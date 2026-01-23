Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Με ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο (27-12 το επιμέρους) η Φενέρμπαχτσε μετέτρεψε το ως εκείνη την ώρα ντέρμπι με τη Μπασκόνια, σε… περίπατο, επικρατώντας στην Πόλη με 84-71, σε παιχνίδια για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Η διαφορά για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έφτασε ακόμη και στο +28 (81-53 στο 36′), προτού χαλαρώσει και δώσει έτσι την ευκαιρία στους Βάσκους να «ψαλιδίσουν» την μεγάλη διαφορά στο «κολακευτικό» -13 στο τέλος. Στο πρώτο μέρος η Μπασκόνια ήταν πάντως ανταγωνιστική (σκορ 42-38), όμως δεν μπόρεσε να αντέξει απέναντι στη μεγαλύτερη ποιότητα και το βάθος των Τούρκων.

Αυτή ήταν η 16η νίκη για τη Φενέρμπαχτσε σε 24 παιχνίδια, έχοντας φυσικά και ένα λιγότερο, αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (17/3). Οι γηπεδούχοι είχαν και πάλι ηγέτη τον Χόρτον Τάκερ με 21 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ Μπάλντγουιν με 11π., Ντε Κολό επίσης με 11, Χολ με 10 και Μπιμπέροβιτς με 12 ήταν άλλοι τέσσερις παίκτες της με διψήφιο αριθμό πόντων. Αξίζει να αναφέρουμε πως η ομάδα του Σάρας είχε το κάκιστο μόλις 10 ασίστ για 20 λάθη, αλλά είχε και 20/22 βολές.

Στο 8-16 έπεσε το ρεκόρ της Μπασκόνια, η οποία με το τραγικό 18,2% στα τρίποντα (4/22) και το μόλις 19/40 στα δίποντα (47,5%) δεν μπορούσε να ελπίζει μέσα στην Κωνσταντινούπολη.

Όχι οτι ο συνδυασμός ασίστ (10) με λάθη (14)… βοήθησε τους φιλοξενούμενους, που είχαν τον Ομορουιλ με 14 και τον Σίμονς με 13.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ (0/3 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπίρσεν 2, Μπάλντουιν 11 (3/4 δίποντα, 5/5 βολές), Μέλι 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 21 (8/13 δίποντα, 5/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Μαχμούτογλου 3 (1), ντε Κολό 11 (1), Μπιμπέροβιτς 12 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Μπιτίμ 5 (1), Γιάντουνεν 2, Χολ 10 (2), Μπιρτς 2

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 7 (3/3 δίποντα), Σίμονς 13 (4/4 δίποντα, 5/6 βολές;), Βιγιάρ 2, Ομορούγι 14 (5/9 δίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Κούρουτς 10 (1/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 9 (2/6 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Σπανιόλο 2, Φόρεστ (1/7 σουτ, 3/3 βολές), Ρατζέβιτσους, Ντιοπ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς