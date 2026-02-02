Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Σε ρυθμούς Final Four (22-24/5) μπαίνει σιγά-σιγά η Euroleague με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τις ημερομηνίες για την έναρξη της πώλησης των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, η πώληση θα γίνει σε τέσσερις φάσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στις 11 Φεβρουαρίου, στις 26 Φεβρουαρίου, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

• Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε τέσσερις δημόσιες φάσεις.

• Ο τελικός του adidas NextGen EuroLeague θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση.

• Όλες οι πληροφορίες και η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά online ΕΔΩ.

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε ότι η πώληση εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, presented by Etihad, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Οι ημιτελικοί του Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 (τοπική ώρα / 17:00 και 20:00 CEST), ενώ ο τελικός της διοργάνωσης θα αρχίσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST). Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα / 17:00 CEST), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση στο Telekom Center Athens, πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Για πρώτη φορά, και ενόψει της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης που αναμένεται, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν στο κοινό σε τέσσερις φάσεις. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και εξασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση.

Οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήρια για τα τρία προηγούμενα Final Four θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση διάρκειας 24 ωρών σε προπώληση, η οποία θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET. Η πρώτη φάση της δημόσιας διάθεσης θα ανοίξει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, δίνοντας σε όλους τους φιλάθλους την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσουν θέσεις για την Αθήνα.

Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, μετά το κλείσιμο της τελευταίας περιόδου δήλωσης παικτών. Ο χρονισμός αυτός διασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι θα έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα οριστικοποιημένα ρόστερ των ομάδων κατά την αγορά των εισιτηρίων.

Η τρίτη περίοδος διάθεσης εισιτηρίων θα ανοίξει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10:00 CET, προσφέροντας μία ακόμη ευκαιρία για εξασφάλιση θέσεων στο Final Four. Η τελική φάση πώλησης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, τοποθετημένη χρονικά ανάμεσα στην ολοκλήρωση της Κανονικής Περιόδου και την έναρξη του Play-In Showdown, με δέκα ομάδες να παραμένουν στη διεκδίκηση μιας θέσης στο Final Four.

Το σύστημα πώλησης σε φάσεις έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνει τις ευκαιρίες παρουσίας για τη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια βάση φιλάθλων της EuroLeague σε ένα γεγονός που αναμένεται να έχει εξαιρετικά υψηλή ζήτηση. Η συγκεκριμένη δομή προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς, είτε για όσους σκοπεύουν να παραστούν ανεξαρτήτως των ομάδων που θα προκριθούν, είτε για εκείνους που προτιμούν να περιμένουν μέχρι να μπουν οι διοργανώσεις στην τελική τους ευθεία.

Τα εισιτήρια γενικής διάθεσης περιλαμβάνουν πρόσβαση και στους τέσσερις αγώνες: τους δύο Ημιτελικούς της Παρασκευής στις 18:00 (17:00 CEST) και 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST), καθώς και τον Τελικό της EuroLeague στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST) και τον Τελικό του adidas NextGen EuroLeague στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 CEST) την Κυριακή.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια είναι διαθέσιμες στο https://euroleaguef4tickets.com/en/. Για την ολοκλήρωση της αγοράς, οι φίλαθλοι πρέπει να συνδεθούν ή να δημιουργήσουν λογαριασμό EuroLeague ID. Μετά τη σύνδεση, θα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες κατηγορίες. Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και για λόγους ισονομίας, κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια. Όσοι προμηθευτούν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα έχουν δικαίωμα αγοράς σε επόμενες φάσεις. Οι τιμές κυμαίνονται από 399€ έως 952€, ανάλογα με την κατηγορία και τη φάση διάθεσης.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων που αδυνατούν να παραστούν θα μπορούν να τα διαθέσουν προς μεταπώληση μέσω της επίσημης πλατφόρμας fan-to-fan της EuroLeague, η οποία θα ανοίξει μετά τη δεύτερη φάση δημόσιας πώλησης. Κάθε φίλαθλος μπορεί να μεταπωλήσει το εισιτήριό του μόνο στην τιμή αγοράς, με εγγύηση επιστροφής ολόκληρου του ποσού στον πωλητή σε περίπτωση επιτυχούς μεταπώλησης. Η χρήση της επίσημης πλατφόρμας διασφαλίζει έγκυρα εισιτήρια, ασφαλείς συναλλαγές και εγγυημένες επιστροφές χρημάτων. Πρόκειται για το μοναδικό ασφαλές, εγκεκριμένο και επίσημο κανάλι δευτερογενούς αγοράς για το Final Four της EuroLeague 2026.

Παράλληλα, θα διατεθούν πακέτα VIP φιλοξενίας κατά την προπώληση (10 Φεβρουαρίου), καθώς και στις φάσεις πώλησης εισιτηρίων 1 (11 Φεβρουαρίου) και 2 (26 Φεβρουαρίου), προσφέροντας σε φιλάθλους και επιχειρήσεις αποκλειστικά προνόμια που αναβαθμίζουν την εμπειρία του Final Four. Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα VIP φιλοξενίας είναι διαθέσιμες στο https://euroleaguef4tickets.com/en/».