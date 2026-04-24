sports betsson
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός: Το κακό για τον Μπενίτεθ ετοιμάζεται να τριτώσει
Παναθηναϊκός: Το κακό για τον Μπενίτεθ ετοιμάζεται να τριτώσει

Τα τριετή πρότζεκτ που ανέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ στην Έβερτον και στη Θέλτα απέτυχαν με κρότο και τώρα παίρνει την ίδια τροπή η δουλειά του στον Παναθηναϊκό.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Spotlight

Η φράση «θα τριτώσει το κακό» αποτυπώνει μία ελληνική λαϊκή πρόληψη, που στηρίζεται στην προκατάληψη πως μετά από δύο αρνητικά γεγονότα, θα ακολουθήσει μετά βεβαιότητας και ένα τρίτο. Ο Ράφα Μπενίτεθ μάλλον δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη έκφραση, αν και είναι σίγουρο ότι στην Ισπανία έχουν τις δικές τους αντίστοιχες φράσεις. Πάντως το ότι δεν την ξέρει, δεν σημαίνει πως ο 66χρονος προπονητής δεν είναι έτοιμος να το βιώσει…

Στην προκειμένη, το κακό αναμένεται να τριτώσει για τον Μπενίτεθ με τα πρότζεκτ που ανέλαβε στο πιο ώριμο στάδιο της καριέρας του. Είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ισπανών συναδέρφων του Μπενίτεθ θα ζήλευε το βιογραφικό του. Για τις ομάδες που δούλεψε, για τους τίτλους που κατέκτησε, για τον σεβασμό που απολαμβάνει στο επάγγελμα. Από την άλλη, είναι επίσης γεγονός πως ο 66χρονος προπονητής δεν έχει να επιδείξει επιτυχίες από τη μέρα που έφυγε από το Σεντ Τζέιμς Παρκ του Νιουκάσλ.

Από την Κίνα στη Γαλικία ο Μπενίτεθ

Ο Μπενίτεθ εργάστηκε στην κινεζική Νταλ Προ, όμως διέκοψε τη συνεργασία του τον Ιανουάριο του 2021 εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊου. Ο Ισπανός δεν ένιωθε ασφαλής στη χώρα προέλευσης του ιού και προτίμησε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Έκτοτε, διαχειρίστηκε τρία αποτυχημένα πρότζεκτ και οδεύεις προς το τρίτο. Στις 30 Ιουνίου του 2021, ο Μπενίτεθ συμφώνησε με την Έβερτον και δήλωσε ότι θα υλοποιήσει ένα τριετές πλάνο ανάταξης της ομάδας. Μεταξύ άλλων, εστίασε στην αναδόμηση που είχαν ανάγκη οι «μπλε» του Μέρσεϊσάιντ και στην απόκτηση μιας ξεκάθαρης ποδοσφαιρικής ταυτότητας. Αυτά στη θεωρία, γιατί στην πράξη το πρότζεκτ κατέρρευσε σύντομα. 

Ο Μπενίτεθ έμεινε στο Γκούντισον Παρκ μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2022, λίγους μήνες μετά την άφιξη του. Ο απολογισμός του Ράφα σε 22 αγώνες ήταν μόλις 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 11 ήττες, με γκολ 38-47. Προς υπεράσπιση του, εξαιτίας την επιτυχημένης θητείας του στη Λίβερπουλ, ο Μπενίτεθ δεν έγινε ποτέ αποδεκτός από τους οπαδούς της Έβερτον.

Επαναπατρισμός μετά από 20 χρόνια για τον Μπενίτεθ

Η αποτυχία στην Αγγλία δεν τον πτόησε και ο Μπενίτεθ επαναπατρίστηκε για επαγγελματικούς λόγους 1,5 χρόνο αργότερα. Δούλεψε ξανά στην Ισπανία μετά το 2004, όταν είχε ακολουθήσει την αντίθετη διαδρομή: από το Μεστάγια και τη Βαλένθια, στο Άνφιλντ και στη Λίβερπουλ. Ο Ράφα εγκαταστάθηκε στο Βίγκο στις 23 Ιουνίου του 2023 και επιφορτίστηκε με την αναγέννηση της Θέλτα. Πιστός στις συνήθειες του, ο Μπενίτεθ ηγήθηκε ενός τριετούς πρότζεκτ, ενώ είχε αποκαλύψει ότι ως παιδί είχε ευχάριστες αναμνήσεις από τις διακοπές του στη Γαλικία και συνεπώς ήταν συναισθηματικά δεμένος με την περιοχή. Η διοίκηση της Θέλτα εμπιστεύτηκε απόλυτα τον πολυνίκη προπονητή με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία της.

Ο Μπενίτεθ επισήμανε ότι οι «σελέστες» έπρεπε να αναπτύξουν τους δικούς τους παίκτες και να συγκροτήσουν ένα ρόστερ σε σταθερή βάση. Όμως, όπως και στο Μέρσεϊσάιντ, η δουλειά του Μπενίτεθ δεν ευδοκίμησε ούτε στο Βίγκο. Με 15 ήττες, 9 ισοπαλίες και 9 νίκες σε 33 αγώνες (παθητικό τερμάτων 44-49), ο 66χρονος τεχνικός απολύθηκε μετά από μία ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 στο «Μπερναμπέου» στις 10 Μαρτίου 2024. Στο Μπαλαΐδος ήταν ανεπιθύμητος από καιρό, αφού οι θεατές φώναζαν συνθήματα για την αποπομπή του και είχαν κουνήσει λευκά μαντίλια. Την κίνηση σήμα-κατατεθέν των Ισπανών φιλάθλων, όταν εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους… 

Τριτώνει το κακό στην Ελλάδα για τον Μπενίτεθ

Τώρα, ο Μπενίτεθ βλέπει το τρίτο κατά σειρά πρότζεκτ που διαχειρίζεται, να καταρρέει. Ο νυν εργοδότης του, Γιάννης Αλαφούζος, δεν έχει ανακοινώσει την απόλυση του, όμως μοιάζει προδιαγεγραμμένη μόλις ολοκληρωθούν τα Playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Το οξύμωρο είναι πως με τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ έχει θετικό ισοζύγιο στα αποτελέσματα του, κάτι που δεν είχε συμβεί με την Έβερτον και τη Θέλτα. Με τον Ισπανό στον πάγκο, το Τριφύλλι έχει 20 νίκες, 9 ισοπαλίες και 8 ήττες σε 37 αγώνες, με ενεργητικό γκολ 57-39. 

Δυστυχώς για τον Μπενίτεθ (και για τους «πράσινους»), η παρουσίαση του την 1η Νοεμβρίου παρουσίασε ομοιότητες με τις δύο προηγούμενες. Αναφορές σε τριετές πρότζεκτ, δηλώσεις για τη βελτίωση που χρειάζεται ο σύλλογος και η ανάγκη για ποδοσφαιρική ταυτότητα. Λεγόμενα που δεν έπεισαν, αφού λίγους μήνες αργότερα ο Μπενίτεθ δύσκολα θα παραμείνει στην Αθήνα…

Headlines:
Delphi Economic Forum XI
OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Κόσμος
Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Σεβίλλη για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
Σύμφωνα με σελίδα που ασχολείται με την στατιστική η Αργεντινή έχει την τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό προκειμένου να κατακτήσει το προσεχές Μουντιάλ και να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει
Τα εισοδήματα στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Είναι σαν να ζουν πολίτες διαφορετικών χωρών στον ίδιο τόπο: η Αττική προχωρά, ενώ η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Σχολιάζει στο in o καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου.

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ
Αποκαλύψεις για διαμερίσματα, μετακινήσεις και καταγγελίες θυμάτων επαναφέρουν ερωτήματα για το γιατί δεν διερευνήθηκε πλήρως η υπόθεση Έπσταϊν, σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ

Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
Γνωστός πρωταθλητής του τζούντο συνελήφθη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ - Τι υποστηρίζει

Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ένα ισχυρής έντασης επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία της Γης

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies