Τράπεζες: Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις
Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 14:41

Τράπεζες: Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Οι εγχώριες τράπεζες επενδύουν πλέον σταθερά περίπου 250 εκατ. ευρώ συνολικά για τον ψηφιακό μετασχηματιμό τους

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού αφηγήματος για τις ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σταθερά τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες επιδρούν καθοριστικά όχι μόνο στο μοντέλο παραγωγής εσόδων, αλλά έχουν και καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής ευστάθειας.

Για τον ψηφιακό μετασχηματιμό τους οι εγχώριοι όμιλοι επενδύουν πλέον σταθερά περίπου 250 εκατ. ευρώ συνολικά

Οι εγχώριοι όμιλοι επενδύουν πλέον σταθερά σημαντικά ποσά σε ετήσια βάση, τα οποία εκτιμώνται στην περιοχή των 250 εκατ. ευρώ συνολικά, στο πλαίσιο του συνεχούς ψηφιακού τους μετασχηματισμού.

Οι εν λόγω επενδύσεις στοχεύουν κατά κύριο λόγο στα εξής:

-Στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών κάθε τράπεζας για την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή της στρατηγικής που αποφασίζουν οι αρμόδιες διευθύνσεις τους.

-Στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και την προσφορά της πλειονότητας των υπηρεσιών και εξ αποστάσεως, με το ταξίδι να μπορεί να ξεκινά, να συνεχίζεται και να ολοκληρώνεται σε οποιοδήποτε κανάλι, στον ψηφιακό ή στο φυσικό κόσμο.

-Στην ενίσχυση της ασφάλειας, που απειλείται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Ψηφιακά άλματα

Η αλήθεια είναι ότι μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, που κατέστησε αναγκαίες την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και τις συναλλαγές, οι ελληνικοί όμιλοι έχουν κάνει άλματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το κινητό τηλέφωνο γίνεται… τραπεζίτης

Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι το κινητό τηλέφωνο θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια το βασικό, αν όχι το κυρίαρχο κανάλι διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Ήδη, όπως εξηγούν, ένα μεγάλο μέρος των προϊοντικών λύσεων, είναι διαθέσιμο και online. Ακόμη και πιο σύνθετα προϊόντα, όπως τα επενδυτικά ή τα μακροχρόνια δάνεια.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει ψηφιακά προγράμματα, τα οποία μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσω των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών και όχι από τα καταστήματα.

Μάλιστα, οι όροι διάθεσής τους είναι καλύτεροι σε σχέση με τα συμβατικά που διατίθενται μέσω του φυσικού δικτύου.

Επιπλέον, δίνουν κίνητρα σε όσους επιλέξουν την ψηφιακή οδό, όπως καλύτερο επιτόκιο σε μία προθεσμιακή κατάθεση, μπόνους εγγραφής, μειωμένα έξοδα ή επιτόκια στα δάνεια ή διεκδίκηση δώρων μέσω διαγωνισμών.

Με τον τρόπο αυτό θέλουν να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους για την αξιοποίηση των digital καναλιών τους, αλλά και να καταστούν ανταγωνιστικές στο νέο πιο δύσκολο για την ανάπτυξη των εργασιών τους περιβάλλον, που δημιουργεί η διείσδυση των fintechs στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι για τις τράπεζες

Μερικά από αυτά τα θέματα ανέδειξαν με παρεμβάσεις τους χθες στο Φόρουμ των Δελφών κορυφαία τραπεζικά στελέχη.

Ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας υποστήριξε ότι «εκτός του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η τεχνολογία διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διαχείριση κινδύνων, αν και ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργεί νέες απειλές».

Κι αυτό διότι, όπως εξήγησε, όταν αξιοποιείται ως γεωπολιτικό εργαλείο, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει ακόμη και μέσο μαζικής αποσταθεροποίησης.

«Είναι ενδεικτικό ότι το σύστημα Claude Mythos έχει εντοπίσει χιλιάδες άγνωστες έως σήμερα ευπάθειες σε βασικά λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης. Παραμένει, συνεπώς, υπαρκτός ο προβληματισμός ως προς το πώς ένα τόσο ισχυρό μοντέλο ΤΝ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κάποιους που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις τράπεζες», τόνισε ο κ. Καραβίας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε λύσεις πληροφορικής αμερικανικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των υπηρεσιών Cloud.

«Η εξάρτηση αυτή επεκτείνεται και σε άλλους τομείς ζωτικής σημασίας, όπως τα συστήματα πληρωμών, όπου η πλειονότητα των κυρίαρχων πλατφορμών εκκαθάρισης (όπως Visa, MasterCard και PayPal) εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε ο κ. Καραβίας.

Έτσι, πρόσθεσε ο ίδιος, «καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης καθίστανται λιγότερο προβλέψιμες, η εξάρτηση αυτή αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως παράγοντας δυνητικού κινδύνου».

Κατέληξε δε τονίζοντας πως «η γεωπολιτική ισχύς εξαρτάται όλο και λιγότερο αποκλειστικά από τις στρατιωτικές ή αμυντικές δυνατότητες και ολοένα περισσότερο από την ύπαρξη βιώσιμων, αυτόνομων χρηματοπιστωτικών και ψηφιακών υποδομών».

Τεχνολογική χρηματοδότηση

Από την πλευρά του ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε ότι υπάρχει πλέον στη χώρα μας εμπειρία από πολλά επιτυχημένα παραδείγματα εταιρειών τεχνολογίας.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη Natech, με την οποία συνεργάστηκε η τράπεζα για τη δημιουργία της Snappi, η οποία έχει ήδη σημαντικά αποτελέσματα, με περίπου 100 χιλιάδες πελάτες.

«Η πορεία από το 2022 όταν ξεκινήσαμε έναν διάλογο για τη δημιουργία μιας ψηφιακής τράπεζας ήταν απαιτητική και δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανταποδοτική. Ήταν μια πορεία μάθησης — μια διαδικασία ενδυνάμωσης των ανθρώπων μας ώστε να μπορούν να αξιολογούν επιχειρηματικά μοντέλα που δεν ήταν παραδοσιακά ενσωματωμένα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα», σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η φιλοδοξία της Πειραιώς είναι να παραμείνει κοντά στο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Όπως είπε, ως προς τη χρηματοδότησή του η τράπεζα έχει αποκτήσει πλεονέκτημα, χάρη στην εμπειρία της Snappi, καθώς μπορεί να εξετάζει αξιόπιστα τα δεδομένα και να κατανοεί τα επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου, στο πλαίσιο μίας χορήγησης.

Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

