Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα στη Euroleague και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο ΣΕΦ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα στη Euroleague ώστε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
- Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του
- Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
- Αυξάνει η Τουρκία τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με το Ιράν και διεκδικεί ρόλο μεσολαβητή με τις ΗΠΑ
- Συνελήφθη 28χρονος για επίθεση σε ζευγάρι που έκανε ανάληψη από ΑΤΜ
Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague, κυνηγώντας μια μεγάλη νίκη που θα τον φέρει εντός της πρώτης τετράδας που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί λίγες μέρες μετά το τραγικό συμβάν σε δρόμο της Ρουμανίας, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν τρεις ακόμα, ενώ ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία ώστε να δουν το παιχνίδι με τη Λιόν.
Η κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ
Όπως είναι λογικό η Ελλάδα έχει βυθιστεί στην θλίψη, με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ να προχωρά σε μια σημαντική κίνηση για τους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου του βορρά μετά από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.
Συγκεκριμένα, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε στη Euroleague, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ του ματς με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, στην μνήμη των άτυχων ψυχών.
- Κόπα Αφρικα: Βαριές καμπάνες σε Σενεγάλη και Μαρόκο
- Σε πολύ δύσκολη θέση η Μονακό: Μπαίνει στη «μέση» το Πριγκιπάτο λόγω οικονομικών προβλημάτων
- Έπος: Ο Μεντιλίμπαρ καθαρίζει το χιόνι πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία (pics, vid)
- Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
- Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα στη Euroleague και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο ΣΕΦ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
- Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ – Αυτό είναι το κλειδί κόντρα στη Βιλερμπάν»
- Ο Μπαρτζώκας εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και έγινε viral (pic)
- Νοκ-άουτ και από το Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός ο Κέντρικ Ναν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις