στον κλάδο του μπάσκετ.

Ξεκίνησε την καριέρα του εκτός γηπέδου στην Ισπανική Ένωση Καλαθοσφαιριστών (ABP) πριν ενταχθεί στην Ισπανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FEB) το 2006 ως εκτελεστικός διευθυντής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ισπανική εθνική ομάδα γνώρισε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της, κερδίζοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIBA 2006 και το EuroBasket 2009, καθώς και ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και στο EuroBasket 2007.

Στη συνέχεια, ο Bueno εντάχθηκε στην Εθνική Ένωση Καλαθοσφαίρισης (NBA), όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της NBA Ισπανίας. Μετά από 12 χρόνια στην NBA, μετακόμισε στην Legends, τον παγκόσμιο ηγέτη στη διαχείριση χώρων και την φιλοξενία, όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ιβηρική χερσόνησο.

Πιο πρόσφατα, ο Bueno ηγήθηκε της δημιουργίας και ανάπτυξης του τμήματος μπάσκετ στο DAZN, την παγκόσμια πλατφόρμα OTT για τον αθλητισμό, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρογνωμοσύνη του στα μέσα ενημέρωσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εμπλοκή των φιλάθλων στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο.

Οι σύλλογοι θα ήθελαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στον Paulius Motiejunas για τις υπηρεσίες, την αφοσίωση και την προσήλωσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Υπό την καθοδήγησή του, ο οργανισμός πέτυχε σημαντικά ορόσημα και συνεχή ανάπτυξη, που συνέβαλαν στην ενίσχυση της θέσης του στο οικοσύστημα του μπάσκετ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA, εκ μέρους όλων των συλλόγων της Euroleague Basketball, του εύχεται κάθε επιτυχία στις μελλοντικές επαγγελματικές του προσπάθειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πλήρως προσηλωμένο στην αποστολή της Euroleague Basketball για την προώθηση της αριστείας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Headlines:
Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ

Η ΕΠΟ πληρώνει για να έρθει η Παραγουάη για φιλικό ματς, όμως δεν εισπράττει για να πάει η Εθνική στην Ουγγαρία, παρά καταβάλει η ίδια τα απαιτούμενα χρήματα

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ

Η ΕΠΟ πληρώνει για να έρθει η Παραγουάη για φιλικό ματς, όμως δεν εισπράττει για να πάει η Εθνική στην Ουγγαρία, παρά καταβάλει η ίδια τα απαιτούμενα χρήματα

Βάιος Μπαλάφας
Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως
Ντοκιμαντέρ 30.01.26

Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως

Το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του New Yorker, Cashing Out, ξετυλίγει το νήμα μιας άγνωστης και ηθικά αμφιλεγόμενης βιομηχανίας, όπου επενδυτές αγόραζαν τις ασφάλειες ζωής ασθενών με AIDS που είχαν ελάχιστο χρόνο ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
Αισθητική απόκληση 30.01.26

Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences, απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Λόγω Ιράν; 30.01.26

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο