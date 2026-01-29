Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) από την τελευταία αγωνιστική του Europa League και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Euroleague.
- Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του
- Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
- Αυξάνει η Τουρκία τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με το Ιράν και διεκδικεί ρόλο μεσολαβητή με τις ΗΠΑ
- Συνελήφθη 28χρονος για επίθεση σε ζευγάρι που έκανε ανάληψη από ΑΤΜ
Γεμάτο είναι και το σημερινό (29/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, στο οποίο όπως είναι φυσικό πρωταγωνιστούν οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων σε ποδόσφαιρο και Euroleague. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ του Europa League, ωστόσο απόψε (22:00) απέναντι σε Λιόν και Ρόμα, αντίστοιχα, έχουν την ευκαιρία για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία.
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί την απώλεια της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Παρί και να την ξεπεράσουν φτάνοντας στο 16-8.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) με Europa League και Euroleague
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γερμανία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας CEV Challenge Cup βόλεϊ
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΠΑΟΚ – Ποντολιάνι CEV Challenge Cup βόλεϊ
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Euroleague
21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν Euroleague
21:45 Novasports 6HD Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λιόν – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στεάουα Βουκουρεστίου – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Γιανγκ Μπόις UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Παναθηναϊκός – Ρόμα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Λεπτό προς Λεπτό
- Τζολάκης: «Δείχνουμε για άλλη μια χρονιά ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στην Ευρώπη»
- Κόπα Αφρικα: Βαριές καμπάνες σε Σενεγάλη και Μαρόκο
- Σε πολύ δύσκολη θέση η Μονακό: Μπαίνει στη «μέση» το Πριγκιπάτο λόγω οικονομικών προβλημάτων
- Έπος: Ο Μεντιλίμπαρ καθαρίζει το χιόνι πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία (pics, vid)
- Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
- Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα στη Euroleague και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο ΣΕΦ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
- Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ – Αυτό είναι το κλειδί κόντρα στη Βιλερμπάν»
- Ο Μπαρτζώκας εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και έγινε viral (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις