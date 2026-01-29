Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Σπουδαίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με… φόντο την τετράδα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της βραδιάς διεξάγεται απόψε (29/1, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 25η αγωνιστικής της Euroleague, έχοντας ως μεγάλο στόχο τη νίκη που θα τον φέρει εντός τετράδας.

Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο την απώλεια της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Παρί και να την ξεπεράσουν φτάνοντας στο 16-8, την ώρα που οι Μαδριλένοι έχουν μείνει στο 16-9. Την ώρα που οι Πειραιώτες θα κυνηγήσουν τα υπερκαλύψουν τη διαφορά από την Μπαρτσελόνα, έχοντας χάσει με 13 πόντους (98-85) στην Καταλονία.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει τόσο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, όσο και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα. Αντίθετα, εκτός μένουν οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου.

Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι Πασκουάλ είδε τον Γουίλ Κλάιμπερν να προπονείται και να δηλώνει έτοιμος. Συνεπώς η μοναδική απουσία των «μπλαουγκράνα» είναι ο Χουάν Νούνιεζ που βρίσκεται εκτός από την αρχή της σεζόν.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής της Euroleague:

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 96-92

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

Η βαθμολογία – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός:

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής: