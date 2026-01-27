Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς βλέπει πως έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός γκαρντ, που έφτασε στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας, μπήκε στο πρόγραμμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Επίσης, κανονικά γυμνάστηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς παρά το σφίξιμο που ένιωσε στο ματς με τον Κολοσσό, η μαγνητική που έκανε δεν έδειξε πως αντιμετωπίζει κάτι το ιδιαίτερο, ενώ σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα που νιώθει ακόμα ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και παραμένει εκτός προπονήσεων και φυσικά παιχνιδιών.
