Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς βλέπει πως έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός γκαρντ, που έφτασε στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας, μπήκε στο πρόγραμμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Επίσης, κανονικά γυμνάστηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς παρά το σφίξιμο που ένιωσε στο ματς με τον Κολοσσό, η μαγνητική που έκανε δεν έδειξε πως αντιμετωπίζει κάτι το ιδιαίτερο, ενώ σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα που νιώθει ακόμα ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και παραμένει εκτός προπονήσεων και φυσικά παιχνιδιών.