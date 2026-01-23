Ο πρόεδρος της Παρτιζάν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς παραχώρησε συνέντευξη και τοποθετήθηκε σχετικά με το πρόβλημα της ομάδας και εξαπέλυσε… τα βέλη του στον Τζαμπάρι Πάρκερ, υπογραμμίζοντας ότι φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την κατάσταση.

Ο Μιχαΐλοβιτς αποκάλυψε σχετικά με τον Φρανκ Νιλικίνα ότι δεν ζήτησε ποτέ την πώλησή του και δεν ενεπλάκη στην συγκεκριμένη απόφαση, καθώς τον πρώτο λόγο είχε το προπονητικό επιτελείο.

Για την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου: «Δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου ένας προπονητής να ζητά την παραίτηση ενός προέδρου. Θα συνέβαινε κάτι τέτοιο εάν η Παρτίζαν ήταν 8η στη EuroLeague; Ο πρόεδρος ενός συλλόγου είναι εδώ για να θέτει το μπατζετ και τα οικονομικά, όχι να επιλέγει το ρόστερ. Το μπάτζετ της ομάδας αυξήθηκε κατά 35% και διανεμήθηκε με τον τρόπο που ήθελε το προπονητικό σταφ.»

Για τον Τζαμπάρι Πάρκερ και τον Νιλικίνα: «Το πρόβλημα της Παρτίζαν λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ, ας μην κοροϊδευόμαστε. Και για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν ήξερα ποιος είναι ο Ντίλαν Οσετκόφσκι. Δεν παρακολουθώ το EuroCup. Είναι ο Οσετκόφσκι το πρόβλημα ή κάποιος άλλος παίκτης;