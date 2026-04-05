Μπενίτεθ: «Δίκαιο το αποτέλεσμα με ΠΑΟΚ, μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές»

Ο Παναθηναϊκός πήρε ισοπαλία χωρίς γκολ στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στις σωστές επιλογές που δεν υπήρξαν σε κάποιες περιπτώσεις από τους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίυεθ:

Για το αν ήταν δίκαιο αποτέλεσμα η ισοπαλία: «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα εκ μέρους όλου του οργανισμού του Παναθηναϊκού να ευχηθώ τα καλύτερα στον Λουτσέσκου για την δύσκολη κατάσταση που περνάει ο πατέρας του. Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε καλά τους χώρους, το κάναμε αρκετά ικανοποιητικά. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντεπιθέσεις. Μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές σε κάποιες φάσεις, αλλά και ο αντίπαλος μπορεί να παραπονεθεί ότι του έλειψε κάτι καλύτερο προς το τέλος».

Για την καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας του: «Θα έλεγα την αφοσίωση και την προσπάθεια όλων των παικτών. Μπορεί να μην τους πήγαν όλα όπως θα ήθελαν, αλλά οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν παίκτες που παλεύουν για 90 λεπτά και σήμερα το είδαν. Κρατήσαμε την μπάλα στα πόδια μας σε σημεία του παιχνιδιού και την κυκλοφορήσαμε καλά».