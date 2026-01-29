Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα στη Euroleague και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο ΣΕΦ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague, κυνηγώντας μια μεγάλη νίκη που θα τον φέρει εντός της πρώτης τετράδας που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί λίγες μέρες μετά το τραγικό συμβάν σε δρόμο της Ρουμανίας, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν τρεις ακόμα, ενώ ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία ώστε να δουν το παιχνίδι με τη Λιόν.

Η κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Όπως είναι λογικό η Ελλάδα έχει βυθιστεί στην θλίψη, με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ να προχωρά σε μια σημαντική κίνηση για τους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου του βορρά μετά από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε στη Euroleague, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ του ματς με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, στην μνήμη των άτυχων ψυχών.