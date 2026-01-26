sports betsson
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Τζόσεφ
Euroleague 26 Ιανουαρίου 2026, 09:57

Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Τζόσεφ

Ο Κόρι Τζόσεφ έφτασε στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας (26/01) και είναι έτοιμος να μπει σε ρυθμό προπονήσεων με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ο Κόρι Τζόσεφ προσγειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/1) στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναμένεται να μπει σε ρυθμούς… Ολυμπιακού.

Ο Καναδός γκαρντ είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Πειραιά και αναμένεται να γεμίσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας για τη συνέχεια της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Τζόσεφ έφτασε στην Αθήνα με πτήση από το Μαϊάμι μέσω της Κωνσταντινούπολης λόγο μετά τις 09:00 και τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι της ομάδας, με τον 34χρονο γκαρντ να ετοιμάζεται να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες, τον Γιώργο Μπαρτζώκα και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των Πειραιωτών.

Ποιος είναι ο Κόρι Τζόσεφ

Ο Τζόσεφ προέρχεται από μια μπασκετική οικογένεια καθώς οι γονείς του ασχολούνται και οι δύο με το μπάσκετ, έχοντας παίξει στο παρελθόν, αλλά και έχοντας προπονήσει ομάδες στον Καναδά.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από το 2011 όταν και εντάχθηκε στο δυναμικό του κολλεγίου του Τέξας και στη συνέχεια πήγε στους Σπερς. Στα σπιρούνια έμεινε έως το 2015 όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα με τα «σπιρούνια» στους τελικούς με τους Μαϊάμι Χιτ, όντας ένας από τους αγαπημένους του κόσμου της ομάδας, αλλά και του Γκρεγκ Πόποβιτς ο οποίος εκτιμούσε το πάθος και την δίψα με την οποία αγωνιζόταν κάθε φορά που έπαιζε.

Έπειτα ακολούθησαν οι Τορόντο Ράπτορς (2015-17), οι Ιντιάνα Πέισερς (2017-19), οι Σακραμέντο Κινγκς (2019-21), οι Ντιτρόιτ Πίστονς (2021-23), οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (2023-24) και τελευταίος σταθμός οι Ορλάντο Μάτζικ (2024-25).

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 στο Ορλάντο είχε 3.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο στα 50 ματς που πάτησε παρκέ. Στα 16 εξ αυτών ξεκίνησε βασικός. Συνολικά στην καριέρα του στο ΝΒΑ μέτρησε αγωνίστηκε σε 953 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έχοντας 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Κοινωνία
Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς
Μπάσκετ 26.01.26

Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς

Ο αγώνας των Μπακς με τους Μάβερικς αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση δωρίζοντας φαγητό στα καταφύγια του Μιλγουόκι.

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Euroleague 24.01.26

Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ και έβαλε ακόμη έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιώργο Μπαρτζώκα – Τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι 6+2 ξένοι και αυτοί που θα μείνουν εκτός…

Σύνταξη
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
Μπάσκετ 23.01.26

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;

Ως κομβικές αντιμετωπίζουν στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες αποκαλύψεις του In για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν τη «θεσμική» διαδρομή που ακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 2022, ενόψει και της εξέτασης της προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς
Μπάσκετ 26.01.26

Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς

Ο αγώνας των Μπακς με τους Μάβερικς αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση δωρίζοντας φαγητό στα καταφύγια του Μιλγουόκι.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οι βόλτες με τον σκύλο μας συντομεύουν, ώρα για εκτόνωση στο σπίτι
Έξυπνα τεχνάσματα 26.01.26

Φαεινές ιδέες για να εκτονώσουμε τον σκύλο στο σπίτι όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Πώς μπορούμε, με ευχάριστους τρόπους και παιχνίδια, να απασχολήσουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι, ώστε να εκτονώνεται, αλλά και να περνάει φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Πότε παντρεύεται
Fizz 26.01.26

Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της - Πότε παντρεύεται

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26.01.26

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα - Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών
Πολιτική 26.01.26

Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών

«Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)
Μπάσκετ 26.01.26

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λύγισαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 111-85, σε μία βραδιά που ο Στεφ Κάρι έδωσε σόου ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Σύνταξη
Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;
Έγινε κίνημα 26.01.26

Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;

Γιατί ολοένα και περισσότερα ξενοδοχεία καταργούν την πόρτα του μπάνιου, ποιο είναι το πραγματικό κόστος πίσω από την απόφαση και πώς γεννήθηκε το κίνημα αντίδρασης “BringBackDoors”

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σύνταξη
