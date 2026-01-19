«Ο Μπογκντάνοβιτς είναι ο μεγάλος στόχος της Παρτιζάν για το καλοκαίρι»

«Μπαμ» από την ιστοσελίδα Backdoor Mercato, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι η Παρτιζάν είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το συμβόλαιο του Σέρβου αστέρα με τους Κλίπερς λήγει το προσεχές καλοκαίρι και οι ασπρόμαυροι είναι έτοιμοι να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα για την επιστροφή του 33χρονου γκαρντ.

Η χρονιά εξελίσσεται απογοητευτικά για την Παρτιζάν, με την ομάδα του Πενιαρόγια να είναι ουραγός του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague έχοντας το αρνητικό ρεκόρ 6-16, ενώ υπάρχουν και προβλήματα τραυματισμών στην ομάδα.

Τι ισχύει για τον Μπογκντάνοβιτς και την Παρτιζάν

Η διοίκηση της Παρτιζάν θέλει να αλλάξει την κακή εικόνα και εξετάζει μία κίνηση από το «πάνω ράφι» γι’ αυτό και είναι έτοιμη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να κάνει τον Μπογκντάνοβιτς να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Παρόλο που το συμβόλαιο του Σέρβου γκαρντ λήγει τη φετινή σεζόν στο NBA, είναι πολύ πιθανό ο ίδιος να βρει νέο συμβόλαιο και έτσι, η Παρτιζάν θέλει να προλάβει τις εξελίξεις, καθώς η προσθήκη του στην ομάδα θα άλλαζε αδιαμφισβήτητα τις ισορροπίες.

Πρόκειται άλλωστε για έναν παίκτη γέννημα – θρέμμα της Παρτιζάν, είναι η ομάδα που ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.