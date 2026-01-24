Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών της 24ης αγωνιστικής - Η θέση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της regular season της Euroleague, με τις αναμετρήσεις της Παρασκευής (23/1).
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 5η θέση με ρεκόρ 15-8 και την επόμενη Πέμπτη (29/1, 21:15) θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 9ος με 14-10 και θα παίξει στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν την Παρασκευή (30/1, 21:45).
Στο πρώτο χρονικά ματς σήμερα η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με σκορ 84-71 της Μπασκόνια, για να ακολουθήσει το «διπλό» του Ερυθρού Αστέρα στην Μπολόνια επί της Βίρτους (93-102).
Από εκεί και πέρα, με νίκες συνέχισαν επίσης οι Παρτίζαν και Μπαρτσελόνα, καθώς επικράτησαν των Χάποελ Τελ Αβίβ (104-101 στην παράταση) και Βιλερμπάν (91-98) αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της Euroleague
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-85
Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 93-89
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 90-78
Παρί – Dubai BC 79-99
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 93-102
Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101 (παρ.)
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 91-98
Η βαθμολογία Euroleague σε 24 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 27/1 στις 22:00
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45
