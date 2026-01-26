Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Τζόσεφ

Ο Κόρι Τζόσεφ προσγειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/1) στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναμένεται να μπει σε ρυθμούς… Ολυμπιακού.

Ο Καναδός γκαρντ είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Πειραιά και αναμένεται να γεμίσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας για τη συνέχεια της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Τζόσεφ έφτασε στην Αθήνα με πτήση από το Μαϊάμι μέσω της Κωνσταντινούπολης λόγο μετά τις 09:00 και τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι της ομάδας, με τον 34χρονο γκαρντ να ετοιμάζεται να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες, τον Γιώργο Μπαρτζώκα και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των Πειραιωτών.

Ποιος είναι ο Κόρι Τζόσεφ

Ο Τζόσεφ προέρχεται από μια μπασκετική οικογένεια καθώς οι γονείς του ασχολούνται και οι δύο με το μπάσκετ, έχοντας παίξει στο παρελθόν, αλλά και έχοντας προπονήσει ομάδες στον Καναδά.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από το 2011 όταν και εντάχθηκε στο δυναμικό του κολλεγίου του Τέξας και στη συνέχεια πήγε στους Σπερς. Στα σπιρούνια έμεινε έως το 2015 όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα με τα «σπιρούνια» στους τελικούς με τους Μαϊάμι Χιτ, όντας ένας από τους αγαπημένους του κόσμου της ομάδας, αλλά και του Γκρεγκ Πόποβιτς ο οποίος εκτιμούσε το πάθος και την δίψα με την οποία αγωνιζόταν κάθε φορά που έπαιζε.

Έπειτα ακολούθησαν οι Τορόντο Ράπτορς (2015-17), οι Ιντιάνα Πέισερς (2017-19), οι Σακραμέντο Κινγκς (2019-21), οι Ντιτρόιτ Πίστονς (2021-23), οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (2023-24) και τελευταίος σταθμός οι Ορλάντο Μάτζικ (2024-25).

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 στο Ορλάντο είχε 3.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο στα 50 ματς που πάτησε παρκέ. Στα 16 εξ αυτών ξεκίνησε βασικός. Συνολικά στην καριέρα του στο ΝΒΑ μέτρησε αγωνίστηκε σε 953 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έχοντας 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ κατά μέσο όρο.