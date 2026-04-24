Μετά από ένα τετραήμερο που τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τον Ράφα Μπενίτεθ να μετρά αντίστροφα για την αποχώρηση του από την Αθήνα, στον Παναθηναϊκό παρενέβησαν για να στηρίξουν τον Ισπανό προπονητή. Ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει ελληνικά, όμως έχει όλο τον τρόπο για να μαθαίνει τι γράφεται και τι λέγεται για το πρόσωπο του, καθώς και τις «πηγές» προέλευσης…

Το «In» έμαθε ότι το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4) στο «Γεώργιος Καλαφάτης», οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού είχαν συνάντηση με τον Μπενίτεθ με αντίκειμενο συζήτησης τη φημολογία που διακινείται. Είναι προφανές ότι ο Μπενίτεθ νιώθει ενοχλημένος απ’ όσα συμβαίνουν και ήθελε την προστασία του συλλόγου. Παρότι είναι πολύ έμπειρος στο επάγγελμα και έχει διαχειριστεί ανάλογες καταστάσεις στο παρελθόν, πάντα η αντίδραση της διοίκησης έχει την αξία της.

Από το Τριφύλλι τόνισαν στον Μπενίτεθ ότι δεν πρέπει να δίνει σημασία στις φήμες και το μόνο που πρέπει να τον απασχολεί είναι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Σύμφωνα με τους «πράσινους», όλες οι εκκρεμότητες θα διευθετηθούν μετά την ολοκλήρωση των Playoffs και όχι νωρίτερα.

Επίσης, τα διοικητικά στελέχη του club επισήμαναν στον Μπενίτεθ ότι είναι απαραίτητο ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στα επόμενα ντέρμπι. Ανάλογη απόδοση όπως εναντίον του Ολυμπιακού θα διογκώσει τη δυσαρέσκεια των οπαδών και θα ναρκοθετήσει την προσπάθεια της επόμενης σεζόν.

Αυτό που περιμένουν στο Τριφύλλι από τον Μπενίτεθ είναι αφενός να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές και αφετέρου, να φέρει θετικά αποτελέσμα. Οι συγκυρίες και η δυναμική της ΑΕΚ, που έρχεται τη μεθεπόμενη Κυριακή στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία, αλλά τα περιθώρια είναι στενά…

Βέβαια, παραμένει άγνωστο πως αποχώρησε ο Μπενίτεθ από τη συνάντηση. Αν τον ικανοποίησαν οι εξηγήσεις, αν έλαβε τη στήριξη που προσδοκούσε από τη διοίκηση. Αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία…