Νοκ-άουτ ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό – Δεν παίζει με την Εφές
Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με την Αναντολού Έφες.
- Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
- «Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί
- Διπλός ΕΝΦΙΑ για τα κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers
- Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ
Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Αναντολού Έφες αύριο Πέμπτη (22/1, 19:30) στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague, έχοντας μια πολύ σημαντική απουσία, αυτή του Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής (20/1) αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όταν δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι από τον Οσέι Μπρίσετ, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άμεσα για τα αποδυτήρια και να μην επιστρέψει στο παρκέ.
Τι είχε πει ο Μπαρτζώκας για τον Μιλουτίνοφ
Στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αναφέρει ότι ο έμπειρος ψηλός φαινόταν πως είχε υποστεί διάσειση και οι γιατροί συνέστησαν να μην ταξιδέψει καθώς δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψει, με τον Έλληνα τεχνικό να τονίζει πως όλα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα, κάτι που συνέβη.
Έτσι οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με τους Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς στη θέση 5, ενώ η αποστολή θα αποτελείται από 13 παίκτες.
- Στις 4/2 το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
- Νοκ-άουτ ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό – Δεν παίζει με την Εφές
- Νοκ-άουτ και με τη Μακάμπι ο Κέντρικ Ναν – Εκτός και ο Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό
- Οι νέοι κανόνες της IFAB αλλάζουν το ποδόσφαιρο
- Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
- Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
- Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Τερ Στέγκεν η Χιρόνα
- Λουτσέσκου: «Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους μας» – Τα δεδομένα για τον Κωνσταντέλια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις