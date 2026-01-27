sports betsson
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27 Ιανουαρίου 2026, 15:40

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς βλέπει πως έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός γκαρντ, που έφτασε στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας, μπήκε στο πρόγραμμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Επίσης, κανονικά γυμνάστηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς παρά το σφίξιμο που ένιωσε στο ματς με τον Κολοσσό, η μαγνητική που έκανε δεν έδειξε πως αντιμετωπίζει κάτι το ιδιαίτερο, ενώ σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα που νιώθει ακόμα ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και παραμένει εκτός προπονήσεων και φυσικά παιχνιδιών.

Economy
BofA: Γιατί παραμένει θετική για την Ελλάδα

BofA: Γιατί παραμένει θετική για την Ελλάδα

Αθλητική Ροή
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
Euroleague 26.01.26

Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Euroleague 24.01.26

Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ και έβαλε ακόμη έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιώργο Μπαρτζώκα – Τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι 6+2 ξένοι και αυτοί που θα μείνουν εκτός…

Σύνταξη
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»
Οργή 27.01.26

Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπιστοκοτοβιομηχανία Βιολάντα

Σύνταξη
Γλυφάδα: Κόντεψαν να πνιγούν μέσα στο σπίτι τους – «Το νερό έφτασε το 1,60 – Δεν έχουμε ούτε ρούχα»
Ελλάδα 27.01.26

Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»

Η κακοκαιρία στη Γλυφάδα στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα αλλά κι άλλοι κινδύνευσαν - Η δραματική μαρτυρία κατοίκου που έχει χάσει τα πάντα από την πλημμύρα

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
