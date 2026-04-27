Οι Αθώοι: Μια αλήθεια που παραμένει καλά κρυμμένη
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του MEGA, Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 1η Μάϊου, στις 22.10
Ο Πέτρος διαδίδει παντού πως ο Γιάννος είναι ο φονιάς, παρά τις αμφιβολίες της Μαργαρίτας, στο δωδέκατο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 1η Μαΐου στις 22:10.
Καθώς η κινηματογραφική αφήγηση «ξεφυλλίζει» πλέον τις σελίδες του εμβληματικού πεζογραφήματος «Ο Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η αλήθεια παραμένει καλά κρυμμένη κάτω από έναν σωρό αβάσιμων κατηγοριών. Σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον όπου η κοινωνία ζητά την παραδειγματική τιμωρία, η ελπίδα πως η δικαιοσύνη θα επικρατήσει δίνει κουράγιο στους «Αθώους».
Τι θα δούμε στο δωδέκατο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι
Ο Πέτρος καταθέτει εναντίον του Γιάννου, την ώρα που η Στεφανία, σε μια συζήτηση με τον Σάββα τον καφετζή, αφήνει να εννοηθεί πως γνωρίζει τον πραγματικό ένοχο. Καθώς η δίκη πλησιάζει, η Μαργαρίτα αρχίζει να αμφιβάλλει για την ενοχή του Γιάννου. Μοιράζεται τις σκέψεις της με τον Πέτρο, ο οποίος επιμένει να τον αποκαλεί φονιά. Με όλα τα στοιχεία εις βάρος του, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή. Η καρδιά του γεμίζει ελπίδα όταν βλέπει τη Μαργαρίτα στο δικαστήριο, έτοιμη να καταθέσει.
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΜΑΪΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA
