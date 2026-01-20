Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague, με τους ερυθρόλευκους να αποκτούν ένα νέο πρόβλημα σύμφωνα με τον κόουτς Μπαρτζώκα.
Ο προπονητής των Πειραιωτών ανέφερε στη Συνέντευξη Τύπου πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει για την Τουρκία και το δεύτερο ματς της «διαβολοβδομάδας» με την Εφές Αναντολού (22/1, 19:30), γιατί μετά από ένα άτσαλο μαρκάρισμα που δέχθηκε από αντίπαλο (τον βρήκε με το χέρι στο κεφάλι) εκτός από το ότι μάτωσε φαίνεται να έχει πάθει διάσειση.
Σύμφωνα με τον κόουτς του Ολυμπιακού την διάγνωση έκανε ο γιατρός της ομάδας, ο οποίος ανέφερε στο τεχνικό τιμ πως ο Σέρβος σέντερ δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει για την Τουρκία.
Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» εξήγησε πως ο γιατρός συνέστησε να μην ταξιδέψει ο παίκτης για προληπτικούς λόγους, με την οριστική απόφαση να αναμένεται μέσα στο επόμενο 24ωρο.
«Είναι πιθανό να μην ταξιδέψει ο Μιλουτίνοφ γιατί από το χτύπημα έχει πάθει διάσειση και ο γιατρός είπε ότι είναι καλύτερο να μην έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Θα το δούμε αύριο», ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
