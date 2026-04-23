Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Κατάσκοποι… της Τεχνητής Νοημοσύνης οι εργοδότες – Πρώτα παρακολουθούν, μετά απολύουν
Η κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης ξαναγράφει σιωπηλά πώς μοιάζει η επιτήρηση στην πράξη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Καθημερινά γινόμαστε δέκτες δεκάδων πληροφοριών γύρω από την εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

Η τελευταία πληροφορία που έρχεται στο φως, είναι ότι οι εργοδότες εξελίσσονται σε… κατάσκοποι για την Τεχνητή Νοημοσύνη και κατ’ επέκταση προς δικό τους όφελος.

Τι εννοούμε; Ορισμένοι εργοδότες παρακολουθούν ήδη τι κάνουν οι εργαζόμενοι στις συσκευές της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουν πληροφορίες για το πώς δουλεύουν. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσουν το ανάλογο λογισμικό για να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης. Τελευταίο στάδιο, η απόλυση των εργαζομένων.

Νέες πρακτικές για την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η επιτήρηση των εργοδοτών έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης της τηλεργασίας και λόγω του πολλαπλασιασμού των εργαλείων που επιτρέπουν την παρακολούθηση, ανέφερε το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Εργοδότες όπως η AT&T έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να παρακολουθούν ποιος εμφανίζεται στο γραφείο, ενώ η JPMorgan παρακολουθεί τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους μηχανικούς λογισμικού και τους παρακολουθεί μέσω dashboards, σύμφωνα με το Business Insider.

Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο, οι εταιρείες δεν θέλουν απλώς την αναφορά που συντάξατε ή τον κώδικα που εσείς (ή, πιο πιθανό, η τεχνητή νοημοσύνη σας) παράγετε. Θέλουν να δουν πώς φτιάξατε την τελική μορφή της εργασίας.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο τρόπος που εργάζεστε — από τα email μέχρι τα μηνύματα σας  — μπορεί να αποτελέσει χρυσωρυχείο για τους εργοδότες που προσπαθούν να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους λαμβάνετε αποφάσεις και ολοκληρώνετε τις εργασίες σας.

Για τις εταιρείες, η ελκυστικότητα είναι σαφής. Λεπτομερή, πραγματικά παραδείγματα για το πώς εργάζονται οι εργαζόμενοι είναι από τα πιο πολύτιμα στοιχεία για τη δημιουργία αποτελεσματικών πρακτόρων.

Δεν είναι σαν την εκπαίδευση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, όπου η αναζήτηση δεδομένων από το διαδίκτυο μπορεί να είναι αρκετή. Τα δεδομένα των εργαζομένων, που μερικές φορές ονομάζονται «ψηφιακά δεδομένα», είναι συχνά πολύ συγκεκριμένα και άμεσα σχετικά με τις λειτουργίες μιας εταιρείας.

Παρακολουθούν από πληκτρολόγηση μέχρι κινήσεις του ποντικιού

Η Meta αναπτύσσει ένα εσωτερικό εργαλείο που παρακολουθεί τη δραστηριότητα των εργαζομένων — συμπεριλαμβανομένων πράξεων όπως οι πληκτρολογήσεις και οι κινήσεις του ποντικιού — για να βοηθήσει στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο στόχος, ανέφερε ο τεχνολογικός γίγαντας σε εσωτερικό υπόμνημα, είναι να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, ώστε οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης να μπορούν να αναπαράγουν ή να βοηθούν σε αυτές τις διαδικασίες. Ορισμένοι υπάλληλοι της Meta εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το πόσο στενά θα παρακολουθεί η εταιρεία την εργασία τους.

Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι οι πράκτορες χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους υπολογιστές

«Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητου περιεχομένου και τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Schawbel της Workplace Intelligence δήλωσε ότι για κάθε εταιρεία με πολλούς εργαζόμενους με υψηλές επιδόσεις, η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους αποφέρει τεράστια οφέλη.

«Οι εταιρείες δεν παρακολουθούν πλέον απλώς την παραγωγικότητα. Καταγράφουν θεσμική γνώση σε πραγματικό χρόνο», είπε. «Αυτό είναι απίστευτα πολύτιμο».

Μια ατελής εικόνα

Ενώ ορισμένες εταιρείες μπορεί να ονειρεύονται την εκπαίδευση πρακτόρων με βάση το τι κάνουν οι εργαζόμενοι όλη μέρα, αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει.

Οι εργοδότες γενικά έχουν στη διάθεσή τους πολύ περισσότερα δεδομένα εργαζομένων από όσα μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν, δήλωσε η Emily Rose McRae, ανώτερη διευθύντρια αναλύτρια στην ερευνητική εταιρεία Gartner.

Συχνά, είπε, οι εταιρείες αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες και δεν τις χρησιμοποιούν — ή αποφασίζουν να μην τις διατηρήσουν — επειδή κάτι τέτοιο είναι δαπανηρό και ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια.

Ενώ η ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να κατανοεί αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι «απίστευτα ισχυρή», είπε, τα δεδομένα που έχουν οι εταιρείες δεν αποτυπώνουν απαραίτητα την πλήρη εικόνα του τι κάνει ένας εργαζόμενος.

«Ακόμα και τα δεδομένα που έχουμε μπορεί να μην είναι τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να κατανοήσουμε τις δουλειές των ανθρώπων», δήλωσε η McRae.

Η εκπαίδευση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα δεδομένα χρήσης των εργαζομένων μπορεί να είναι ευκολότερη για ορισμένους ρόλους, όπως η ανάπτυξη λογισμικού, όπου μεγάλο μέρος της εργασίας γίνεται σε υπολογιστές και υπάρχουν σαφώς καθορισμένα βήματα, είπε.

«Διάβρωση εμπιστοσύνης»

Ο Schawbel βλέπει την αυξημένη παρακολούθηση γενικά ως ένδειξη συνεχιζόμενης «διάβρωσης της εμπιστοσύνης» μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Οι εταιρείες μπορούν να τη γλιτώσουν ακόμη και με μη δημοφιλείς κινήσεις λόγω της ισχύος που τείνουν να κατέχουν στην αγορά εργασίας, είπε.

Αυτός είναι πιθανώς ένας λόγος — εκτός από τη διατήρηση της εργασίας τους — για τον οποίο οι εργαζόμενοι που φοβούνται την αντικατάστασή τους από την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εξακολουθούν να αποδέχονται αυτό το είδος παρακολούθησης, είπε ο Schawbel.

«Αν η εκπαίδευση αυτών των πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να μου πάρουν τη δουλειά σε δύο χρόνια μου εξασφαλίζει δύο χρόνια για να διατηρήσω αυτή τη θέση, ας είναι», είπε.

Ο Schawbel αναμένει ότι, πέρα ​​από τις τεχνολογικές προκλήσεις, περισσότερες εταιρείες πιθανότατα θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγουν για την εκπαίδευση υπαλλήλων. Εν μέρει, επειδή επενδύουν τόσο πολύ στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες δέχονται πιέσεις από τους επενδυτές να δείξουν τους καρπούς των δαπανών τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το όφελος είναι διπλό, είπε:

  • μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσουν τις δικές τους λειτουργίες εισάγοντας πράκτορες και
  • οι εταιρείες μπορούν επίσης να δείξουν σε πιθανούς πελάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης τους πώς να το κάνουν.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: «Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών»

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Γιώργος Μαζιάς
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

