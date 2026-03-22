Μπενίτεθ: «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό»

Στην εξαιρετική εικόνα που είχε η ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα με 2-1, για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League:

Ο Ισπανός τεχνικός του Τριφυλλιού τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός ήλεγξε απόλυτα το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δεν ήταν τόσο καλός, παρόλα αυτά κατάφερε να φύγει με το διπλό από την Τρίπολη.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού:

«Στο α’ ημίχρονο ελέγχαμε το παιχνίδι απόλυτα, δυστυχώς στο β’ ημίχρονο τον χάσαμε αυτόν τον έλεγχο. Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο στο α’ ημίχρονο, αν συνεχίζαμε στο ίδιο τέμπο που παίζαμε στο α’ ημίχρονο τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα για εμάς. Από μια φάση έγινε το 2-1 και στο τέλος υποφέραμε λίγο μέχρι να πάρουμε τη νίκη που θεωρώ ότι την αξίζαμε.

Μου άρεσε το α’ ημίχρονο, η ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, στην αντίπαλη περιοχή, δημιούργησε κάποιες, φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου το πότε θα μπει το πρώτο γκολ, δεν μου άρεσε το β’ ημίχρονο που χάσαμε τον έλεγχο, χάσαμε την κατοχή της μπάλας και επιτρέψαμε στον αντίπαλο να φτάνει πιο κοντά στην δικιά μας περιοχή».

Για τα play off είπε: «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αυτή τη στιγμή υπάρχει η διακοπή οπότε θα έχουμε χρόνο να έρθει η αποκατάσταση των τραυματιών, και να μπορέσουμε να εμφανιστούμε άκρως ανταγωνιστικοί στα ματς των play offs».