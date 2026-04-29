Ξεκίνησε η δίκη του Μασκ εναντίον της OpenAI και της Microsoft – Διεκδικεί αποζημίωση 150 δισ. δολαρίων
Κόσμος 29 Απριλίου 2026, 04:15

Ξεκίνησε η δίκη του Μασκ εναντίον της OpenAI και της Microsoft – Διεκδικεί αποζημίωση 150 δισ. δολαρίων

Ξεκίνησε στο Οκλαντ της Καλιφόρνιας η δίκη που θα εξετάσει την απαίτηση του Ελον Μασκ για καταβολή αποζημίωσης 150 δισ. δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft.

Ο Eλον Μασκ και ο Σαμ Aλτμαν πήραν θέση ο ένας απέναντι στον άλλον, σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων, για την έναρξη χθες Τρίτη, στο Οκλαντ της Καλιφόρνιας, της δίκης που θα εξετάσει τον ισχυρισμό του «αφεντικού» της SpaceX ότι δικαιούται αποζημίωση πολλών δισεκατομμυρίων επειδή ο επικεφαλής της OpenAI μετέτρεψε τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε κερδοσκοπικό οργανισμό, αλλάζοντας τον αρχικό σκοπό της (σκίτσο δικαστικής αίθουσας, επάνω, από το Reuters/Vicki Behringer).

Με την έναρξη της δίκης, η δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς επιτίμησε τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και τον ισχυρό ηγέτη της γενετικής ΤΝ για τις πρόσφατες ανταλλαγές ύβρεων στην πλατφόρμα Χ, το πρώην Twitter που έχει πλέον περάσει στην ιδιοκτησία του Μασκ.

Ο Μασκ ζητά αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft

Αφού τους ανάγκασε να υποσχεθούν ότι θα σταματήσουν να σχολιάζουν τη δίκη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η ομοσπονδιακή δικαστής έδωσε τον λόγο στον δικηγόρο του Μασκ, για την εισαγωγική αγόρευσή του.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ επειδή οι εναγόμενοι έκλεψαν έναν φιλανθρωπικό οργανισμό και σας ζητάμε να τους κρίνετε ένοχους», υποστήριξε ο Στίβεν Μόλο.

Ο Μασκ «είναι θρύλος, είτε σας αρέσει, είτε όχι», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους εννέα ενόρκους.

Σύμφωνα με τον Μόλο, ο Αλτμαν και ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν πρόδωσαν τον Μασκ και το κοινό επειδή εγκατέλειψαν την αρχική αποστολή της εταιρείας και τη μετέτρεψαν από μη κερδοσκοπική σε κερδοσκοπικό κολοσσό.

Οι δικηγόροι της OpenAI και της Microsoft θα πάρουν το λόγο αργότερα.

«Ο Ελον ανησυχούσε»

Ο Μασκ ζητά αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της, και υπόσχεται ότι τα χρήματα θα δοθούν στο φιλανθρωπικό τμήμα της πρώτης.

Θέλει επίσης να αναγκάσει την OpenAI να επιστρέψει στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της και να απομακρυνθούν από τη διοίκησή της οι Αλτμαν και Μπρόκμαν.

Ο Μασκ κατηγορεί την εταιρεία για παραβίαση φιλανθρωπικού καταπιστεύματος και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Οι Μασκ και Αλτμαν ίδρυσαν την OpenAI το 2015, με σκοπό να αναπτύξουν Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελος της ανθρωπότητας και να αποτρέψουν δυνητικούς αντιπάλους, όπως την Google.

Ο Μόλο ισχυρίστηκε ότι «ο Ελον ανησυχούσε» καθώς η τεχνολογία προόδευε και συνεργάστηκε με τον Αλτμαν «για να αναπτύξουν με ασφάλεια την ΤΝ», αφού μια συνάντηση που είχε το 2015 με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δεν έδωσε απαντήσεις στους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ΤΝ.

«Δεν ήταν ένα όχημα πλουτισμού», υποστήριξε ο δικηγόρος.

Ο Μασκ στη συνέχεια στρατολόγησε κορυφαίους ειδικούς στην ΤΝ, όπως τον Ιλια Σουτσκέβερ και χρησιμοποίησε τις σχέσεις του για να πετύχει μια συνεργασία με τη Microsoft.

«Γνώριζε και στήριξε»

«Ανέπτυξε μια στρατηγική. Τους δίδαξε όλα όσα ξέρει για το πώς φτιάχνεις μια επιχείρηση. Χωρίς τον Ελον Μασκ δεν θα υπήρχε OpenAI», αφηγήθηκε ο δικηγόρος.

Ο Μασκ, ο ιδρυτής των εταιρειών Tesla και SpaceX, λέει ότι επένδυσε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την αρχική αποστολή της, όμως τον Μάρτιο του 2019 η εταιρεία ίδρυσε μια εμπορική θυγατρική – περίπου έναν χρόνο αφότου εκείνος είχε αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιό της.

Η OpenAI από την πλευρά της απαντά ότι ο Μασκ γνώριζε και στήριξε αυτήν την αλλαγή και μήνυσε την εταιρεία μόνο αφού δεν του δόθηκε η θέση του προέδρου-διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ξεκίνησε τη δική του εταιρεία AI για να ανακόψει την ανάπτυξή της.

Ο Μόλο είπε ότι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία μπορεί να ιδρύσει μια κερδοσκοπική οντότητα, εφόσον μοιράζονται την ίδια αποστολή, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα μουσείο εντός του οποίου λειτουργεί ένα κατάστημα δώρων.

«Το κατάστημα δεν μπορεί να λεηλατήσει το μουσείο και να πουλήσει τους πίνακες του Πικάσο», σχολίασε.

Ο Μασκ, ο Αλτμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα είναι μεταξύ των μαρτύρων που αναμένεται να καταθέσουν στη δίκη.

Η OpenAI απαντά ότι ο Μασκ υποκινήθηκε από τη ζήλεια του, αφού ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο που ξεκίνησε με έδρα το διαμέρισμα του Μπρόκμαν εξελίχθηκε σε μια εταιρεία η αξία της οποίας ξεπερνά τα 850 δισ. δολάρια.

Η «εμπορική στροφή»

Λέει επίσης ότι ο Μασκ προσπαθεί να υπονομεύσει την ανάπτυξή της προς όφελος της δικής του ΤΝ, την οποία ίδρυσε το 2023, αφού η OpenAI έριξε στην αγορά το ChatGPT.

Ο Μασκ συμμετείχε στις συζητήσεις για τη δημιουργία αυτής της νέας οντότητας της OpenAI και είχε ζητήσει να αναλάβει επικεφαλής της.

Γνώριζε μάλιστα από το 2017 ότι ήταν αναπόφευκτη η «εμπορική στροφή» της εταιρείας προκειμένου να μαζέψει τα κολοσσιαία ποσά που απαιτούνταν για την ανάπτυξη της ΤΝ και η ρήξη μεταξύ τους προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο επειδή εκείνος απαιτούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Οι δικηγόροι της Microsoft από την πλευρά τους εκτιμούν ότι ο Μασκ «έχει λερωμένα τα χέρια του» επειδή ο ίδιος πρότεινε να μετατραπεί η OpenAI σε «εταιρεία κοινής ωφέλειας», δηλαδή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και προσπάθησε να τη συνδέσει με τη δική του κερδοσκοπική εταιρεία, την Tesla.

Ο ρόλος των ενόρκων στην υπόθεση αυτή είναι αποκλειστικά συμβουλευτικός. Η δικαστής θα αποφασίσει μόνη της στη συνέχεια ποιες θα είναι οι νομικές συνέπειες, στη δεύτερη φάση της δίκης που αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.

Εάν κρίνει ότι η OpenAI θα πρέπει να επιστρέψει στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, αυτό θα εμπόδιζε την είσοδό της στο Χρηματιστήριο.

Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
«Απειλή κατά ζωής» 29.04.26

Διώκεται από τον Τραμπ για μια φωτογραφία ο πρώην διευθυντής του FBI

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Νέες εκλογές 29.04.26

Διαλύθηκε η Βουλή στο Κόσοβο

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
Γκίντεον Σάαρ 29.04.26

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο»

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Εμφύλιος 29.04.26

Κυρώσεις του ΟΗΕ για τον πόλεμο στο Σουδάν

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

Σφοδρή (αντ)επίθεση Τραμπ στον Μερτς

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Σειρά της Κομισιόν 29.04.26

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Κόσμος 28.04.26

Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου - Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 29.04.26

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα * Κέρκυρα, Κερκύρα * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 28.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό - Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει απαγορεύσει στην έφηβη κόρη της να δανειστεί ένα συγκεκριμένο ρούχο από τη ντουλάπα της

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

