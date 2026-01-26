Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

sports betsson
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Κόρι Τζόσεφ, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, έφτασε στη χώρα μας το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να μπει άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας για να πάρει μία γεύση από το ΣΕΦ και τους συμπαίκτες του.

Δεν ξέρουμε ακόμα αν ο Καναδός θα κάνει το ντεμπούτο του στο ματς της Πέμπτης με την Μπαρτσελόνα, μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνηθίζει να δίνει τον απαιτούμενο χρόνο στους παίκτες του και να τους βάζει σταδιακά στα παιχνίδια.

Έτσι ο Τζόσεφ αναμένεται να κάνει αρχικά το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, ωστόσο θα δηλωθεί κανονικά στη λίστα της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να φτάνει κοντά στο όριο των δηλωμένων παικτών, με τον αριθμό αυτή τη στιγμή να φτάνει τους 19.

Πόσους παίκτες έχει δηλωμένους ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague, κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει συνολικά έως 20 παίκτες σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με το χρονικό παράθυρο να ανοίγει μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου. Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός έχει πλέον περιθώριο για μόλις μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ του, εκτός αν πρόκειται για παίκτη κάτω των 20 ετών.

Υπάρχει, ωστόσο, εξαίρεση για τους νεαρούς, καθώς οι παίκτες κάτω των 20 ετών δεν προσμετρώνται στο όριο των 20. Για τη φετινή σεζόν, U20 θεωρούνται όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά.

Σε ό,τι αφορά τις κινήσεις μεσούσης της περιόδου, ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε τέσσερις προσθήκες: Φρανκ Νιλικίνα (26 Σεπτεμβρίου), Μόντε Μόρις (10 Δεκεμβρίου), Ταϊρίκ Τζόουνς (4 Ιανουαρίου) και Κόρι Τζόσεφ (23 Ιανουαρίου).

Υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες της Euroleague έχουν δικαίωμα να δηλώνουν παίκτες έως και τις 25 Φεβρουαρίου, κάτι που κάνει το επόμενο διάστημα ιδιαίτερα κρίσιμο για τις τελικές αποφάσεις όσον αφορά τα ρόστερ όλων των ομάδων.

Έτσι ο Ολυμπιακός ενδέχεται αυτή η μία θέση που απομένει να καλυφθεί με τον Μουστάφα Φαλ ο οποίος τα πηγαίνει πολύ καλύτερα με την αποθεραπεία του, κάτι το οποίο έχει αναφέρει και ο ίδιος ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Δεν λέμε ότι θα παίξει αλλά ενδέχεται σε κάποιους μήνες να μπει σε ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων με τον Ολυμπιακό να έχει πρώτα και πάνω από όλα την υγεία του αθλητή τον οποίο και δεν πρόκειται να πιέσει καθόλου.

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
