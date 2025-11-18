Στην Αθήνα ο Μποντιρόγκα για το Final Four, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη
Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ήρθε Αθήνα και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκινώντας έτσι τις επαφές του για το επερχόμενο Final Four της Euroleague που θα γίνει στο ΟΑΚΑ
- Πώς οι Χούθι βύθισαν τα σχέδια των Meta-Google για κομβικά υποβρύχια καλώδια
- Σε τρία χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn
- Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι
- Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται πιθανόν πίσω από την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή, λέει η Πολωνία
Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ σε περίπου έξι μήνες.
Ο πρόεδρος της Euroleague κατέφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα και ξεκίνησε επαφές εν όψει της διεξαγωγής του Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην Αθήνα και το Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), στις 22 και 24 Μαΐου του 2026.
Η πρώτη συνάντηση του Μποντιρόγκα και οι λεπτομέρειες
Η πρώτη συνάντηση του Μποντιρόγκα ήταν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο συζήτησαν για τις λεπτομέρειες του τουρνουά που θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά έπειτα από 19 χρόνια στη χώρα μας.
Το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί τον Μάιο και συγκεκριμένα οι δύο ημιτελικοί την Παρασκευή 22 του μηνός, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου.
- Ο Τσιμίκας, η Ρόμα και τα σενάρια από την Ιταλία για το μέλλον του
- Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
- Παναθηναϊκός: Ο Κορόνα θέλει αρχισκάουτ από τη Βαλένθια
- Το ΝΒΑ Europe… έρχεται: «Βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο»
- Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
- Στην Αθήνα ο Μποντιρόγκα για το Final Four, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις