Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30 Ιανουαρίου 2026, 09:56
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Η Euroleague έχει πολύ δρόμο ακόμη για να ολοκληρωθεί η regular season, όμως μετράει αντίστροφα για την deadline των μεταγραφών, αφού η καταληκτική ημερομηνία είναι η 25η Φεβρουαρίου για όλες τις ομάδες.

Ωστόσο, ακετές ομάδες συνεχίζουν να «σκανάρουν» την αγορά, αναζητώντας λύσεις εκτός των συνηθισμένων ευρωπαϊκών δεξαμενών, αφού είναι δεδομένο πλέον ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν παίκτη από άλλη ομάδα της Euroleague. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όσες ομάδες ψάχνονται για μεταγραφή στρέφουν την προσοχή τους προς την Αυστραλία, την Κίνα και κυρίως την G-League.

Ποιες είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να απασχολήσουν τη Euroleague

Όπως επισημαίνει το Basketnews, στο Basketball Champions League ξεχωρίζουν ελάχιστες περιπτώσεις. Ο Τζέρικ Χάρντινγκ της Ρίτας Βίλνιους θεωρείται από τους πιο εκρηκτικούς σκόρερ της διοργάνωσης, με σχεδόν 20 πόντους ανά αγώνα και πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας, ενώ το πολωνικό διαβατήριο τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό. Παράλληλα, ο Τζάμιους Ράμσεϊ της Τριέστε εντυπωσιάζει στο σκοράρισμα, αν και η αστάθεια στο τρίποντο προβληματίζει για άμεση μετάβαση στο κορυφαίο επίπεδο.

Στην Αυστραλία, ο Κέντρικ Ντέιβις των Σίδνεϊ Κινγκς αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της NBL, με πάνω από 23 πόντους και 6 ασίστ κατά μέσο όρο. Παρότι το ύψος του δημιουργεί επιφυλάξεις, η τάση της Euroleague να εμπιστεύεται κοντούς γκαρντ, τον φέρνει στο προσκήνιο. Στην ίδια λίγκα, ο Τζον Μπράουν προσφέρει εμπειρία και αμυντική αξιοπιστία, στοιχεία που αναζητούν αρκετές ομάδες για συμπλήρωμα ρόλων και έχει αγωνιστεί πολλά χρόνια στη Euroleague.

Η κινεζική αγορά εμφανίζεται πιο δύσκολη, καθώς οι περισσότερες ομάδες βρίσκονται σε τροχιά πλέι-οφ. Παρόλα αυτά, ο Χάρι Τζάιλς συγκεντρώνει ενδιαφέρον, καθώς αγωνίζεται σε ομάδα χαμηλά στη βαθμολογία και καταγράφει 18,5 πόντους και 8,8 ριμπάουντ ανά αγώνα. Το ταλέντο του δεν αμφισβητείται, όμως οι τραυματισμοί από την περίοδο που αγωνιζόταν στο ΝΒΑ έχουν ανακόψει την πορεία του.

Η G-League, τέλος, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη «δεξαμενή» για κινήσεις τελευταίας στιγμής. Ο Τζάχμιρ Γιανγκ ξεχωρίζει με σχεδόν 27 πόντους και 9 ασίστ, ενώ δύσκολα θα παραμείνει στο two-way συμβόλαιό του. Ο Κέιλεμπ Χιούσταν προσφέρει μέγεθος και σταθερό σουτ, ενώ στη γραμμή των ψηλών, παίκτες όπως ο Όσκαρ Τσιέμπουε, ο Μόουζες Μπράουν και ο… γνωστός μας, πλέον, Τσαρλς Μπάσι παρουσιάζονται ως λύσεις για ομάδες που «πονούν» στη ρακέτα.

Euroleague 30.01.26
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Culture Live 30.01.26
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων

Το αρχαίο θέατρο στα Γίτανα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσπρωτίας, συνδεόμενο άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ηπείρου.

Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Fizz 30.01.26
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Πολιτική Γραμματεία 30.01.26
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Απίστευτος! 30.01.26
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Fizz 30.01.26
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Μοιραία πτήση 30.01.26
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

