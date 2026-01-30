Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague έχει πολύ δρόμο ακόμη για να ολοκληρωθεί η regular season, όμως μετράει αντίστροφα για την deadline των μεταγραφών, αφού η καταληκτική ημερομηνία είναι η 25η Φεβρουαρίου για όλες τις ομάδες.

Ωστόσο, ακετές ομάδες συνεχίζουν να «σκανάρουν» την αγορά, αναζητώντας λύσεις εκτός των συνηθισμένων ευρωπαϊκών δεξαμενών, αφού είναι δεδομένο πλέον ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν παίκτη από άλλη ομάδα της Euroleague. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όσες ομάδες ψάχνονται για μεταγραφή στρέφουν την προσοχή τους προς την Αυστραλία, την Κίνα και κυρίως την G-League.

Ποιες είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να απασχολήσουν τη Euroleague

Όπως επισημαίνει το Basketnews, στο Basketball Champions League ξεχωρίζουν ελάχιστες περιπτώσεις. Ο Τζέρικ Χάρντινγκ της Ρίτας Βίλνιους θεωρείται από τους πιο εκρηκτικούς σκόρερ της διοργάνωσης, με σχεδόν 20 πόντους ανά αγώνα και πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας, ενώ το πολωνικό διαβατήριο τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό. Παράλληλα, ο Τζάμιους Ράμσεϊ της Τριέστε εντυπωσιάζει στο σκοράρισμα, αν και η αστάθεια στο τρίποντο προβληματίζει για άμεση μετάβαση στο κορυφαίο επίπεδο.

Στην Αυστραλία, ο Κέντρικ Ντέιβις των Σίδνεϊ Κινγκς αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της NBL, με πάνω από 23 πόντους και 6 ασίστ κατά μέσο όρο. Παρότι το ύψος του δημιουργεί επιφυλάξεις, η τάση της Euroleague να εμπιστεύεται κοντούς γκαρντ, τον φέρνει στο προσκήνιο. Στην ίδια λίγκα, ο Τζον Μπράουν προσφέρει εμπειρία και αμυντική αξιοπιστία, στοιχεία που αναζητούν αρκετές ομάδες για συμπλήρωμα ρόλων και έχει αγωνιστεί πολλά χρόνια στη Euroleague.

Η κινεζική αγορά εμφανίζεται πιο δύσκολη, καθώς οι περισσότερες ομάδες βρίσκονται σε τροχιά πλέι-οφ. Παρόλα αυτά, ο Χάρι Τζάιλς συγκεντρώνει ενδιαφέρον, καθώς αγωνίζεται σε ομάδα χαμηλά στη βαθμολογία και καταγράφει 18,5 πόντους και 8,8 ριμπάουντ ανά αγώνα. Το ταλέντο του δεν αμφισβητείται, όμως οι τραυματισμοί από την περίοδο που αγωνιζόταν στο ΝΒΑ έχουν ανακόψει την πορεία του.

Η G-League, τέλος, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη «δεξαμενή» για κινήσεις τελευταίας στιγμής. Ο Τζάχμιρ Γιανγκ ξεχωρίζει με σχεδόν 27 πόντους και 9 ασίστ, ενώ δύσκολα θα παραμείνει στο two-way συμβόλαιό του. Ο Κέιλεμπ Χιούσταν προσφέρει μέγεθος και σταθερό σουτ, ενώ στη γραμμή των ψηλών, παίκτες όπως ο Όσκαρ Τσιέμπουε, ο Μόουζες Μπράουν και ο… γνωστός μας, πλέον, Τσαρλς Μπάσι παρουσιάζονται ως λύσεις για ομάδες που «πονούν» στη ρακέτα.