Νοκ-άουτ ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό – Δεν παίζει με την Εφές

Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Αναντολού Έφες αύριο Πέμπτη (22/1, 19:30) στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague, έχοντας μια πολύ σημαντική απουσία, αυτή του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής (20/1) αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όταν δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι από τον Οσέι Μπρίσετ, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άμεσα για τα αποδυτήρια και να μην επιστρέψει στο παρκέ.

Τι είχε πει ο Μπαρτζώκας για τον Μιλουτίνοφ

Στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αναφέρει ότι ο έμπειρος ψηλός φαινόταν πως είχε υποστεί διάσειση και οι γιατροί συνέστησαν να μην ταξιδέψει καθώς δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψει, με τον Έλληνα τεχνικό να τονίζει πως όλα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα, κάτι που συνέβη.

Έτσι οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με τους Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς στη θέση 5, ενώ η αποστολή θα αποτελείται από 13 παίκτες.