Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτίζαν (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, παίρνοντας μια πολύ εύκολη νίκη αφού επικράτησε με 104-66, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague.

Έτσι οι Ερυθρόλευκοι σημείωσαν το δεύτερο σερί θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 13-8, με παιχνίδι λιγότερο απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, και πλέον θα περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα των ομάδων για να δει που θα βρίσκεται με το πέρας της αγωνιστικής.

Πρόγραμμα/αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:

Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104

Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια 15/1 στις 18:00

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 15/1 στις 19:30

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός 15/1 στις 20:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 15/1 στις 21:05

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 15/1 στις 21:30

Παρί – Μονακό 15/1 στις 21:45

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 16/1 στις 19:45

Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 16/1 στις 21:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 16/1 στις 21:45

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/1 στις 19:15

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 20/1 στις 19:30

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 20/1 στις 19:45

Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 20/1 στις 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 20/1 στις 21:30

Βαλένθια – Παρί 20/1 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Dubai BC 20/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο 20/1 στις 21:45

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε 21/1 στις 21:30