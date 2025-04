Ο Μποντιρόγκα έδωσε το βραβείο του MVP στον Ναν (vid)

Ο Παναθηναϊκός έρχεται αντιμέτωπος με την Ανατολού Εφές στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι των play-off της Euroleague και λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο άσος των γηπεδούχων, Κέντρικ Ναν παρέλαβε το βραβείο του MVP της διοργάνωσης από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο Αμερικανός αποθεώθηκε από το κοινό και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με τον θρυλικό Σέρβο άσο. Μετά τη φωτογραφία, ο Ναν στάθηκε μόνος του και ευχαρίστησε τον κόσμο, δείχνοντας το επίτευγμα του σε όλο το γήπεδο.

THE MVP IN FRONT OF HIS CROWD! ☘👏@nunnbetter_ @Paobcgr pic.twitter.com/LgjwNkJLyh

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2025