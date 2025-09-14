Δήλωση αγάπης του Παπανικολάου για την Εθνική: «Είναι τιμή, θα χαρώ να την υπηρετήσω ξανά»
Συγκινητικές δηλώσεις από τον αρχηγό της Εθνικής, Κώστα Παπανικολάου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Είναι υπέρ της ανανέωσης αλλά...
Η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία και έτσι ήρθε η πρώτη διάκριση για την γαλανόλευκη μετά από 16 χρόνια. Ο Κώστας Παπανικολάου συγκίνησε άπαντες στις δηλώσεις του μετά το πέρας του μικρού τελικού.
Ο αρχηγός της επίσημης αγαπημένης τοποθετήθηκε σχετικά με το αν η αποψινή εμφάνιση, ήταν η τελευταία για εκείνον με το εθνόσημο και τόνισε πως αν κληθεί ξανά θα υπηρετήσει την Ελλάδα με τιμή.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Παπανικολάου:
