Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Δεν χάρηκε κανείς… (vid)

Κανείς δεν έμεινε ικανοποιημένος στο Πανθεσσαλικό, με Βόλο και ΟΦΗ να έρχονται ισόπαλοι με 1-1 για την πρεμιέρα των πλέι οφ 5-8 της Super League και να χάνουν ευκαιρία να πλησιάσουν τον Λεβαδειακό. Ανοιχτό ματς με ευκαιρίες για τις δύο ομάδες, οι περισσότερες για τους Κρητικούς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και, κυρίως, δίχως ιδιαίτερες φάσεις μπροστά στις δυο εστίες. Το σουτ του Σαλσέδο (4’) από καλή θέση κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, εκείνα των Λάμπρου (13’) και Τζόκα (19’) πέρασαν άουτ ενώ στο φάουλ του Σενγκέλια (23’) από ευνοϊκή θέση, η μπάλα κόντραρε στο τοίχος κι ο Φούντας αστόχησε στη συνέχεια.

Πιο καλή στιγμή αφού στο 31’, με τον Βόλο να φεύγει στην αντεπίθεση, τον Λάμπρου να σουτάρει και τον Χριστογεώργο να διώχνει δύσκολα με τα πόδια. Μέσα σε ένα δίλεπτο, ήταν η σειρά του Σιαμπάνη να αναλάβει δράση, μπλοκάροντας τα διαδοχικά σουτ των Αθανασίου (38’) και Φούντα (39’). Τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους, το διαγώνιο βολέ του Αμπάντα (45’+1’) που, όμως, δε βρήκε στόχο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στον ίδιο ρυθμό. Κι αν δεν έκανε το λάθος στο 56’ ο Καραχάλιος, τους θεατούς θα… τους έπαιρνε ο ύπνος. Ο Χριστογεώργος, όμως, είχε εξαιρετική αντίδραση στο πλασέ του Λάμπρου. Δύο λεπτά μετά, οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν για γκολ, αλλά στο φάουλ του Φούντα ο Σιαμπάνης έδιωξε πριν η μπάλα περάσει ολόκληρη τη γραμμή.

Μια, δυο, τρεις κι εν τέλει ο Λάμπρου κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο. Σέντρα του Αμπάντα από τα αριστερά, δυνατό άλμα από τον Έλληνα άσο, που με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 69’. Έξι λεπτά αργότερα, όμως, με πανομοιότυπο τρόπο, ο ΟΦΗ ισοφάρισε: σέντρα του Νους από τα αριστερά, κεφαλιά του Φούντα και 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή, αλλά η κοντινή κεφαλιά του Νους μετά τη σέντρα του Σενγκέλια ήταν άστοχη στο 82’ ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Τιάγο Ρομάνο δεν μπόρεσε από το σημείο του πέναλτι να σημαδέψει σωστά μετά την ωραία ενέργεια του Γιάννη Αποστολάκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Σιαμπάνης κράτησε αρκετές φορές τον Βόλο όρθιο με επεμβάσεις του και έχει σημαντικό μερίδιο στον βαθμό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Λάμπρου, πέρα από το γκολ που πέτυχε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος παίκτες που να υστέρησε σημαντικά από τις δύο ομάδες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε προβλήματα ο Τσακαλίδης σε ένα σχετικά εύκολο ματς για εκείνον.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε μόνο στη φάση του 58′ για να επιβεβαιώσει πως η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή στο φάουλ του Φούντα.

ΣΚΟΡΕΡ:

Λάμπρου (69’) / Φούντας (75’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα, Τσοκάνης, Γκονζάλες (81’ Κύρκοςε), Μαρτίνες, Κόμπα (63’ Γρόσδης), Μπουζούκης (56’ Χουάνπι), Λάμπρου, Τζόκα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Χριστόπουλος, Πούγγουρας (72’ Αποστολάκης), Κωστούλας, Καραχάλιος (60’ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (90+1’ Ρομάνο), Σενγκέλια, Φούντας, Νους, Σαλσίδο (72’ Ισέκα).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Άρης – Βόλος (18/4, 19:00)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (18/4, 18:00)