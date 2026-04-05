Super League 2: Υποβιβάστηκε και τυπικά ο ΠΑΣ Γιάννινα, σπουδαία νίκη για την Καβάλα

Στη Γ’ Εθνική θα βρει η νέα σεζόν τον ΠΑΣ Γιάννινα, αφού μετά το 2-2 με τον ουραγό Μακεδονικό, «σφραγίστηκε» και μαθηματικά ο υποβιβασμός του από την Super League 2!

Η ομάδα της Νέας Ευκαρπίας προηγήθηκε στο 31’ με κεφαλιά του Νίκου, ενώ ο Καντάβ διπλασίασε τα τέρματα στο 50’, βάζοντας γερές βάσεις νίκης. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα, μειώνοντας στο 56’ με τον Κασέμι, πριν ο Πρεκατές διαμορφώσει το τελικό 2-2 στο 79’. Παρά την προσπάθεια του ΠΑΣ στα τελευταία λεπτά, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, «σφραγίζοντας» τον υποβιβασμό και των δύο ομάδων.

Ο Νέστος πήρε το ντέρμπι παραμονής με τρομερή άνεση με αντίπαλο τον Καμπανιακό, με την ομάδα της Χρυσούπολης να επικρατεί με 3-0. Την ίδια ώρα, ο Νέστος Χρυσούπολης επικράτησε με 3-0 του Καμπανιακού, αποτέλεσμα που φέρνει τους φιλοξενούμενους ακόμη πιο κοντά στον υποβιβασμό. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Γλίνος, Λέλεκας και Σταυρόπουλος.

Στο «Ανθή Καραγιάννη», η Καβάλα πανηγύρισε σημαντική νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ Β’, παραμένοντας στο «κόλπο» της παραμονής. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 20’ με τον Γκιτέρσο και διατήρησαν το προβάδισμα έως την ανάπαυλα, όμως οι «αργοναύτες» αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και ανέτρεψαν την κατάσταση χάρη στα γκολ των Ρόβα και Σιφναίου.

Την ίδια ώρα, ο Νέστος Χρυσούπολης επικράτησε με 3-0 του Καμπανιακού, αποτέλεσμα που φέρνει τους φιλοξενούμενους ακόμη πιο κοντά στον υποβιβασμό. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Γλίνος, Λέλεκας και Σταυρόπουλος.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των play-outs της Super League 2:

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 3-0

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 2-2

Η βαθμολογία των play-outs στον Β’ όμιλο

* Σημειώνεται ότι οι τελευταίες τέσσερις ομάδες υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική.

Η επόμενη αγωνιστική

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης

Καμπανιακός – Καβάλα

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα