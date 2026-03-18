Σημείο τριβής εξακολουθούν να αποτελούν τα ενοίκια καθώς και οι αλλαγές που έρχονται από την 1η Απριλίου.

Η νέα ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού βάζει τέλος στις πληρωμές «στο χέρι» και φέρνει αυστηρότερο έλεγχο τόσο για ενοικιαστές όσο και για ιδιοκτήτες.

Η ΠΟΜΙΔΑ απεύθυνε αίτημα υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης των ενοικίων

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση η οποία θα ξεκαθαρίζει το πλαίσιο για την καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών και συγκεκριμένα για το πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια, αλλά και πώς πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα τα μισθωτήρια που θα υπογράφονται από την 1η Απριλίου.

Όσοι δεν θα καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών θα μένουν εκτός της επιστροφής ενοικίου, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Παράλληλα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα ενώ οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την έκπτωση της δαπάνης.

Ωστόσο, η ΠΟΜΙΔΑ απεύθυνε αίτημα υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης των ενοικίων μέχρι να δηλωθούν πρώτα οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ.

Η μη πλήρης τραπεζική καταβολή όλων των ετήσιων μισθωμάτων, αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, επισύρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε βάρος των εκμισθωτών αλλά και των ενοικιαστών.

Στις εκατοντάδες χιλιάδες μισθώσεων με πολλαπλούς συνεκμισθωτές θα πρέπει να έχει οριστεί σε ποιον ή ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πρέπει να γίνονται οι καταβολές των ενοικίων, ώστε να ελέγχονται από το λογισμικό της ΑΑΔΕ.

Συνεπώς για να εφαρμοστεί η νέα αυτή υποχρεωτική ρύθμιση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση των λογαριασμών αυτών στη νέα πλατφόρμα μισθώσεων ακινήτων του Μ.Ι.Δ.Α.

Είναι συνεπώς απαραίτητο να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, και όχι να επιχειρηθεί το πρωθύστερο της υποχρεωτικότητας χωρίς να να έχουν προσδιοριστεί οι κανόνες αλλά και οι εξαιρέσεις της νέας αυτής διαδικασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε μαζική αποστέρηση δικαιωμάτων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, χωρίς μάλιστα αποχρώντα λόγο.

Στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει και πάλι ποιες εξαιρέσεις από την υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση πρέπει να προβλεφθούν και ποιοι κανόνες πρέπει γενικότερα να ισχύσουν ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη εφαρμογή της, χωρίς κοινωνικές παρενέργειες.

Ο ρόλος του… ΜΙΔΑ

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) θα «τρέξουν» διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των κατοικιών οι οποίες ενώ δηλώνονται στην εφορία ως κενές στην πραγματικότητα είτε κατοικούνται είτε ενοικιάζονται και αποφέρουν εισόδημα.

Τα στατιστικά της ΑΑΔΕ από την επιστροφή ενοικίου έδειξαν ότι από τους περίπου 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, ενώ 630.000 ανέφεραν ποσά μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Μόλις το 10% δήλωσε ενοίκιο άνω των 400 ευρώ.

