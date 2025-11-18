sports betsson
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Στην Αθήνα ο Μποντιρόγκα για το Final Four, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη
Euroleague 18 Νοεμβρίου 2025 | 12:52

Στην Αθήνα ο Μποντιρόγκα για το Final Four, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ήρθε Αθήνα και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκινώντας έτσι τις επαφές του για το επερχόμενο Final Four της Euroleague που θα γίνει στο ΟΑΚΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Spotlight

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ σε περίπου έξι μήνες.

Ο πρόεδρος της Euroleague κατέφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα και ξεκίνησε επαφές εν όψει της διεξαγωγής του Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην Αθήνα και το Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), στις 22 και 24 Μαΐου του 2026.

Η πρώτη συνάντηση του Μποντιρόγκα και οι λεπτομέρειες

Η πρώτη συνάντηση του Μποντιρόγκα ήταν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο συζήτησαν για τις λεπτομέρειες του τουρνουά που θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά έπειτα από 19 χρόνια στη χώρα μας.

Το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί τον Μάιο και συγκεκριμένα οι δύο ημιτελικοί την Παρασκευή 22 του μηνός, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο, αποδείχθηκε πως ήταν αργά. Πίτερς με 27π. και Ντόρσεϊ με 25π. οι μοναδικοί που ξεχώρισαν στο Μιλάνο.

Σύνταξη
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14.11.25

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής
Αυτοδιοίκηση 18.11.25

Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για την δημοτική Αρχή της Σπάρτης και τους εργαζόμενους της προκειμένου να καθαρίζουν το περιβάλλον από ασυνείδητους που το μολύνουν πετώντας όπου να είναι απορρίμματα.

Σύνταξη
Τραμπ: Χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί… να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα
«Προπέτασμα καπνού» 18.11.25

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί... να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα

Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Πολιτική 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο