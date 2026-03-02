newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Τι αλλάζει με τον «Τειρεσία των ενοικιαστών» – Το νέο σύστημα ενοικίασης κατοικιών
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Μαρτίου 2026, 20:13

Τι αλλάζει με τον «Τειρεσία των ενοικιαστών» – Το νέο σύστημα ενοικίασης κατοικιών

Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται εντός του 2026, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιδιωχθεί να λάβει «σάρκα και οστά» έως το καλοκαίρι.

Σύνταξη
Σημαντικές αλλαγές στην αγορά στα ενοίκια αναμένεται να φέρει το δρομολογούμενο νέο σύστημα μίσθωσης, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η υιοθέτηση του Πιστοποιητικού Φερεγγυότητας Ενοικιαστών, του λεγόμενου «Τειρεσία των ενοικιαστών». Η εφαρμογή του αναμένεται εντός του 2026, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιδιωχθεί να λάβει «σάρκα και οστά» έως το καλοκαίρι.

Ενοίκια και αξιολόγηση ενοικιαστών

Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να αλλάξει τους κανόνες στις μισθώσεις κατοικιών, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών και να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν κλειστά.

Το σύστημα θα παρέχει πιστοληπτική αξιολόγηση των ενοικιαστών και θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Μέσω αυτού, οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που λύεται μια μίσθωση, καθώς το σύστημα θα συνδέεται με το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Ο «Τειρεσίας των ενοικιαστών», λειτουργώντας ως ένα μητρώο, θα δίνει βασικές ενδείξεις για την οικονομική συνέπεια των ενοικιαστών και αποσκοπεί να περιορίσει τα φαινόμενα κακοπληρωτών, τα οποία εν γένει αποτρέπουν ιδιοκτήτες από το να προχωρήσουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις.

Από πού θα αντλούνται τα στοιχεία

Τα στοιχεία, τα οποία θα συνθέτουν το προφίλ του ενοικιαστή, θα αντλούνται από ΑΑΔΕ και θα έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με:

– καθυστερήσεις ή συστηματικές αθετήσεις πληρωμών

– ληξιπρόθεσμες οφειλές από δηλωμένα μισθώματα\

– περιπτώσεις τελεσίδικων αποφάσεων για απλήρωτα ενοίκια

Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα είναι δυνατή αποκλειστικά με τη συναίνεση του μισθωτή, ενώ το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει δείκτες αξιοπιστίας και όχι αναλυτικά οικονομικά δεδομένα. Διότι το ζητούμενο είναι ναι μεν να έχουν την αναγκαία ενημέρωση οι ιδιοκτήτες, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύονται και τα προσωπικά δεδομένα.

Η λειτουργία του

Στην πράξη όλα αυτά σημαίνουν πως εάν εκδοθεί πιστοποιητικό με θετική ένδειξη ως προς τη συνέπεια του μισθωτή, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να προχωρήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια στην ενοικίαση του ακινήτου του. Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι ουδέτερο μπορεί ο ιδιοκτήτης να μην αποκλείσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην ενοικίαση και να επιλέξει να ζητήσει από τον υποψήφιο ενοικιαστή πρόσθετες εγγυήσεις.

Προβληματισμοί και αντιδράσεις

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) τάσσεται υπέρ της δημιουργίας του «Τειρεσία των ενοικιαστών». Όπως υποστηρίζει, το πιστοποιητικό φερεγγυότητας θα ενισχύσει την ασφάλεια των εκμισθωτών και θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά.

Ωστόσο, ο «Τειρεσίας των ενοικιαστών» έχει προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμούς. Σε μια ήδη πιεσμένη αγορά κατοικιών, η εφαρμογή του νέου συστήματος θεωρείται από πολλούς ως μέτρο που ενισχύει τη θέση των ιδιοκτητών, χωρίς να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το ζήτημα της προσιτής στέγασης, ενώ κοινωνικές οργανώσεις και σωματεία ενοικιαστών διατυπώνουν την άποψη ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων ή και να ενισχύσει την στεγαστική ανασφάλεια.

Πηγή: ot.gr

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Κόσμος
Τραμπ: Θα επικρατήσουμε εύκολα – Κολοσσιαία απειλή για την Αμερική το Ιράν

Τραμπ: Θα επικρατήσουμε εύκολα – Κολοσσιαία απειλή για την Αμερική το Ιράν

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προτάσεις φορέων 02.03.26

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η διαβούλευση με τους φορείς για το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μοιάζει προσχηματική, αφού τα σενάρια συγκλίνουν σε αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Επιχειρήσεις: Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» – Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο
+83,2% 02.03.26

Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων - Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο

Αυξητική τάση στα «λουκέτα» καταγράφηκε το 2025 καταδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι κύριες αιτίες. Οι νέες εγγραφές για το σύνολο των τομέων της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 01.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού

Η διακοπή των τεράστιων εξαγωγών ενέργειας της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών
Έρευνες 01.03.26

Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών

Τις μεγαλύτερες απώλειες προκαλούν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση, που «τρώνε» πάνω από το 50% των μηνιαίων αποδοχών των νοικοκυριών - Τι δείχνουν οι έρευνες για την ακρίβεια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει οτι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»
Κόσμος 02.03.26

Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»

Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια έκτακτων δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο

Σύνταξη
O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
Έφτασε στο βάθρο; 02.03.26

O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Ο Χάρισον Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, θέλησε να μιλήσει για τη φιλία τους - σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία 02.03.26

Reza Zabib: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί

Τρόμο προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου εντείνοντας την γεωπολιτική αστάθεια. Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά με αντίποινα -πλέον- και την Ευρώπη, στοχεύοντας οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στη γηραιά Ήπειρο.

Σύνταξη
LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα
Μπάσκετ 02.03.26

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Ελλάδα για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκη 02.03.26

Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Ο 47χρονος δραπέτευσε από το μπαλκόνι τού θαλάμου νοσηλείας και εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα από αστυνομικούς σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο
Viral 02.03.26

Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Απορρίφθηκε από τη μητέρα του και δέχθηκε εκφοβισμό από τα άλλα μικρά, όμως ο επτά μηνών μακάκος Punch κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και μια πρωτοφανή έκρηξη συμπαράστασης στα social media

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση

Ανησυχία τους για τις εξελίξεις και την εμπλοκή της Κύπρου με τα πλήγματα στις βρετανικές βάσεις, εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους αποδειχθεί, η καριέρα του Πρεστιάνι στη Μπενφίκα τελείωσε»
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση αποδειχθεί, ο Πρεστιάνι θα τελειώσει από τη Μπενφίκα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως αν αποδειχθεί η ρατσιστική επίθεση που ισχυρίζεται ο Βινίσιους οτι δέχθηκε από τον παίκτη του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, τότε ο Αργεντινός θα αποτελέσει παρελθόν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν
The Christophers 02.03.26

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν

Με φόντο τη λονδρέζικη ποπ αρτ και ένα επικίνδυνο σχέδιο «μεταθανάτιας ανακάλυψης» έργων, η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρνει τον Ίαν ΜακΚέλεν και τη Μικαέλα Κόελ στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η τέχνη μπλέκεται με την απάτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντουμπάι: Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου
Ντοκουμέντα 02.03.26

Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου στο Ντουμπάι

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και για τρίτο 24ωρο. Τα αντίποινα του Ιράν για την επίθεση των ΗΠΑ και Ιράν δεν άφησαν εκτός το Ντουμπάι.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου

«Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ’ τον πόλεμο», επισημαίνει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
Κόσμος 02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
