Η φράση «θα τριτώσει το κακό» αποτυπώνει μία ελληνική λαϊκή πρόληψη, που στηρίζεται στην προκατάληψη πως μετά από δύο αρνητικά γεγονότα, θα ακολουθήσει μετά βεβαιότητας και ένα τρίτο. Ο Ράφα Μπενίτεθ μάλλον δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη έκφραση, αν και είναι σίγουρο ότι στην Ισπανία έχουν τις δικές τους αντίστοιχες φράσεις. Πάντως το ότι δεν την ξέρει, δεν σημαίνει πως ο 66χρονος προπονητής δεν είναι έτοιμος να το βιώσει…

Στην προκειμένη, το κακό αναμένεται να τριτώσει για τον Μπενίτεθ με τα πρότζεκτ που ανέλαβε στο πιο ώριμο στάδιο της καριέρας του. Είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ισπανών συναδέρφων του Μπενίτεθ θα ζήλευε το βιογραφικό του. Για τις ομάδες που δούλεψε, για τους τίτλους που κατέκτησε, για τον σεβασμό που απολαμβάνει στο επάγγελμα. Από την άλλη, είναι επίσης γεγονός πως ο 66χρονος προπονητής δεν έχει να επιδείξει επιτυχίες από τη μέρα που έφυγε από το Σεντ Τζέιμς Παρκ του Νιουκάσλ.

Από την Κίνα στη Γαλικία ο Μπενίτεθ

Ο Μπενίτεθ εργάστηκε στην κινεζική Νταλ Προ, όμως διέκοψε τη συνεργασία του τον Ιανουάριο του 2021 εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊου. Ο Ισπανός δεν ένιωθε ασφαλής στη χώρα προέλευσης του ιού και προτίμησε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Έκτοτε, διαχειρίστηκε τρία αποτυχημένα πρότζεκτ και οδεύεις προς το τρίτο. Στις 30 Ιουνίου του 2021, ο Μπενίτεθ συμφώνησε με την Έβερτον και δήλωσε ότι θα υλοποιήσει ένα τριετές πλάνο ανάταξης της ομάδας. Μεταξύ άλλων, εστίασε στην αναδόμηση που είχαν ανάγκη οι «μπλε» του Μέρσεϊσάιντ και στην απόκτηση μιας ξεκάθαρης ποδοσφαιρικής ταυτότητας. Αυτά στη θεωρία, γιατί στην πράξη το πρότζεκτ κατέρρευσε σύντομα.

Ο Μπενίτεθ έμεινε στο Γκούντισον Παρκ μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2022, λίγους μήνες μετά την άφιξη του. Ο απολογισμός του Ράφα σε 22 αγώνες ήταν μόλις 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 11 ήττες, με γκολ 38-47. Προς υπεράσπιση του, εξαιτίας την επιτυχημένης θητείας του στη Λίβερπουλ, ο Μπενίτεθ δεν έγινε ποτέ αποδεκτός από τους οπαδούς της Έβερτον.

Επαναπατρισμός μετά από 20 χρόνια για τον Μπενίτεθ

Η αποτυχία στην Αγγλία δεν τον πτόησε και ο Μπενίτεθ επαναπατρίστηκε για επαγγελματικούς λόγους 1,5 χρόνο αργότερα. Δούλεψε ξανά στην Ισπανία μετά το 2004, όταν είχε ακολουθήσει την αντίθετη διαδρομή: από το Μεστάγια και τη Βαλένθια, στο Άνφιλντ και στη Λίβερπουλ. Ο Ράφα εγκαταστάθηκε στο Βίγκο στις 23 Ιουνίου του 2023 και επιφορτίστηκε με την αναγέννηση της Θέλτα. Πιστός στις συνήθειες του, ο Μπενίτεθ ηγήθηκε ενός τριετούς πρότζεκτ, ενώ είχε αποκαλύψει ότι ως παιδί είχε ευχάριστες αναμνήσεις από τις διακοπές του στη Γαλικία και συνεπώς ήταν συναισθηματικά δεμένος με την περιοχή. Η διοίκηση της Θέλτα εμπιστεύτηκε απόλυτα τον πολυνίκη προπονητή με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία της.

Ο Μπενίτεθ επισήμανε ότι οι «σελέστες» έπρεπε να αναπτύξουν τους δικούς τους παίκτες και να συγκροτήσουν ένα ρόστερ σε σταθερή βάση. Όμως, όπως και στο Μέρσεϊσάιντ, η δουλειά του Μπενίτεθ δεν ευδοκίμησε ούτε στο Βίγκο. Με 15 ήττες, 9 ισοπαλίες και 9 νίκες σε 33 αγώνες (παθητικό τερμάτων 44-49), ο 66χρονος τεχνικός απολύθηκε μετά από μία ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 στο «Μπερναμπέου» στις 10 Μαρτίου 2024. Στο Μπαλαΐδος ήταν ανεπιθύμητος από καιρό, αφού οι θεατές φώναζαν συνθήματα για την αποπομπή του και είχαν κουνήσει λευκά μαντίλια. Την κίνηση σήμα-κατατεθέν των Ισπανών φιλάθλων, όταν εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους…

Τριτώνει το κακό στην Ελλάδα για τον Μπενίτεθ

Τώρα, ο Μπενίτεθ βλέπει το τρίτο κατά σειρά πρότζεκτ που διαχειρίζεται, να καταρρέει. Ο νυν εργοδότης του, Γιάννης Αλαφούζος, δεν έχει ανακοινώσει την απόλυση του, όμως μοιάζει προδιαγεγραμμένη μόλις ολοκληρωθούν τα Playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Το οξύμωρο είναι πως με τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ έχει θετικό ισοζύγιο στα αποτελέσματα του, κάτι που δεν είχε συμβεί με την Έβερτον και τη Θέλτα. Με τον Ισπανό στον πάγκο, το Τριφύλλι έχει 20 νίκες, 9 ισοπαλίες και 8 ήττες σε 37 αγώνες, με ενεργητικό γκολ 57-39.

Δυστυχώς για τον Μπενίτεθ (και για τους «πράσινους»), η παρουσίαση του την 1η Νοεμβρίου παρουσίασε ομοιότητες με τις δύο προηγούμενες. Αναφορές σε τριετές πρότζεκτ, δηλώσεις για τη βελτίωση που χρειάζεται ο σύλλογος και η ανάγκη για ποδοσφαιρική ταυτότητα. Λεγόμενα που δεν έπεισαν, αφού λίγους μήνες αργότερα ο Μπενίτεθ δύσκολα θα παραμείνει στην Αθήνα…