Στην Αθήνα ο Μποντιρόγκα για το Final Four, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ σε περίπου έξι μήνες.

Ο πρόεδρος της Euroleague κατέφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα και ξεκίνησε επαφές εν όψει της διεξαγωγής του Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην Αθήνα και το Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), στις 22 και 24 Μαΐου του 2026.

Η πρώτη συνάντηση του Μποντιρόγκα και οι λεπτομέρειες

Η πρώτη συνάντηση του Μποντιρόγκα ήταν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο συζήτησαν για τις λεπτομέρειες του τουρνουά που θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά έπειτα από 19 χρόνια στη χώρα μας.

Το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί τον Μάιο και συγκεκριμένα οι δύο ημιτελικοί την Παρασκευή 22 του μηνός, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου.