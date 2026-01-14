Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτίζαν (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτίζαν.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, παίρνοντας μια πολύ εύκολη νίκη αφού επικράτησε με 104-66, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague.
Έτσι οι Ερυθρόλευκοι σημείωσαν το δεύτερο σερί θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 13-8, με παιχνίδι λιγότερο απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, και πλέον θα περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα των ομάδων για να δει που θα βρίσκεται με το πέρας της αγωνιστικής.
Πρόγραμμα/αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:
Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104
Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια 15/1 στις 18:00
Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 15/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός 15/1 στις 20:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 15/1 στις 21:05
Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 15/1 στις 21:30
Παρί – Μονακό 15/1 στις 21:45
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 16/1 στις 19:45
Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 16/1 στις 21:00
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 16/1 στις 21:45
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/1 στις 19:15
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 20/1 στις 19:30
Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 20/1 στις 19:45
Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/1 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 20/1 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 20/1 στις 21:30
Βαλένθια – Παρί 20/1 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Dubai BC 20/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο 20/1 στις 21:45
Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε 21/1 στις 21:30
