Μπογκντάνοβιτς για Εθνική: «Κάποιες φορές λάμπει σαν χρυσό, συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας»
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έδωσε τα συγχαρητήρια του στην Εθνική μας ομάδα μετά από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.
Η Ελλάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, επικρατώντας 92-89 της Φινλανδίας, και επέστρεψε στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.
Κάπως έτσι, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς συνεχάρη την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με ένα ποστάρισμα στα social media μετά το τέλος του ματς.
Τα συγχαρητήρια του Μπογκντάνοβιτς στην Ελλάδα για το χάλκινο μετάλλιο
Sometimes it shines like gold 😉
Congrats to our orthodox brothers 💪
Respect 🫡 https://t.co/U0EeUf9orX
— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) September 14, 2025
«Μερικές φορές λάμπει σαν χρυσός. Συγχαρητήρια στους ορθόδοξους αδελφούς μας. Σεβασμός», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής.
Υπενθυμίζεται πως ο τραυματισμός του Σέρβου γκαρντ, στον οπίσθιο μηριαίο, στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία τελικά ήταν πιο σοβαρός απ’ ότι αρχικά είχε φανεί και έμεινε εκτός από το υπόλοιπο Eurobasket, χωρίς να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα της χώρας του.
