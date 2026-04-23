Κατάσκοποι… της Τεχνητής Νοημοσύνης οι εργοδότες – Πρώτα παρακολουθούν, μετά απολύουν

Καθημερινά γινόμαστε δέκτες δεκάδων πληροφοριών γύρω από την εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

Η τελευταία πληροφορία που έρχεται στο φως, είναι ότι οι εργοδότες εξελίσσονται σε… κατάσκοποι για την Τεχνητή Νοημοσύνη και κατ’ επέκταση προς δικό τους όφελος.

Τι εννοούμε; Ορισμένοι εργοδότες παρακολουθούν ήδη τι κάνουν οι εργαζόμενοι στις συσκευές της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουν πληροφορίες για το πώς δουλεύουν. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσουν το ανάλογο λογισμικό για να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης. Τελευταίο στάδιο, η απόλυση των εργαζομένων.

Νέες πρακτικές για την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η επιτήρηση των εργοδοτών έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης της τηλεργασίας και λόγω του πολλαπλασιασμού των εργαλείων που επιτρέπουν την παρακολούθηση, ανέφερε το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Εργοδότες όπως η AT&T έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να παρακολουθούν ποιος εμφανίζεται στο γραφείο, ενώ η JPMorgan παρακολουθεί τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους μηχανικούς λογισμικού και τους παρακολουθεί μέσω dashboards, σύμφωνα με το Business Insider.

Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο, οι εταιρείες δεν θέλουν απλώς την αναφορά που συντάξατε ή τον κώδικα που εσείς (ή, πιο πιθανό, η τεχνητή νοημοσύνη σας) παράγετε. Θέλουν να δουν πώς φτιάξατε την τελική μορφή της εργασίας.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο τρόπος που εργάζεστε — από τα email μέχρι τα μηνύματα σας — μπορεί να αποτελέσει χρυσωρυχείο για τους εργοδότες που προσπαθούν να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους λαμβάνετε αποφάσεις και ολοκληρώνετε τις εργασίες σας.

Για τις εταιρείες, η ελκυστικότητα είναι σαφής. Λεπτομερή, πραγματικά παραδείγματα για το πώς εργάζονται οι εργαζόμενοι είναι από τα πιο πολύτιμα στοιχεία για τη δημιουργία αποτελεσματικών πρακτόρων.

Δεν είναι σαν την εκπαίδευση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, όπου η αναζήτηση δεδομένων από το διαδίκτυο μπορεί να είναι αρκετή. Τα δεδομένα των εργαζομένων, που μερικές φορές ονομάζονται «ψηφιακά δεδομένα», είναι συχνά πολύ συγκεκριμένα και άμεσα σχετικά με τις λειτουργίες μιας εταιρείας.

Παρακολουθούν από πληκτρολόγηση μέχρι κινήσεις του ποντικιού

Η Meta αναπτύσσει ένα εσωτερικό εργαλείο που παρακολουθεί τη δραστηριότητα των εργαζομένων — συμπεριλαμβανομένων πράξεων όπως οι πληκτρολογήσεις και οι κινήσεις του ποντικιού — για να βοηθήσει στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο στόχος, ανέφερε ο τεχνολογικός γίγαντας σε εσωτερικό υπόμνημα, είναι να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, ώστε οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης να μπορούν να αναπαράγουν ή να βοηθούν σε αυτές τις διαδικασίες. Ορισμένοι υπάλληλοι της Meta εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το πόσο στενά θα παρακολουθεί η εταιρεία την εργασία τους.

Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι οι πράκτορες χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους υπολογιστές

«Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητου περιεχομένου και τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Schawbel της Workplace Intelligence δήλωσε ότι για κάθε εταιρεία με πολλούς εργαζόμενους με υψηλές επιδόσεις, η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους αποφέρει τεράστια οφέλη.

«Οι εταιρείες δεν παρακολουθούν πλέον απλώς την παραγωγικότητα. Καταγράφουν θεσμική γνώση σε πραγματικό χρόνο», είπε. «Αυτό είναι απίστευτα πολύτιμο».

Μια ατελής εικόνα

Ενώ ορισμένες εταιρείες μπορεί να ονειρεύονται την εκπαίδευση πρακτόρων με βάση το τι κάνουν οι εργαζόμενοι όλη μέρα, αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει.

Οι εργοδότες γενικά έχουν στη διάθεσή τους πολύ περισσότερα δεδομένα εργαζομένων από όσα μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν, δήλωσε η Emily Rose McRae, ανώτερη διευθύντρια αναλύτρια στην ερευνητική εταιρεία Gartner.

Συχνά, είπε, οι εταιρείες αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες και δεν τις χρησιμοποιούν — ή αποφασίζουν να μην τις διατηρήσουν — επειδή κάτι τέτοιο είναι δαπανηρό και ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια.

Ενώ η ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να κατανοεί αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι «απίστευτα ισχυρή», είπε, τα δεδομένα που έχουν οι εταιρείες δεν αποτυπώνουν απαραίτητα την πλήρη εικόνα του τι κάνει ένας εργαζόμενος.

«Ακόμα και τα δεδομένα που έχουμε μπορεί να μην είναι τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να κατανοήσουμε τις δουλειές των ανθρώπων», δήλωσε η McRae.

Η εκπαίδευση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα δεδομένα χρήσης των εργαζομένων μπορεί να είναι ευκολότερη για ορισμένους ρόλους, όπως η ανάπτυξη λογισμικού, όπου μεγάλο μέρος της εργασίας γίνεται σε υπολογιστές και υπάρχουν σαφώς καθορισμένα βήματα, είπε.

«Διάβρωση εμπιστοσύνης»

Ο Schawbel βλέπει την αυξημένη παρακολούθηση γενικά ως ένδειξη συνεχιζόμενης «διάβρωσης της εμπιστοσύνης» μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Οι εταιρείες μπορούν να τη γλιτώσουν ακόμη και με μη δημοφιλείς κινήσεις λόγω της ισχύος που τείνουν να κατέχουν στην αγορά εργασίας, είπε.

Αυτός είναι πιθανώς ένας λόγος — εκτός από τη διατήρηση της εργασίας τους — για τον οποίο οι εργαζόμενοι που φοβούνται την αντικατάστασή τους από την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εξακολουθούν να αποδέχονται αυτό το είδος παρακολούθησης, είπε ο Schawbel.

«Αν η εκπαίδευση αυτών των πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να μου πάρουν τη δουλειά σε δύο χρόνια μου εξασφαλίζει δύο χρόνια για να διατηρήσω αυτή τη θέση, ας είναι», είπε.

Ο Schawbel αναμένει ότι, πέρα ​​από τις τεχνολογικές προκλήσεις, περισσότερες εταιρείες πιθανότατα θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγουν για την εκπαίδευση υπαλλήλων. Εν μέρει, επειδή επενδύουν τόσο πολύ στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες δέχονται πιέσεις από τους επενδυτές να δείξουν τους καρπούς των δαπανών τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το όφελος είναι διπλό, είπε: