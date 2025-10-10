Τραυματίστηκε ξανά ο Μπογκντάνοβιτς (vid)
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς τραυματίστηκε λίγο μετά την έναρξη του τελευταίου αγώνα των Κλίπερς για την preseason του NBA.
Συνεχίζουν τα προβλήματα για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο γκαρντ των Κλίπερς, αποχώρησε τραυματίας στο παιχνίδι της ομάδας του Λος Άντζελες απέναντι στην Γκουανγκζού για την preseason του NBA.
Ο 33χρονος ξεκίνησε βασικός στον αγώνα, ωστόσο μετά από 2 λεπτά συμμετοχής ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, υπό τη συνοδεία του Λόρενς Φρανκ. Στο παιχνίδι πρόλαβε να σημειώσει μία ασίστ πριν αποχωρήσει από το παρκέ.
Δείτε τι συνέβη
Bogdan Bogdanovic just went back to the Clippers locker room grabbing at his lower back. pic.twitter.com/8DyNCSEh8S
— Tomer Azarly (@TomerAzarly) October 10, 2025
Είναι ο δεύτερος τραυματισμός που αντιμετωπίζει ο Μπογκντάνοβιτς σε διάστημα λίγων εβδομάδων, καθώς υπενθυμίζεται ότι στο Eurobasket απέναντι στην Πορτογαλία υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, που τον έθεσε εκτός για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.
