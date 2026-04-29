Ο Eλον Μασκ και ο Σαμ Aλτμαν πήραν θέση ο ένας απέναντι στον άλλον, σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων, για την έναρξη χθες Τρίτη, στο Οκλαντ της Καλιφόρνιας, της δίκης που θα εξετάσει τον ισχυρισμό του «αφεντικού» της SpaceX ότι δικαιούται αποζημίωση πολλών δισεκατομμυρίων επειδή ο επικεφαλής της OpenAI μετέτρεψε τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε κερδοσκοπικό οργανισμό, αλλάζοντας τον αρχικό σκοπό της (σκίτσο δικαστικής αίθουσας, επάνω, από το Reuters/Vicki Behringer).

Με την έναρξη της δίκης, η δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς επιτίμησε τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και τον ισχυρό ηγέτη της γενετικής ΤΝ για τις πρόσφατες ανταλλαγές ύβρεων στην πλατφόρμα Χ, το πρώην Twitter που έχει πλέον περάσει στην ιδιοκτησία του Μασκ.

Ο Μασκ ζητά αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft

Αφού τους ανάγκασε να υποσχεθούν ότι θα σταματήσουν να σχολιάζουν τη δίκη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η ομοσπονδιακή δικαστής έδωσε τον λόγο στον δικηγόρο του Μασκ, για την εισαγωγική αγόρευσή του.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ επειδή οι εναγόμενοι έκλεψαν έναν φιλανθρωπικό οργανισμό και σας ζητάμε να τους κρίνετε ένοχους», υποστήριξε ο Στίβεν Μόλο.

Ο Μασκ «είναι θρύλος, είτε σας αρέσει, είτε όχι», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους εννέα ενόρκους.

Σύμφωνα με τον Μόλο, ο Αλτμαν και ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν πρόδωσαν τον Μασκ και το κοινό επειδή εγκατέλειψαν την αρχική αποστολή της εταιρείας και τη μετέτρεψαν από μη κερδοσκοπική σε κερδοσκοπικό κολοσσό.

Οι δικηγόροι της OpenAI και της Microsoft θα πάρουν το λόγο αργότερα.

«Ο Ελον ανησυχούσε»

Ο Μασκ ζητά αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της, και υπόσχεται ότι τα χρήματα θα δοθούν στο φιλανθρωπικό τμήμα της πρώτης.

Θέλει επίσης να αναγκάσει την OpenAI να επιστρέψει στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της και να απομακρυνθούν από τη διοίκησή της οι Αλτμαν και Μπρόκμαν.

Ο Μασκ κατηγορεί την εταιρεία για παραβίαση φιλανθρωπικού καταπιστεύματος και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Οι Μασκ και Αλτμαν ίδρυσαν την OpenAI το 2015, με σκοπό να αναπτύξουν Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελος της ανθρωπότητας και να αποτρέψουν δυνητικούς αντιπάλους, όπως την Google.

Ο Μόλο ισχυρίστηκε ότι «ο Ελον ανησυχούσε» καθώς η τεχνολογία προόδευε και συνεργάστηκε με τον Αλτμαν «για να αναπτύξουν με ασφάλεια την ΤΝ», αφού μια συνάντηση που είχε το 2015 με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δεν έδωσε απαντήσεις στους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ΤΝ.

«Δεν ήταν ένα όχημα πλουτισμού», υποστήριξε ο δικηγόρος.

Ο Μασκ στη συνέχεια στρατολόγησε κορυφαίους ειδικούς στην ΤΝ, όπως τον Ιλια Σουτσκέβερ και χρησιμοποίησε τις σχέσεις του για να πετύχει μια συνεργασία με τη Microsoft.

«Γνώριζε και στήριξε»

«Ανέπτυξε μια στρατηγική. Τους δίδαξε όλα όσα ξέρει για το πώς φτιάχνεις μια επιχείρηση. Χωρίς τον Ελον Μασκ δεν θα υπήρχε OpenAI», αφηγήθηκε ο δικηγόρος.

Ο Μασκ, ο ιδρυτής των εταιρειών Tesla και SpaceX, λέει ότι επένδυσε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την αρχική αποστολή της, όμως τον Μάρτιο του 2019 η εταιρεία ίδρυσε μια εμπορική θυγατρική – περίπου έναν χρόνο αφότου εκείνος είχε αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιό της.

Η OpenAI από την πλευρά της απαντά ότι ο Μασκ γνώριζε και στήριξε αυτήν την αλλαγή και μήνυσε την εταιρεία μόνο αφού δεν του δόθηκε η θέση του προέδρου-διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ξεκίνησε τη δική του εταιρεία AI για να ανακόψει την ανάπτυξή της.

Ο Μόλο είπε ότι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία μπορεί να ιδρύσει μια κερδοσκοπική οντότητα, εφόσον μοιράζονται την ίδια αποστολή, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα μουσείο εντός του οποίου λειτουργεί ένα κατάστημα δώρων.

«Το κατάστημα δεν μπορεί να λεηλατήσει το μουσείο και να πουλήσει τους πίνακες του Πικάσο», σχολίασε.

Ο Μασκ, ο Αλτμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα είναι μεταξύ των μαρτύρων που αναμένεται να καταθέσουν στη δίκη.

Η OpenAI απαντά ότι ο Μασκ υποκινήθηκε από τη ζήλεια του, αφού ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο που ξεκίνησε με έδρα το διαμέρισμα του Μπρόκμαν εξελίχθηκε σε μια εταιρεία η αξία της οποίας ξεπερνά τα 850 δισ. δολάρια.

Η «εμπορική στροφή»

Λέει επίσης ότι ο Μασκ προσπαθεί να υπονομεύσει την ανάπτυξή της προς όφελος της δικής του ΤΝ, την οποία ίδρυσε το 2023, αφού η OpenAI έριξε στην αγορά το ChatGPT.

Ο Μασκ συμμετείχε στις συζητήσεις για τη δημιουργία αυτής της νέας οντότητας της OpenAI και είχε ζητήσει να αναλάβει επικεφαλής της.

Γνώριζε μάλιστα από το 2017 ότι ήταν αναπόφευκτη η «εμπορική στροφή» της εταιρείας προκειμένου να μαζέψει τα κολοσσιαία ποσά που απαιτούνταν για την ανάπτυξη της ΤΝ και η ρήξη μεταξύ τους προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο επειδή εκείνος απαιτούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Οι δικηγόροι της Microsoft από την πλευρά τους εκτιμούν ότι ο Μασκ «έχει λερωμένα τα χέρια του» επειδή ο ίδιος πρότεινε να μετατραπεί η OpenAI σε «εταιρεία κοινής ωφέλειας», δηλαδή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και προσπάθησε να τη συνδέσει με τη δική του κερδοσκοπική εταιρεία, την Tesla.

Ο ρόλος των ενόρκων στην υπόθεση αυτή είναι αποκλειστικά συμβουλευτικός. Η δικαστής θα αποφασίσει μόνη της στη συνέχεια ποιες θα είναι οι νομικές συνέπειες, στη δεύτερη φάση της δίκης που αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.

Εάν κρίνει ότι η OpenAI θα πρέπει να επιστρέψει στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, αυτό θα εμπόδιζε την είσοδό της στο Χρηματιστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ