Ένα αποτέλεσμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν από τους δύο, ήταν το τελικό στην Τούμπα. Η ισοπαλία 0-0 στέρησε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ στη μάχη για τον τίτλο με τους ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός απέτυχε να μειώσει τη διαφορά από την 3η θέση στα Playoffs, που διατηρήθηκε στους 8 βαθμούς. Παρότι οι δύο αντίπαλοι δεν βολεύονταν με την ισοπαλία, αμφότεροι έμοιαζαν να συμβιβάζονται, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία και προσπάθησε να δημιουργήσει για το μεγαλύτερο μέρος του 90λεπτου, όμως είχε μόνο την κλασική ευκαιρία του Γερεμέγεφ στο 47′. Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε στο δεύτερο ημίχρονο, είχε τις δικές του ευκαιρίες με το ανεπανάληπτο τετ-α-τετ του Ζαρουρί και ήταν πιο επικίνδυνος μέχρι το φινάλε.

Στο τέλος του αγώνα, ο ΠΑΟΚ δεν υπερασπίστηκε την έδρα του και είναι υποχρεωμένος να ψάξει αλλού τη νίκη που έχασε. Ωστόσο, παραμένει υποψήφιος πρωταθλητής έστω και με λιγότερες πιθανότητες. Αλλά ο Παναθηναϊκός πολύ δύσκολα πλέον μπορεί να στοχεύσει ψηλότερα στη βαθμολογία και συντηρεί μόνο μαθηματικές ελπίδες.

Το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα είχε ίσως τις λιγότερες επικίνδυνες φάσεις από κάθε άλλο 45λεπτο στη πρωτάθλημα. Μόνο στο 8′ από το κόρνερ του Χατσίδη, ο Μπάμπια έπιασε την κεφαλιά που πέρασε άουτ. Για τον ΠΑΟΚ υπήρξε άλλο ένα παράλληλο γύρισμα του Κεντζιόρα που δεν ακολούθησε συμπαίκτης του για να σκοράρει, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε να αντιτάξει μόνο ένα σουτ του Γεντβάι, που ωστόσο δεν πήγε προς την εστία.

Η πρώτη φορά που οι γηπεδούχοι βρήκαν ανοργάνωτους τους «πράσινους» στην άμυνα ήταν στο 47′, με την επέλαση του Κωνσταντέλια και την κάθετη στον Γερεμέγεφ, όμως ο Λαφόν απέκρουσε το πλασέ του. Oι παίκτες του Μπενίτεθ πάτησαν στην περιοχή του Τσιφτσή στα επόμενα λεπτά. Στο 53′ ο Καλάμπρια συνδυάστηκε με τον Ταμπόρδα, αλλά βρέθηκε σε πλάγια θέση και πλάσαρε πάνω στον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ.

Μετά από αναμπουμπούλα στο 56′, ο Γεντβάι σούταρε στην κίνηση, η μπάλα κόντραρε στον Κεντζιόρα και κατέληξε κόρνερ. Αλλά η κλασική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σημειώθηκε στο 64′, όταν ο Τσιριβέγια εκτέλεσε αμέσως ένα φάουλ πίσω από τη σέντρα και ο Ζαρουρί βγήκε στο τετ-α-τετ, όμως έκανε κάκιστο τελείωμα. Ένα μακρινό σουτ του Οζντόεφ στο 80′ κατέληξε ψηλά άουτ, ενώ στο 82′ ο Κυριακόπουλος σέντραρε στην περιοχή και ο Σβιντέρσκι έκανε την κεφαλιά στην αγκαλιά του Τσιφτσή.

To ματς δεν έκρυβε άλλη ευκαιρία και έληξε με τη μπάλα στην αγκαλιά του Τσιφτσή από ένα μακρινό σουτ του Ρενάτο Σάντσες που δεν τον αιφνιδίασε.

Ο MVP: Ο Σβέριρ Ίνγκασον. Γεντβάι και Χάβι έπαιξαν καλά, όμως στις μετρημένες ολιγωρίες τους, ο Ισλανδός ήταν πάντα εκεί για να τους καλύψει, να τους τονώσει το ηθικό και να δώσει τη λύση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Κωνσταντέλιας ήταν καλά κλεισμένος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Ρώσος χαφ είχε χώρους και ελεύθεριες για να δημιουργήσει. Ανέβηξε ψηλά, επιχείρησε ατομικές ενέργειες, αλλά είχε κακές επιλογές.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το χαμένο τετ-α-τετ του Ζαρουρί. Είχε καλύτερες προϋποθέσεις από το αντίστοιχο του Γερεμέγεφ, όμως κατάφερε να αστοχήσει. Η φάση συνέπεσε με την πτώση του ΠΑΟΚ, που δεν έδινε την εντύπωση πως θα αντιδρούσε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ντάμιαν Σιλβεστρζάκ από την Πολωνία σφύριζε με φειδώ, επέτρεψε το δυνατό παιχνίδι και δεν παρασύρθηκε από τις υπερβολικές πτώσεις ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Δεν του έτυχε δύσκολη φάση και διαχειρίστηκε άνετα το ντέρμπι.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πολωνός Κορνέλ Κρίστοφ Πασκίεβιτς δεν χρειάστηκε να παρέμβει για να διορθώσει τον συμπατριώτη του.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (66′ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης (71′ Πέλκας), Γερεμέγεφ (66′ Γιακουμάκης)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Χάβι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (75′ Ρενάτο), Τσιριβέγια (88′ Τσέριν), Πελίστρι (62′ Αντίνο), Ταμπόρδα (75′ Αντίνο), Τεττέη (75′ Σβιντέρσκι)