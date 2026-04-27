MEGA Stories: Οι υδάτινες ιστορίες της Εθνικής Πόλο Γυναικών

Πίσω από τις μεγάλες νίκες, τις παγκόσμιες διακρίσεις και τα ολυμπιακά μετάλλια, εκεί όπου το ταλέντο συναντά τη σκληρή δουλειά, λειτουργεί ένας ζωντανός οργανισμός, με ιστορία και παράδοση δεκαετιών στον υγρό στίβο. Η εκπομπή MEGA Stories βρέθηκε στις πισίνες της προετοιμασίας και κατέγραψε την αθέατη πλευρά της Εθνικής Υδατοσφαίρισης Γυναικών.

Εκεί όπου μια δεμένη ομάδα αθλητριών συνδυάζει τον πρωταθλητισμό με την απόλυτη αφοσίωση, τοποθετώντας τον εγχώριο αθλητισμό σταθερά στην παγκόσμια κορυφή.

Οδηγοί σε αυτό το οδοιπορικό είναι ο προπονητής της Εθνικής ομάδας γυναικών, Χάρης Παυλίδης και ο βοηθός προπονητή, Αντώνης Βλοντάκης, που κάνουν τον απολογισμό των θριάμβων, μιλούν για την παρακαταθήκη της Εθνικής και σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα της ομάδας, με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Οι πρωταθλήτριες Έλενα Ξενάκη, Νεφέλη Κρασσά, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Ανδρονίκη Καραγιάννη, Ειρήνη Νίνου, Σοφία Τορνάρου και Μαρία Πάτρα εξηγούν στην Δώρα Αναγνωστοπούλου πώς το πάθος για την κορυφή μπορεί να συμπορεύεται με την αδιάκοπη πίεση και τις δυσκολίες, μέσα και έξω από το νερό και μιλούν για το επόμενο διεθνές ραντεβού της ομάδας στα προκριματικά του World Cup στις αρχές Μαΐου στην Ολλανδία.

Η κάμερα ακολουθεί τις πρωταγωνίστριες στην καθημερινότητά τους, από τις εξαντλητικές προπονήσεις και τη μελέτη της τακτικής, μέχρι τις στιγμές αποφόρτισης, αποτυπώνοντας πώς ο αγώνας και η νίκη γίνεται η οργανική, φυσική συνέχεια της αφοσίωσής τους στο άθλημα.

Μια τηλεοπτική καταγραφή για τη δύναμη, την επιμονή και την ψυχή μιας ελίτ ομάδας έρχεται στο MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.

ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 00:40