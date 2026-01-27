«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες» (pic)
Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζονας τα συλλυπητήριά της για αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ρουμανία…
- «Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
- Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα
- Χανιά: Φωτιά σε αποθήκη στον Πλατανιά
- Η Σαουδική Αραβία παγώνει την κατασκευή του κύβου Mukaab, του μεγαλύτερου κτηρίου στον κόσμο
Μαύρη μέρα ξημέρωσε για την ελληνική κοινωνία και τον ΠΑΟΚ, με 7 άτομα να χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο, μεταβαίνοντας οδικώς στη Γαλλία για το ματς του Europa League με αντίπαλο τη Λιόν.
Συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες απέστειλε μέσω ανακοίνωσής της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.
Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση.»
🙏🏾 ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ#OlympiacosBChttps://t.co/As0CVU5end
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 27, 2026
- 55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει
- Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα
- ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό…»
- Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί
- Σεισμός τώρα στη Ζάκυνθο
- Γροιλανδία: Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του
- Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
- Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις