ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-0: Ισοπαλία στην Τούμπα με δύο χαμένους (vid)
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0 και αμφότεροι έχασαν έδαφος, ο γηπεδούχος στη μάχη για τον τίτλο και ο φιλοξενούμενος για να διεκδικήσει ένα καλύτερο πλασάρισμα στα Play Offs.

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Ένα αποτέλεσμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν από τους δύο, ήταν το τελικό στην Τούμπα. Η ισοπαλία 0-0 στέρησε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ στη μάχη για τον τίτλο με τους ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός απέτυχε να μειώσει τη διαφορά από την 3η θέση στα Playoffs, που διατηρήθηκε στους 8 βαθμούς. Παρότι οι δύο αντίπαλοι δεν βολεύονταν με την ισοπαλία, αμφότεροι έμοιαζαν να συμβιβάζονται, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία και προσπάθησε να δημιουργήσει για το μεγαλύτερο μέρος του 90λεπτου, όμως είχε μόνο την κλασική ευκαιρία του Γερεμέγεφ στο 47′. Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε στο δεύτερο ημίχρονο, είχε τις δικές του ευκαιρίες με το ανεπανάληπτο τετ-α-τετ του Ζαρουρί και ήταν πιο επικίνδυνος μέχρι το φινάλε.

Στο τέλος του αγώνα, ο ΠΑΟΚ δεν υπερασπίστηκε την έδρα του και είναι υποχρεωμένος να ψάξει αλλού τη νίκη που έχασε. Ωστόσο, παραμένει υποψήφιος πρωταθλητής έστω και με λιγότερες πιθανότητες. Αλλά ο Παναθηναϊκός πολύ δύσκολα πλέον μπορεί να στοχεύσει ψηλότερα στη βαθμολογία και συντηρεί μόνο μαθηματικές ελπίδες.

Το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα είχε ίσως τις λιγότερες επικίνδυνες φάσεις από κάθε άλλο 45λεπτο στη πρωτάθλημα. Μόνο στο 8′ από το κόρνερ του Χατσίδη, ο Μπάμπια έπιασε την κεφαλιά που πέρασε άουτ. Για τον ΠΑΟΚ υπήρξε άλλο ένα παράλληλο γύρισμα του Κεντζιόρα που δεν ακολούθησε συμπαίκτης του για να σκοράρει, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε να αντιτάξει μόνο ένα σουτ του Γεντβάι, που ωστόσο δεν πήγε προς την εστία.

Η πρώτη φορά που οι γηπεδούχοι βρήκαν ανοργάνωτους τους «πράσινους» στην άμυνα ήταν στο 47′, με την επέλαση του Κωνσταντέλια και την κάθετη στον Γερεμέγεφ, όμως ο Λαφόν απέκρουσε το πλασέ του. Oι παίκτες του Μπενίτεθ πάτησαν στην περιοχή του Τσιφτσή στα επόμενα λεπτά. Στο 53′ ο Καλάμπρια συνδυάστηκε με τον Ταμπόρδα, αλλά βρέθηκε σε πλάγια θέση και πλάσαρε πάνω στον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ.

Μετά από αναμπουμπούλα στο 56′, ο Γεντβάι σούταρε στην κίνηση, η μπάλα κόντραρε στον Κεντζιόρα και κατέληξε κόρνερ. Αλλά η κλασική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σημειώθηκε στο 64′, όταν ο Τσιριβέγια εκτέλεσε αμέσως ένα φάουλ πίσω από τη σέντρα και ο Ζαρουρί βγήκε στο τετ-α-τετ, όμως έκανε κάκιστο τελείωμα. Ένα μακρινό σουτ του Οζντόεφ στο 80′ κατέληξε ψηλά άουτ, ενώ στο 82′ ο Κυριακόπουλος σέντραρε στην περιοχή και ο Σβιντέρσκι έκανε την κεφαλιά στην αγκαλιά του Τσιφτσή.

To ματς δεν έκρυβε άλλη ευκαιρία και έληξε με τη μπάλα στην αγκαλιά του Τσιφτσή από ένα μακρινό σουτ του Ρενάτο Σάντσες που δεν τον αιφνιδίασε.

Ο MVP: Ο Σβέριρ Ίνγκασον. Γεντβάι και Χάβι έπαιξαν καλά, όμως στις μετρημένες ολιγωρίες τους, ο Ισλανδός ήταν πάντα εκεί για να τους καλύψει, να τους τονώσει το ηθικό και να δώσει τη λύση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Κωνσταντέλιας ήταν καλά κλεισμένος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Ρώσος χαφ είχε χώρους και ελεύθεριες για να δημιουργήσει. Ανέβηξε ψηλά, επιχείρησε ατομικές ενέργειες, αλλά είχε κακές επιλογές.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το χαμένο τετ-α-τετ του Ζαρουρί. Είχε καλύτερες προϋποθέσεις από το αντίστοιχο του Γερεμέγεφ, όμως κατάφερε να αστοχήσει. Η φάση συνέπεσε με την πτώση του ΠΑΟΚ, που δεν έδινε την εντύπωση πως θα αντιδρούσε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ντάμιαν Σιλβεστρζάκ από την Πολωνία σφύριζε με φειδώ, επέτρεψε το δυνατό παιχνίδι και δεν παρασύρθηκε από τις υπερβολικές πτώσεις ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Δεν του έτυχε δύσκολη φάση και διαχειρίστηκε άνετα το ντέρμπι.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πολωνός Κορνέλ Κρίστοφ Πασκίεβιτς δεν χρειάστηκε να παρέμβει για να διορθώσει τον συμπατριώτη του.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (66′ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης (71′ Πέλκας), Γερεμέγεφ (66′ Γιακουμάκης)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Χάβι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (75′ Ρενάτο), Τσιριβέγια (88′ Τσέριν), Πελίστρι (62′ Αντίνο), Ταμπόρδα (75′ Αντίνο), Τεττέη (75′ Σβιντέρσκι)

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Μιχαηλίδης: «Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μίλησε για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε στο οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

LIVE: Ίντερ – Ρόμα
LIVE: Ίντερ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ρόμα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Λουτσέσκου: Αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία λόγω της υγείας του πατέρα του
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό αναχώρησε αμέσως από την Τούμπα προκειμένου να ταξιδέψει για τη Ρουμανία ώστε να βρεθεί δίπλα στον πατέρα του που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

