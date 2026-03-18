Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Μπενίτεθ: «Θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη – Έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο»
Ποδόσφαιρο 18 Μαρτίου 2026, 21:30

Μπενίτεθ: «Θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη – Έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο»

Ράφα Μπενίτεθ και Τσιριβέγια μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού ενόψει του επαναληπτικού αγώνα με τη Μπέτις.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις (Πέμπτη 19/3, 22:00) όπου τόνισε τη σημασία που θα έχει για τον σύλλογο ενδεχόμενη πρόκριση ενώ στάθηκε και στην ομάδα της Ανδαλουσίας.

Επίσης ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε τι θα πρέπει να κάνει η ομάδα του προκειμένου να διαφυλάξει το 1-0 με το οποίο νίκησε στο πρώτο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:

Για το παιχνίδι και τι περιμένει πάνω στο χορτάρι:

«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Υπάρχουν ομοιότητες. Η Μπέτις θέλει να προκριθεί, κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς. Εμείς θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο, θέλουμε να γράψουμε μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού. Οι φίλαθλοι της Μπέτις είναι πολύ δυναμικοί, όπως και του Παναθηναϊκού, τα χρώματα είναι επίσης τα ίδια. Είναι κάτι που το συζητάμε το ματς αυτό, έχουμε συζητήσει το πως θα το προσεγγίσουμε συναισθηματικά και αυτό είναι σημαντικό. Ποδοσφαιρικά μπορούμε να πούμε κάποια αλλά όχι πάρα πολλά. Η Μπέτις είναι πολύ καλή ομάδα, με επιθετικογενείς παίκτες, ικανούς στο ένας εναντίον ενός. Ξέρουν τι θέλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στο αμυντικό μας κομμάτι πρέπει να είμαστε συμπαγείς αλλά και επιθετικά να κάνουμε πράγματα. Όταν η Μπέτις δεν έχει την μπάλα, υποφέρει. Από την στιγμή που μιλάμε για δύο μεγάλες ομάδες, οι φίλαθλοι ζητούν νίκες. Θα το ζητήσουν και αύριο. Έτσι πρέπει να γίνεται».

Για τις επιστροφές που έχει σε σχέση με το πρώτο ματς:

«Το λέω σε κάθε ομάδα. Ένα παιχνίδι την φορά. Δεν με νοιάζει τι έγινε στο άλλο ματς. σε αυτό της Μπράγκα με την Φερεντσβάρος. Το 1-0 είναι ρευστό. Πρέπει να έχουμε ισορροπία. Στο επιθετικό κομμάτι να πετύχουμε γκολ, για να αυξήσουμε τις πιθανότητες πρόκρισης. Είναι καλό να έχω περισσότερες επιλογές και ας είναι ευχάριστος πονοκέφαλος. Είναι προτιμότερο να συμβαίνει αυτό από το να μην υπάρχουν επιλογές».

Για την ατάκα του Πελεγκρίνι περί αμφισβητούμενου πέναλτι στην Αθήνα:

«Το σημαντικό είναι το γήπεδο. Το πώς προετοιμάζουμε τους παίκτες. Παιχνίδια μυαλού έκαναν στην Αγγλία, συνέχεια. Μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, για τίτλους, για τον Τύπο. Μετρά μόνο αυτό που γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Η πραγματικότητα είναι πως παίξαμε για τριάντα λεπτά με παίκτη λιγότερο και σκοράραμε με ένα ξεκάθαρο πέναλτι και ουσιαστικά αυτό έγραψε και την ιστορία του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση θα είναι καλό αν αύριο δεν έχουμε να πούμε κάτι για τους διαιτητές αλλά μόνο για το ποδόσφαιρο».

Για το τι σημαίνει αυτή η ρεβάνς για τον ίδιο και αν μπορεί να υπάρξει το στοιχείο της έκπληξης:

«Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ και διεκδικεί κάτι για πρώτη φορά μετά το 2003. Έχω τα ίδια συναισθήματα με τους φιλάθλους μας. Αναγνωρίζω την σημασία του ματς γιατί είναι σημαντικό για τον σύλλογο. Δεν με απασχολεί το αν είναι στην Ισπανία ή κάπου αλλού. Τακτικές εκπλήξεις είναι δύσκολο να υπάρξουν. Ξέρω πολύ καλά τον κύριο Πελεγκρίνι, έχει ένα στιλ και έχει πετύχει πολλά με αυτό. Θα υπάρξει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της Μπέτις, παίζει στην έδρα της, θέλει να γυρίσει το αποτέλεσμα. Το τακτικό κομμάτι το έχουμε προβλέψει, ίσως υπάρξουν αλλαγές στα πρόσωπα του αντιπάλου».

Για τον Πελεγκρίνι:

«Σε μία εποχή όπου υπάρχει τάση προς τους νεαρούς προπονητές, προπονητές σαν τον Πελεγκρίνι δείχνουν πως ακόμη μπορούν να κάνουν την διαφορά. Είναι πολύ έξυπνος, μορφωμένος, μπορεί να χειριστεί όλες τις καταστάσεις. Έχει αρετές και ικανότητες που τον έκαναν να ξεχωρίζει μέχρι και σήμερα».

Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε ο Τσιριβέγια που είπε:

«Η ομάδα παίζει πολύ καλά, πρέπει να συνεχίσουμε στην κατάσταση που είμαστε, ήρθαμε να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ευκαιρίες και ελπίζω σε μια μεγάλη βραδιά γιατί το αξίζουμε. Ξέρουμε την σημασία του ματς, ξέρουμε πως θα είναι σκληρό και δύσκολο αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και μπορούμε να κάνουμε την ζημιά στην Μπέτις.

Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω σε αυτό το γήπεδο, κάθε παίκτης ονειρεύεται να παίξει σε ένα τέτοιο ματς. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Αμυντικά πρέπει να λειτουργήσουμε πολύ καλά και επιθετικά πρέπει να τους απειλήσουμε, ακολουθώντας αυτά που θα μας πει ο προπονητής. Στο πρωτάθλημα δεν έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, οι φίλαθλοι είναι σημαντικοί για εμάς, θα είναι δίπλα μας και θέλουμε να τους δώσουμε την χαρά της πρόκρισης».

