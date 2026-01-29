sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα στη Euroleague και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο ΣΕΦ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Euroleague 29 Ιανουαρίου 2026, 12:16

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα στη Euroleague ώστε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague, κυνηγώντας μια μεγάλη νίκη που θα τον φέρει εντός της πρώτης τετράδας που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί λίγες μέρες μετά το τραγικό συμβάν σε δρόμο της Ρουμανίας, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν τρεις ακόμα, ενώ ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία ώστε να δουν το παιχνίδι με τη Λιόν.

Η κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Όπως είναι λογικό η Ελλάδα έχει βυθιστεί στην θλίψη, με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ να προχωρά σε μια σημαντική κίνηση για τους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου του βορρά μετά από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε στη Euroleague, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ του ματς με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, στην μνήμη των άτυχων ψυχών.

Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague
Euroleague 29.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) από την τελευταία αγωνιστική του Europa League και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Σύνταξη
Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
Euroleague 28.01.26

Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του και μίλησε μίλησε για αυτό στη media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
Euroleague 26.01.26

Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
