Τραυματίστηκε ξανά ο Μπογκντάνοβιτς (vid)

Συνεχίζουν τα προβλήματα για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο γκαρντ των Κλίπερς, αποχώρησε τραυματίας στο παιχνίδι της ομάδας του Λος Άντζελες απέναντι στην Γκουανγκζού για την preseason του NBA.

Ο 33χρονος ξεκίνησε βασικός στον αγώνα, ωστόσο μετά από 2 λεπτά συμμετοχής ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, υπό τη συνοδεία του Λόρενς Φρανκ. Στο παιχνίδι πρόλαβε να σημειώσει μία ασίστ πριν αποχωρήσει από το παρκέ.

Δείτε τι συνέβη

Bogdan Bogdanovic just went back to the Clippers locker room grabbing at his lower back. pic.twitter.com/8DyNCSEh8S — Tomer Azarly (@TomerAzarly) October 10, 2025

Είναι ο δεύτερος τραυματισμός που αντιμετωπίζει ο Μπογκντάνοβιτς σε διάστημα λίγων εβδομάδων, καθώς υπενθυμίζεται ότι στο Eurobasket απέναντι στην Πορτογαλία υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, που τον έθεσε εκτός για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.