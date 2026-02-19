newspaper
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Φεβρουαρίου 2026, 10:08

ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Ενισχύεται και επεκτείνεται το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (BANCAPP) της ΑΑΔΕ. Η νέα απόφαση (Α.1041/2026) για την εν λόγω τροποποίηση, η οποία διευρύνει τον κύκλο των φορέων που υποχρεούνται να διαβιβάζουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ, ελήφθη από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 18 Φεβρουαρίου 2026

Η επέκταση του πλαισίου λειτουργίας του BANCAPP αποφασίστηκε προκειμένου η ΑΑΔΕ να λαμβάνει τραπεζικά δεδομένα φορολογουμένων όχι μόνο από τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, ή και από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Η αλλαγή αφορά στα «Υπόχρεα Πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP. Με την νέα απόφαση, εκτός από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, στο σύστημα εντάσσονται ρητά και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, καθώς και ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» (ιδρύματα πληρωμών του ν. 4537/2018 και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011) εφόσον (α) δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και (β) είναι καταχωρημένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, για κάθε αίτημα ελέγχου που υποβάλλεται μέσω του BANCAPP, η ΑΑΔΕ λαμβάνει απάντηση από όλα τα υπόχρεα πρόσωπα. Δηλαδή, η απάντηση είναι υποχρεωτική και καθολική, καλύπτοντας το σύνολο των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Τι είναι το BANCAPP

Το BANCAPP (Bank Account Nexus Crosscheck Application) αποτελεί το Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας το οποίο λειτουργεί ως ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά τα αιτήματα άρσης τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου που δημιουργούνται στο ΟΠΣ ELENXIS, όταν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για συγκεκριμένο ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ.

Το αίτημα αποστέλλεται μέσω ειδικού κόμβου επικοινωνίας και οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να απαντήσουν για τα στοιχεία που τηρούν για το εξεταζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για την ελεγχόμενη περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του BANCAPP διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα (τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών κ.λπ.) εντοπίσουν λογαριασμούς ή συναλλαγές για το ελεγχόμενο ΑΦΜ, αποστέλλουν μέσω BANCAPP κατάλογο τύπων προϊόντων που αφορούν το ελεγχόμενο πρόσωπα, όπως: καταθετικοί λογαριασμοί πρώτης ζήτησης και προθεσμιακοί, χορηγητικά προϊόντα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, repos κ.λπ.), πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές θυρίδες, λογαριασμοί πληρωμών, προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Παράλληλα, αξιοποιούνται δεδομένα από το Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, όπως κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμών και λοιπές χρηματοοικονομικές πράξεις που σχετίζονται με το εξεταζόμενο ΑΦΜ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Χρηματιστήριο Αθηνών: O Νόμος Κατσέλη, η ψήφος των ξένων και τα νέα ορόσημα

Χρηματιστήριο Αθηνών: O Νόμος Κατσέλη, η ψήφος των ξένων και τα νέα ορόσημα

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»
Διεθνής έρευνα 19.02.26
Διεθνής έρευνα 19.02.26

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»

Νέα έρευνα του Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΙΟSH), διαπιστώνει επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ
Προγράμματα κατάρτισης 19.02.26
Προγράμματα κατάρτισης 19.02.26

ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ

Διαφάνεια και λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ ζητάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - ΠΑΝΣΥΠΟ.

Σύνταξη
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πού θα ταξιδέψουν οι 'Ελληνες – Oι Top προορισμοί
Οικονομικές Ειδήσεις 18.02.26
Οικονομικές Ειδήσεις 18.02.26

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Αυτοί είναι οι Top προορισμοί

Για την Καθαρά Δευτέρα σημαντικός είναι ο αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών που έχει προγραμματίσει τις αποδράσεις του – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του τριημέρου

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers

Τα συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα - Συνολικές οφειλές 6 δισ. ευρώ που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Η πυξίδα έχει δείξει την πορεία, το πρόγραμμα παράγεται, οι πυρήνες δουλεύουν ανά την Ελλάδα, έτοιμο και για εκλογικό αιφνιδιασμό το νέο σκαρί που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά
Στη Μυτιλήνη 19.02.26
Στη Μυτιλήνη 19.02.26

Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αναφέρει ότι δόθηκε οδηγία για τη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε γραφείο εκπαίδευσης εν αναμονή της ολοκλήρωσης ΕΔΕ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κιβωτός του Κόσμου: Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο
Για εννέα πράξεις 19.02.26
Για εννέα πράξεις 19.02.26

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο

Με κενά τα εδώλια των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε η καταδικαστική απόφαση για την Κιβωτό - Αναμένεται η απόφαση για τα αιτήματα επί των ελαφρυντικών και για την ποινή για κάθε κατηγορούμενο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
X-Files 19.02.26
X-Files 19.02.26

Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον «αποκάλυψε» ότι υπάρχει ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα στη Γη, χωρίς να ανακαλύψει την τοποθεσία του και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones

Σύνταξη
Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική – Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου
Κινητοποιήσεις 19.02.26

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική - Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου

Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και από εκεί θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μαξίμου

Σύνταξη
Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή
Μπάσκετ 19.02.26

Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (19/2, 17:00) και ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά (20:00) κοντράρεται με τον Ηρακλή

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

