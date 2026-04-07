07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ξέρει ότι αμφισβητείται, αλλά δεν έχει… ενημερωθεί
Ποδόσφαιρο 07 Απριλίου 2026, 18:07

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους ανθρώπους που τον ενημερώνουν για ότι λέγεται και γράφεται για το πρόσωπο του, αλλά η συνεργασία του με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται κανονικά.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα Playoffs άρχισαν, ο Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όμως στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα (συνεχίζει να) κυριαρχεί η συζήτηση για την παραμονή του Ράφα Μπενίτεθ στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Η γενική αίσθηση που επικρατεί είναι ότι ο Ισπανός προπονητής θα κριθεί από τα αποτελέσματα του Τριφυλλιού στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Μία εντύπωση που ωστόσο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα…

Επειδή ο Γιάννης Αλαφούζος υπέπεσε σε αυτό το λάθος πέρυσι, όταν διατήρησε τον Ρουί Βιτόρια στο πόστο του εξαιτίας της δεύτερης θέσης που τερμάτισε ο Παναθηναϊκός στη βαθμολογία. Τότε ο Αλαφούζος εκτιμούσε πως ο Πορτογάλος δεν ήταν ο κατάλληλος για να δημιουργήσει μία επιθετική ομάδα, όμως αγνόησε το θέαμα που έβλεπε και εστίασε στους αριθμούς. Τις συνέπειες εκείνης της απόφασης του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τις υπέστη η ομάδα του σε πλήρη έκταση μετά από μερικούς μήνες… 

Έναν χρόνο αργότερα, ο Αλαφούζος δηλώνει αποφασισμένος να μην επαναλάβει το σφάλμα του. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της συνεργασίας του με τον Μπενίτεθ είναι διαφορετικά και αφορούν τη μεταξύ τους συνεννόηση, την ορθολογική αξιοποίηση του ρόστερ και τον προσανατολισμό που θα έχει το Τριφύλλι. Για παράδειγμα, μία ομάδα που θα αμύνεται μαζικά και θα προσπαθεί να κλέψει έναν βαθμό, δεν είναι αυτό που έχει ο Αλαφούζος στο μυαλό του για τον Παναθηναϊκό της επόμενης σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κόντρα στις εικασίες για το μέλλον του Μπενίτεθ, πως έχει συμβόλαιο με την ΠΑΕ για άλλα 1+1 χρόνια. Αν ο Αλαφούζος αποφασίσει να τον απολύσει, θα τον αποζημιώσει με πάρα πολλά χρήματα. Πρόκειται για ένα μέρος των καθαρών αποδοχών του Ισπανού προπονητή για τη σεζόν 2026-27 και μία υψηλή ρήτρα που προβλέπεται στη σύμβαση για το καλοκαίρι του 2027.

Άρα, η απόλυση του Ράφα θα κοστίσει ακριβά στον Αλαφούζο. Αν και το κόστος δεν θα εμποδίσει τον εφοπλιστή να λάβει μία λάβει μία τέτοια απόφαση, εφόσον τη θεωρήσει αναγκαία.

Δεν έχει αλλάξει για τον Μπενίτεθ

Η δουλειά του Μπενίτεθ έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, αλλά στο εσωτερικό του συλλόγου o Ισπανός συμμετέχει στις διεργασίες για τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν. Το «In» γνωρίζει ότι ο Ισπανός προπονητής δεν έχει καμία ενημέρωση από τη διοίκηση του συλλόγου ότι τελεί υπό κρίση. 

Άλλωστε, ο Μπενίτεθ δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από τις φήμες που διακινούνται κυρίως στο Διαδίκτυο. Ο Ράφα είναι πολύπειρος στο επάγγελμα του, έχει βιώσει αντίστοιχες περιόδους αβεβαιότητας και ξέρει πως να τις διαχειριστεί. Επιπλέον, ο 66χρονος τεχνικός έχει ανθρώπους στον περίγυρο του που τον ενημερώνουν για όλα και καταλήγει σε συμπεράσματα. Για την προέλευση τη φημολογίας και κατά πόσο είναι σοβαρή.

Ο Μπενίτεθ επιμένει ότι έχει αναλάβει ένα πρότζεκτ που χρειάζεται χρόνο για να υλοποιηθεί και με αυτό τον γνώμονα συνεχίζει να δουλεύει. Για τον ίδιο δεν έχει μεταβληθεί κάτι σε όσα έχει συμφωνήσει με τον Αλαφούζο, παρότι καταλαβαίνει τους ενδοιασμούς που έχει πια ο εργοδότης του…

Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξαφανιστεί σήμερα» λέει ο Τραμπ

Ο Μαγκουάιρ μένει στο Ολντ Τράφορντ

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
