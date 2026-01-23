Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.
- «Φοβάμαι να σας πω…» – Αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
- Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του λιμενικού στο Άστρος – Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του
- Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
- Φρίκη στη Βρετανία: Διαμέλισε την σύντροφό της και την έβαλε σε σακούλες σκουπιδιών
Ο πρόεδρος της Παρτιζάν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς παραχώρησε συνέντευξη και τοποθετήθηκε σχετικά με το πρόβλημα της ομάδας και εξαπέλυσε… τα βέλη του στον Τζαμπάρι Πάρκερ, υπογραμμίζοντας ότι φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την κατάσταση.
Ο Μιχαΐλοβιτς αποκάλυψε σχετικά με τον Φρανκ Νιλικίνα ότι δεν ζήτησε ποτέ την πώλησή του και δεν ενεπλάκη στην συγκεκριμένη απόφαση, καθώς τον πρώτο λόγο είχε το προπονητικό επιτελείο.
Για την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου: «Δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου ένας προπονητής να ζητά την παραίτηση ενός προέδρου. Θα συνέβαινε κάτι τέτοιο εάν η Παρτίζαν ήταν 8η στη EuroLeague; Ο πρόεδρος ενός συλλόγου είναι εδώ για να θέτει το μπατζετ και τα οικονομικά, όχι να επιλέγει το ρόστερ. Το μπάτζετ της ομάδας αυξήθηκε κατά 35% και διανεμήθηκε με τον τρόπο που ήθελε το προπονητικό σταφ.»
Για τον Τζαμπάρι Πάρκερ και τον Νιλικίνα: «Το πρόβλημα της Παρτίζαν λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ, ας μην κοροϊδευόμαστε. Και για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν ήξερα ποιος είναι ο Ντίλαν Οσετκόφσκι. Δεν παρακολουθώ το EuroCup. Είναι ο Οσετκόφσκι το πρόβλημα ή κάποιος άλλος παίκτης;
Επίσης, δεν είναι αλήθεια ότι ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικινά. Είχα το δικαίωμα, αλλά ποτέ δεν πήρα απόφαση χωρίς τη συγκατάθεση του προπονητικού επιτελείου. Η πώληση του Ντιλικινά, η αποχώρηση των Μπράντον Ντέιβις και Μάικ, όλα συμφωνήθηκαν τη στιγμή που είπαμε ότι πρέπει να ανανεώσουμε τον Ίσαακ Μπόνγκα και τον Στέρλινγκ Μπράουν πάση θυσία», υποστηρίζει ο Μιχαΐλοβιτς.»
Ο πρόεδρος του σερβικού συλλόγου συνένισε: «Μέσα στην ομάδα, οι σχέσεις και η χημεία αλλοιώθηκαν εξαιτίας του συμβολαίου ενός παίκτη (Τζαμπάρι Πάρκερ), που είναι το ακριβότερο στην ιστορία του συλλόγου. Θα έπρεπε να σκοράρει 20-25 πόντους ανά παιχνίδι. Όταν τα παιδιά κατάλαβαν ότι έπαιζαν για τέσσερις ή πέντε φορές λιγότερα χρήματα και πρόσφεραν πολύ περισσότερα στο παρκέ, τότε άρχισαν τα προβλήματα.
Όλα αυτά συνέβησαν επειδή είμαστε 18οι στην EuroLeague. Φέραμε παίκτες για τους οποίους πληρώσαμε πέντε εκατομμύρια και στο τέλος θα δώσουν συνολικά 50 πόντους σε όλη τη σεζόν. Κανείς στην Παρτιζάν δεν έφυγε ή ήρθε χωρίς την έγκριση του προπονητικού επιτελείου. Μη με αναγκάσετε να δημοσιεύσω μηνύματα και emails», ήταν κατηγορηματικός ο Μιχαΐλοβιτς.
Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο απόκτημα του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς: «Αυτά που ακούστηκαν, ότι διαπραγματευτήκαμε μισό εκατομμύριο δολάρια για τον Ταϊρίκ, τον οποίο ο προπονητής δεν ήθελε, είναι επιστημονική φαντασία. Εγώ ζήτησα 300.000 ευρώ για τον Νιλικίνα και στο τέλος τα πλήρωσαν. Η πρώτη μας αποστολή είναι να τελειώσουμε τη σεζόν με όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά. Είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσεις χρήματα σε αυτό το κλίμα. Το πιο σημαντικό είναι να μη “καταρρεύσει” ο σύλλογος, να βγούμε από όλο αυτό σταθεροί».
- Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής
- Ίντερ – Πίζα 6-2: Σάρωσαν οι «νερατζούρι» μετά τα δυο γκολ των φιλοξενούμενων
- Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής πόλο των Ανδρών στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο
- Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις
- Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
- Φλερτ διαρκείας μεταξύ Ρεάλ και Ρόδρι
- Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
- LIVE: Ίντερ – Πίζα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις