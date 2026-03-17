Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Αλλαγές για ενοίκια και πληρωμές από 1η Απριλίου: «Οδηγός» για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες
Οικονομία 17 Μαρτίου 2026, 11:27

Αλλαγές για ενοίκια και πληρωμές από 1η Απριλίου: «Οδηγός» για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Ο πλήρης οδηγός για τα ενοίκια και τις πληρωμές – Προσοχή για μισθωτές και εκμισθωτές

Αλλάζουν όλα στα ενοίκια από την 1η Απριλίου 2026 καθώς σύμφωνα με διάταξη του νόμου 5264/2024 η πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού καθίσταται υποχρεωτική.

Οι ενοικιαστές που θα πληρώνουν το ενοίκιο με μετρητά θα χάσουν το «δώρο» του ενός ενοικίου τον χρόνο αλλά και κάθε ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» ενοίκια  θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με την πληρωμή περισσότερου φόρου.

Το νέο πλαίσιο επηρεάζει άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την Ελλάδα

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση η οποία θα ξεκαθαρίζει το πλαίσιο για την καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών και συγκεκριμένα για το πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια, αλλά και πώς πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα τα μισθωτήρια που θα υπογράφονται από την 1η Απριλίου.

Από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει τον τραπεζικό λογαριασμό των φορολογουμένων που λαμβάνουν εισοδήματα από ενοίκια θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις.

Τα SOS για τα ενοίκια

Η ΠΟΜΙΔΑ με σχετική της εγκύκλιο αναδεικνύει τα σημεία που χρειάζονται προσοχή προς αποφυγήν δυσάρεστων εκπλήξεων, ενώ αντίστοιχα «διαβάζουν» τις νέες υποχρεώσεις οι νυν και οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές.

1. Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά, αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ο κλασικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να συμπληρώνεται με τον όρο καταβολής μέσω τραπέζης και την αναγραφή του σχετικού ΙΒΑΝ.

2. Η κατάθεση των μισθωμάτων θα πρέπει από 1η Απριλίου 2026 να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή και όχι πλέον οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. πληρεξουσίου του, συγγενούς του, δικηγόρου του, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.) ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προς τον εκμισθωτή.

3. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον αριθμό του λογαριασμού αυτού διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ μέσω διαδικασίας που θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο.

4. Αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή θα πρέπει να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, ο καθένας τους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό (ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ) τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί, εκτός αν με την αναμενόμενη σχετική υπουργική απόφαση ρητά οριστεί ότι μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους.

6. Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης.

7. Το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό για ποσά που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα, εκτός αν ο λογαριασμός αυτός είναι λογαριασμός «περιοδικής πίστωσης» (για μισθούς, συντάξεις και ενοίκια) και έχει εκ των προτέρων δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ ως «μοναδικός ακατάσχετος». Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να σπεύσουν να προβούν στην ανωτέρω δήλωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Αν μάλιστα πρόκειται για κοινό λογαριασμό, η δήλωση για το ακατάσχετο πρέπει να γίνει από κάθε συνδικαιούχο ξεχωριστά ώστε να ισχύσει για όλους.

Πηγή: OT

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

Vita.gr
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία
Οικονομικές Ειδήσεις 17.03.26

Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Τζούλη Καλημέρη
Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Φθήνουσα πορεία 16.03.26

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

