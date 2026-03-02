Τι αλλάζει με τον «Τειρεσία των ενοικιαστών» – Το νέο σύστημα ενοικίασης κατοικιών

Σημαντικές αλλαγές στην αγορά στα ενοίκια αναμένεται να φέρει το δρομολογούμενο νέο σύστημα μίσθωσης, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η υιοθέτηση του Πιστοποιητικού Φερεγγυότητας Ενοικιαστών, του λεγόμενου «Τειρεσία των ενοικιαστών». Η εφαρμογή του αναμένεται εντός του 2026, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιδιωχθεί να λάβει «σάρκα και οστά» έως το καλοκαίρι.

Ενοίκια και αξιολόγηση ενοικιαστών

Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να αλλάξει τους κανόνες στις μισθώσεις κατοικιών, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών και να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν κλειστά.

Το σύστημα θα παρέχει πιστοληπτική αξιολόγηση των ενοικιαστών και θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Μέσω αυτού, οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που λύεται μια μίσθωση, καθώς το σύστημα θα συνδέεται με το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Ο «Τειρεσίας των ενοικιαστών», λειτουργώντας ως ένα μητρώο, θα δίνει βασικές ενδείξεις για την οικονομική συνέπεια των ενοικιαστών και αποσκοπεί να περιορίσει τα φαινόμενα κακοπληρωτών, τα οποία εν γένει αποτρέπουν ιδιοκτήτες από το να προχωρήσουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις.

Από πού θα αντλούνται τα στοιχεία

Τα στοιχεία, τα οποία θα συνθέτουν το προφίλ του ενοικιαστή, θα αντλούνται από ΑΑΔΕ και θα έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με:

– καθυστερήσεις ή συστηματικές αθετήσεις πληρωμών

– ληξιπρόθεσμες οφειλές από δηλωμένα μισθώματα\

– περιπτώσεις τελεσίδικων αποφάσεων για απλήρωτα ενοίκια

Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα είναι δυνατή αποκλειστικά με τη συναίνεση του μισθωτή, ενώ το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει δείκτες αξιοπιστίας και όχι αναλυτικά οικονομικά δεδομένα. Διότι το ζητούμενο είναι ναι μεν να έχουν την αναγκαία ενημέρωση οι ιδιοκτήτες, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύονται και τα προσωπικά δεδομένα.

Η λειτουργία του

Στην πράξη όλα αυτά σημαίνουν πως εάν εκδοθεί πιστοποιητικό με θετική ένδειξη ως προς τη συνέπεια του μισθωτή, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να προχωρήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια στην ενοικίαση του ακινήτου του. Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι ουδέτερο μπορεί ο ιδιοκτήτης να μην αποκλείσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην ενοικίαση και να επιλέξει να ζητήσει από τον υποψήφιο ενοικιαστή πρόσθετες εγγυήσεις.

Προβληματισμοί και αντιδράσεις

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) τάσσεται υπέρ της δημιουργίας του «Τειρεσία των ενοικιαστών». Όπως υποστηρίζει, το πιστοποιητικό φερεγγυότητας θα ενισχύσει την ασφάλεια των εκμισθωτών και θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά.

Ωστόσο, ο «Τειρεσίας των ενοικιαστών» έχει προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμούς. Σε μια ήδη πιεσμένη αγορά κατοικιών, η εφαρμογή του νέου συστήματος θεωρείται από πολλούς ως μέτρο που ενισχύει τη θέση των ιδιοκτητών, χωρίς να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το ζήτημα της προσιτής στέγασης, ενώ κοινωνικές οργανώσεις και σωματεία ενοικιαστών διατυπώνουν την άποψη ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων ή και να ενισχύσει την στεγαστική ανασφάλεια.

Πηγή: ot.gr