Ολυμπιακός: Δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας νικη το +38

Ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από το απόλυτο ρεκόρ, αλλά ακόμη κι έτσι έγραψε ιστορία. Το εκκωφαντικό 104-66 επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη των «ερυθρόλευκων» στην ιστορία της EuroLeague. Η διαφορά των +38 πόντων άγγιξε τα όρια του απόλυτου, πριν «μείνει» τελικά κάτω από τους 40, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε πλήρη αγωνιστική κυριαρχία.

Στην κορυφή της λίστας παραμένει ένα αποτέλεσμα-μνημείο από το παρελθόν. Τη σεζόν 2000/01, ο Ολυμπιακός είχε συντρίψει την Οβαρένσε στην Πορτογαλία με 100-53, σημειώνοντας διαφορά +47 πόντων – ρεκόρ που άντεξε στον χρόνο και παραμένει αξεπέραστο εδώ και σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.

Το «διπλό» στο Βελιγράδι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εμφατικές εκτός έδρας εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν τη διαχρονική ικανότητα του Ολυμπιακού να επιβάλλεται ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

Τη σεζόν 2022/23, οι Πειραιώτες είχαν περάσει με 93-60 (+33) από την έδρα της Άλμπα Βερολίνου, ενώ την περίοδο 2005/06 είχαν επικρατήσει της Ζαλγκίρις Κάουνας με 99-72 (+27) στο Κάουνας.

Στη λίστα ξεχωρίζει και το 68-93 (+25) επί της Πρόκομ Γκντίνια τη σεζόν 2008/09, αλλά και το ιδιαίτερης βαρύτητας 95-71 (+24) απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ το 2022/23, ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει μέγεθος διαφοράς και ιστορικό συμβολισμό.

Από την Οβαρένσε μέχρι την Παρτίζαν, αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι απλώς στατιστικά ρεκόρ. Αποτελούν αποτυπώσεις της αγωνιστικής ταυτότητας του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα: ομάδες με πειθαρχία, ένταση και προσωπικότητα, ικανές όχι απλώς να κερδίζουν εκτός έδρας, αλλά να κυριαρχούν. Αυτά για την ιστορία και την στατιστική…

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΓΩΝΑΣ-ΣΚΟΡ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ

+47 πόντοι: Οβαρένσε-Ολυμπιακός 53-100 (2000/01)

+38 πόντοι: Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104 (2025/26)

+33 πόντοι: Άλμπα-Ολυμπιακός 60-93 (2022/23)

+27 πόντοι: Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός 72-99 (2005/06)

+25 πόντοι: Πρόκομ-Ολυμπιακός 68-93 (2008/09)

+24 πόντοι: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95 (2022/23)