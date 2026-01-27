«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες» (pic)

Μαύρη μέρα ξημέρωσε για την ελληνική κοινωνία και τον ΠΑΟΚ, με 7 άτομα να χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο, μεταβαίνοντας οδικώς στη Γαλλία για το ματς του Europa League με αντίπαλο τη Λιόν.

Συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες απέστειλε μέσω ανακοίνωσής της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση.»