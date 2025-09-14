Δήλωση αγάπης του Παπανικολάου για την Εθνική: «Είναι τιμή, θα χαρώ να την υπηρετήσω ξανά»

Η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία και έτσι ήρθε η πρώτη διάκριση για την γαλανόλευκη μετά από 16 χρόνια. Ο Κώστας Παπανικολάου συγκίνησε άπαντες στις δηλώσεις του μετά το πέρας του μικρού τελικού.

Ο αρχηγός της επίσημης αγαπημένης τοποθετήθηκε σχετικά με το αν η αποψινή εμφάνιση, ήταν η τελευταία για εκείνον με το εθνόσημο και τόνισε πως αν κληθεί ξανά θα υπηρετήσει την Ελλάδα με τιμή.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Παπανικολάου:

«Το κρατάω το μετάλλιο να μην μου το ματιάσετε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτό που είχα πει στην αρχή του καλοκαιριού. Η Εθνική Ομάδα είναι τιμή, και εξακολουθεί να είναι τιμή. Αν στο επόμενο παράθυρο κληθώ, θα είμαι εκεί με χαρά και με τιμή να υπηρετήσω την Εθνική Ομάδα. Αν αυτή ήταν η τελευταία μου συμμετοχή γιατί πρέπει να γίνει ανανέωση και να έρθουν νέα παιδιά, κάτι για το οποίο είμαι υπέρ, τότε τελειώνει με έναν μαγικό τρόπο. »