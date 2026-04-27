Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μιλούσε για τα σκοτεινά χρόνια της ενδοοικογενειακής βίας που βίωσε δίπλα στον Μέριλιν Μάνσον. «Νόμιζα ότι θα πάρω μαζί μου στον τάφο όλα όσα συνέβησαν» λέει στους Times. «Και όταν τελικά βγάζεις το τσιρότο, όλα όσα φοβόσουν ότι θα συμβούν, όντως συμβαίνουν -αντίποινα, εκβιασμός, εκστρατεία δυσφήμισης- αλλά εσύ εξακολουθείς να στέκεσαι όρθια. Και τίποτα δεν θα σε καταρρακώσει τόσο όσο ήσουν ήδη καταρρακωμένη πριν».

Η Γουντ ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι χρόνων σχέσης τους, ο Μπράιαν Γουόρνερ, γνωστός και ως Μέριλιν Μάνσον, την υποβίβασε σε σοβαρές και φρικτές πράξεις βίας -πολλές από τις οποίες βιντεοσκόπησε- και σε χρόνια στέρηση ύπνου.

Στρατιωτικές τακτικές

Σε ισχυρισμούς που δημοσιοποίησε για πρώτη φορά σε μια ανάρτηση στο Instagram το 2021 και ανέπτυξε περαιτέρω σε ένα ντοκιμαντέρ, το Phoenix Rising, τον επόμενο χρόνο, η Γουντ είπε ότι ο Μάνσον τη βίασε, τη νάρκωσε και απειλούσε επανειλημμένα να σκοτώσει αυτήν και μέλη της οικογένειάς της.

Την κατέστρεψε συστηματικά, ισχυρίστηκε, χρησιμοποιώντας «στρατιωτικές τακτικές», υποβάλλοντάς την σε παγωμένες θερμοκρασίες και κρατώντας την ξύπνια για μέρες για να την αποπροσανατολίσει.

«Ήλεγχε πότε κοιμόμουν, τι φορούσα και πότε έτρωγα. Έβαζε τους βοηθούς του να με ακολουθούν και να του στέλνουν φωτογραφίες από ό,τι έκανα, ώστε να ξέρει πού βρισκόμουν», είπε.

Εγκατέστησε λογισμικό υποκλοπής στις συσκευές της για να την παρακολουθεί, την απομόνωσε από την οικογένεια και τους φίλους της και υπονόμευσε συστηματικά την αίσθηση της πραγματικότητας που είχε.

Πληγές

«Έτσι, το πάνω είναι κάτω, το κάτω είναι πάνω. Σε τρομάζουν ώστε να πιστεύεις ότι το μόνο ασφαλές μέρος είναι μαζί τους». Υποψιάζεται ότι άρχισε να προσθέτει μεθαμφεταμίνη στην κοκαΐνη που ήδη έπαιρνε μαζί του. Η μύτη της αιμορραγούσε συνεχώς, της εμφανίστηκαν πληγές σε όλο το σώμα και δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους, το 2009, προσπάθησε να τον αφήσει κι εκείνος της τηλεφώνησε 158 φορές μέχρι να επιστρέψει. «Κατά μέσο όρο, μια γυναίκα χρειάζεται επτά προσπάθειες για να φύγει για τα καλά. Μάλλον τόσες φορές χρειάστηκαν» λέει. Τελικά, άφησε τον Μάνσον το 2011.

Όμως, μόνο όταν είδε το ντοκιμαντέρ του 2020 «The Vow», σχετικά με την αίρεση NXIVM -μια απατηλή οργάνωση αυτοβοήθειας της Νέας Υόρκης που εξανάγκαζε γυναίκες σε κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση- η Γουντ αναγνώρισε κάτι άλλο σχετικά με τον φερόμενο ως θύτη της και τις μεθόδους του.

«Η δυναμική μπορεί να είναι σχεδόν η ίδια με μια αίρεση και οι τακτικές και οι συνέπειες μπορεί να είναι σχεδόν οι ίδιες».

Τα είδη των ναρκισσιστών

Η Γουντ είναι τώρα μία από τις φωνές σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, το The Narcissist’s Playbook, σε σκηνοθεσία του Μαρκ Βισέντε, ενός πληροφοριοδότη της NXIVM που έγινε κρίσιμος μάρτυρας στη δίκη των βασικών πρωταγωνιστών.

Η ταινία αποτελεί μια έρευνα για μια παθολογία που αναφέρεται συχνά αλλά είναι ελάχιστα κατανοητή. Οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι οι ναρκισσιστές εμφανίζονται σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλομανών (που χαρακτηρίζονται από γοητεία και αλαζονεία), των κρυφών (γενικά πιο ανασφαλείς, ευαίσθητοι και παθητικά επιθετικοί), καθώς και των κοινοτικών (που προσποιούνται αλτρουισμό) και των κακοήθων (που μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί ή εκμεταλλευτές).

Ο κύκλος των θαυμαστών

Η Γουντ πιστεύει ότι ο Μάνσον «είναι περισσότερο ένας κακοήθης ναρκισσιστής, περισσότερο ένας ηγέτης λατρείας. Ο κύκλος του, η σφαίρα του, λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό σαν αίρεση».

Επομένως, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, είναι και οι θαυμαστές, ισχυρίζεται. «Αντιμετωπίζεις ένα ολόκληρο σύστημα -το οποίο κάνει δύο φορές πιο δύσκολο να φύγεις και δύο φορές πιο τρομακτικό να μιλήσεις» λέει.

«Αυτό συνοδεύεται από πολλές εκφοβιστικές τακτικές -προσπαθούν να σε κάνουν να σιωπήσεις ή να σε εκβιάσουν, να καταστρέψουν τη φήμη σου, να παραβιάσουν τις ηλεκτρονικές σου συσκευές».

Ακόμα και 15 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης τους, «εξακολουθούν να με ακολουθούν αυτοκίνητα» λέει η Γουντ. «Εξακολουθώ να λαμβάνω κλήσεις από αριθμούς που με καλούν ξανά και ξανά».

Ναζιστικό μαστίγιο

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ισχυρίζεται ότι υποβλήθηκε σε μια μορφή πλύσης εγκεφάλου που χρησιμοποιείται συνήθως σε αιρέσεις. Μετά από μια απόπειρα να τον αφήσει, επέστρεψε στο σπίτι τους.

Στο Phoenix Rising, η Γουντ ισχυρίστηκε ότι ο Μάνσον την έδεσε σε ένα ξύλινο στασίδι προσευχής και την χτύπησε επανειλημμένα με ένα ναζιστικό μαστίγιο, που φέρεται να προέρχεται από το Ολοκαύτωμα και ήταν διακοσμημένο με σβάστικα (η Γουντ είναι Εβραία).

Της προκάλεσε ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα, έκοψε το χέρι του και την ανάγκασε να πιει το αίμα του, και στη συνέχεια έκοψε το χέρι της και ήπιε το αίμα της. Ενώ υποβαλλόταν σε αυτή τη βία, σύμφωνα με την Γουντ «ήταν πίσω μου όλη την ώρα. Σχεδόν δεν τον έβλεπα. Έβλεπα μόνο την οθόνη μπροστά μου που έδειχνε ένα βίντεο με ένα κορίτσι που έκοβε τις φλέβες του σε μια μπανιέρα».

Η μνήμη της κακοποίησης

Στο βιβλίο της «The Narcissist’s Playbook», προχωράει ακόμη πιο πέρα, λέγοντας: «Δεν καταλάβαινα γιατί με είχε βάλει μπροστά σε μια οθόνη που απλώς πρόβαλε βία, ενώ εκείνη τη στιγμή η βία ασκούνταν εναντίον μου».

Η Γουντ ανακάλυψε αργότερα ότι αυτή είναι μια αναγνωρισμένη τακτική στις πρακτικές των αιρέσεων, «ένας τρόπος να μπερδέψει το μυαλό σου, ώστε να είναι πιο δύσκολο να ανακαλέσεις τη μνήμη της κακοποίησης».

«Και λειτουργεί» λέει. «Όταν έκανα θεραπεία για το τραύμα, ήταν η μόνη μνήμη που ο θεραπευτής δεν μπορούσε να εντοπίσει».

«Ακόμα κι αν ήξερα ότι αυτό ήταν επικίνδυνο, ήμουν παραλυμένη»

Η Γουντ, 38 ετών, μιλάει στους Times από το σπίτι της σε μια πόλη των ΗΠΑ που προτιμά να μην ονομάσει, καθώς ισχυρίζεται ότι αποτελεί συνεχή στόχο παρενόχλησης από πιστούς οπαδούς του Μέριλιν Μάνσον.

«Τα γυρίσματα της σειράς Mildred Pierce ήταν μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής μου» θυμάται. «Ήμουν ένα εγκαταλελειμμένο πλάσμα. Δεν κοιμόμουν ούτε έτρωγα σχεδόν καθόλου. Ήμουν πολύ απομονωμένη και ένιωθα μεγάλη μοναξιά.

«Παρόλο που ήξερα ότι η κατάσταση με είχε ξεπεράσει και ότι αυτό ήταν επικίνδυνο, ήμουν παράλυτη και δεν είχα ιδέα πώς να βγω από αυτό» λέει.

Μόλις τους προηγούμενους μήνες είχε μείνει έγκυος, είχε κάνει έκτρωση και είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. «Μετά από αυτό, μπήκα σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, άρχισα να πηγαίνω σε ομαδική θεραπεία και έκοψα τα ναρκωτικά και το αλκοόλ – ήμουν αρκετά εθισμένη στα ναρκωτικά και το αλκοόλ όταν ήμουν μαζί του».

Πλύση εγκεφάλου

Η Γουντ ήταν μία από τις τρεις γυναίκες που μίλησαν με την ελπίδα να επεκταθεί σε όλες τις πολιτείες ο Νόμος για τα Δικαιώματα των Επιζώντων Σεξουαλικής Βίας, θεσπίζοντας σε εθνικό επίπεδο τα νόμιμα δικαιώματα των επιζώντων. Συνέχισε να αγωνίζεται με επιτυχία για την παράταση της παραγραφής στην Καλιφόρνια -το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να καταγγείλουν την κακοποίηση- πρώτα σε πέντε και στη συνέχεια σε επτά χρόνια.

Αν και δεν είχε ακόμη κατονομάσει τον Μάνσον ως τον φερόμενο θύτη της, περιέγραψε «την τοξική ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που ξεκίνησε αργά αλλά κλιμακώθηκε, συμπεριλαμβανομένων απειλών κατά της ζωής μου, σοβαρού gaslighting και πλύσης εγκεφάλου, ξυπνώντας δίπλα στον άνδρα που ισχυριζόταν ότι με αγαπούσε όταν βίαζε αυτό που πίστευε ότι ήταν το αναίσθητο σώμα μου».

Ενοχή και σύγχυση

Μίλησε για «αρρωστημένα τελετουργικά, όπου με έδεναν από τα χέρια και τα πόδια για να με βασανίζουν ψυχικά και σωματικά, μέχρι ο θύτης μου να αισθανθεί ότι είχα αποδείξει την αγάπη μου γι’ αυτόν».

«Νόμιζα ότι ήμουν ο μόνος άνθρωπος που βίωσε κάτι τέτοιο, και ένιωθα τεράστια ενοχή και σύγχυση για τον τρόπο που αντέδρασα στην κακοποίηση», είπε. «Αποδέχτηκα την αδυναμία μου και ένιωθα ότι κατά κάποιον τρόπο μου άξιζε».

«It girl»

Η Γουντ πέρασε την παιδική της ηλικία στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, όπου η μητέρα της, Σάρα, ήταν ηθοποιός και δασκάλα υποκριτικής, ενώ ο πατέρας της, Άιρα, επίσης ηθοποιός, διηύθυνε μια τοπική θεατρική ομάδα στην οποία συμμετείχαν η Έβαν και τρία από τα τέσσερα αδέλφια της.

Σε ηλικία εννέα ετών, μετά το διαζύγιο των γονιών της, η Γουντ και η μητέρα της μετακόμισαν στο Λος Άντζελες, όπου άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με την υποκριτική.

Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε στα 14 της με την ταινία «Thirteen», στην οποία υποδύθηκε μια έφηβη που βυθίζεται στον κόσμο του σεξ, των ναρκωτικών και του εγκλήματος. Κέρδισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και εξώφυλλο στο Vanity Fair, που την ανακήρυξε ως ένα από τα νέα «It girls» του Χόλιγουντ.

Η γνωριμία

Όταν η Γουντ γνώρισε τον Μάνσον, σε ένα πάρτι στο ρετιρέ του ξενοδοχείου Chateau Marmont, εκείνος δεν είχε ακόμη χωρίσει από την καλλιτέχνιδα του μπουρλέσκ Ντίτα Φον Τις, ενώ η Γουντ είχε σχέση με τον συνάδελφό της ηθοποιό Τζέιμι Μπελ, πρωταγωνιστή του «Μπίλι Έλιοτ».

Εκείνη ήταν 18 ετών, ο Μάνσον ήταν 37. Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει, άρχισε να την «βομβαρδίζει» με αγάπη. «Είδε ότι ένιωθα μοναξιά κι άρχισε να το εκμεταλλεύεται, λέγοντας: “Αυτό είναι ξεχωριστό. Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι γραφτό να είμαστε μαζί” » λέει. Σύντομα, είχε χωρίσει από τον Μπελ και ζούσε με τον Μάνσον.

Η επιβεβαίωση

Μετά την κατάθεσή της στο Κογκρέσο το 2018, «Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τόσο θερμή, θεραπευτική και υπέροχη. Δεν ένιωσα ότι με κρίνανε και δεν ένιωσα ντροπή», λέει. «Αλλά μετά ήρθαν όλες οι άλλες ιστορίες».

Αν και δεν τον είχε ακόμη κατονομάσει, πρώην κοπέλες, πρώην υπάλληλοι, θαυμαστές και γνωστοί του Μάνσον επικοινώνησαν όλοι, λέει, με φρικιαστικές καταγγελίες που ταίριαζαν απόλυτα με τις δικές της. Το αποκαλεί «ένα αίσθημα συντριπτικής επιβεβαίωσης. Το αίσθημα ότι, “νιώθω επιβεβαιωμένη, αλλά μισώ το γεγονός ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο”».

Αν και η Γουντ δεν μπόρεσε να ασκήσει δίωξη εναντίον του Γουόρνερ -η παράταση της προθεσμίας παραγραφής δεν ήταν ακόμα αρκετή για να καταγγείλει η Γουντ την υποτιθέμενη κακοποίηση που υπέστη- υπέβαλε στοιχεία στο FBI, το οποίο της ενημέρωσε ότι ετοίμαζε υπόθεση βασιζόμενο σε μαρτυρίες πολλών θυμάτων. Εν τω μεταξύ, κυκλοφορούσαν φήμες στο διαδίκτυο και δημοσιογράφοι άρχισαν να ρωτούν τον Μάνσον.

Ήμουν έφηβη

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Γουντ επιβεβαίωσε τις φήμες. Σε ανάρτησή της στο Instagram, δήλωσε: «Το όνομα του θύτη μου είναι Μπράιαν Γουόρνερ, γνωστός στον κόσμο ως Μέριλιν Μάνσον. Άρχισε να με προσεγγίζει όταν ήμουν έφηβη και με κακοποίησε φρικτά για χρόνια.

»Μου έκαναν πλύση εγκεφάλου και με χειραγωγούσαν ώστε να υποταχθώ. Δεν θέλω πια να ζω με το φόβο της εκδίκησης, της συκοφαντίας ή του εκβιασμού.

»Είμαι εδώ για να εκθέσω αυτόν τον επικίνδυνο άνθρωπο και να καταγγείλω τις πολλές βιομηχανίες που τον ενθάρρυναν, πριν καταστρέψει κι άλλες ζωές. Στέκομαι στο πλευρό των πολλών θυμάτων που δεν θα σιωπούν πλέον».

327.000 δολάρια

Λίγες ώρες αργότερα, η δισκογραφική εταιρεία του Μάνσον τον απομάκρυνε. Ο ίδιος δημοσίευσε μια διάψευση ως απάντηση: «Προφανώς, η τέχνη μου και η ζωή μου αποτελούν από καιρό πόλο έλξης για αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές οι πρόσφατες κατηγορίες εναντίον μου είναι φρικτές διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας» έγραψε.

«Οι προσωπικές μου σχέσεις ήταν πάντα απολύτως συναινετικές με συντρόφους που μοιράζονταν τις ίδιες απόψεις. Ανεξάρτητα από το πώς -και γιατί- άλλοι επιλέγουν τώρα να παραποιήσουν το παρελθόν, αυτή είναι η αλήθεια».

Μήνυσε τη Γουντ για δυσφήμιση το 2022, κατηγορώντας την ότι επινόησε κατηγορίες εναντίον του και έπεισε άλλους να κάνουν το ίδιο. Αφού ένας δικαστής απέρριψε σημαντικά τμήματα της αγωγής, ο Μάνσον απέσυρε την υπόθεση και αναγκάστηκε να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της Γουντ ύψους 327.000 δολαρίων.

Τέσσερις γυναίκες

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2025, η Εισαγγελία της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι η διεξοδική έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σωματική βλάβη εναντίον του Μάνσον, που υπέβαλαν τέσσερις γυναίκες -μεταξύ των οποίων η πρώην προσωπική του βοηθός Άσλεϊ Γουόλτερς, η ηθοποιός Έσμε Μπιάνκο και το μοντέλο Άσλεϊ Μόργκαν Σμίθλαϊν- δεν οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι και αυτές οι υποθέσεις είχαν παραγραφεί, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να αποδείξουμε τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση πέραν πάσης αμφιβολίας».

Λάθος και χαλασμένο

Η Γουντ αναφέρει ξανά την «συντριπτική επιβεβαίωση». «Αυτό που βλέπουμε τώρα με τα αρχεία του Έπσταϊν, όλοι είναι τόσο εξοργισμένοι, ρωτώντας: “Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία και να μην γίνεται τίποτα;” Όλες οι επιζώσες που γνωρίζω έλεγαν: ναι, καλώς ήρθατε στο πάρτι. Τώρα βλέπετε αυτό που έχουμε δει εμείς. Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία -και δεν αρκούν. Κάτι είναι λάθος και χαλασμένο για να επιτρέπει σε αυτό το είδος κακοποίησης να συνεχίζεται».

Τον Ιανουάριο, ένας δικαστής επανέλαβε την υπόθεση εναντίον του Μάνσον που είχε υποβάλει η Άσλεϊ Γουόλτερς, αφού άνοιξε ένα διετές παράθυρο για την εξέταση υποθέσεων σεξουαλικής επίθεσης που είχαν ήδη παραγραφεί βάσει του νόμου.

Του παρέχουν βήμα

Εν τω μεταξύ, ο Μάνσον ξεκινάει παγκόσμια περιοδεία, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. «Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που του παρέχουν βήμα και διασημότητες που περιοδεύουν μαζί του, κάτι που είναι τρομακτικό» λέει η Γουντ.

«Επειδή πολλές από τις ιστορίες διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια της περιοδείας, και η πρόσβαση που εξακολουθεί να έχει σε νεαρές θαυμάστριες με ανησυχεί πολύ».

Σκυλί από καταφύγιο

Όμως η Γουντ, όπως λέει η ίδια, βρίσκεται σε καλή φάση. Μετά από ένα διάλειμμα από την υποκριτική, πρόσφατα ολοκλήρωσε τις γυρίσματα μιας νέας σειράς για τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ράιαν Μέρφι. Είναι μητέρα ενός 13χρονου γιου, τον οποίο μεγαλώνει από κοινού με τον Μπελ.

(Επανενώθηκαν μετά το χωρισμό της από τον Μάνσον και παντρεύτηκαν το 2012, αλλά αργότερα χώρισαν. Αυτός είναι πλέον παντρεμένος με την ηθοποιό Κέιτ Μάρα).

Η Γουντ είναι ανύπαντρη, αλλά, όπως λέει, έχει ζήσει μερικές «όμορφες και υγιείς σχέσεις».

Παραλληλίζει τον εαυτό της με «ένα σκυλί από καταφύγιο». «Ήταν στο καταφύγιο και γρύλιζε και επιτίθετο. Όσο όμως περνάει ο καιρός, κάθε μέρα πλησιάζεις λίγο περισσότερο, και μια μέρα βρίσκεται στην αγκαλιά σου και δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό σου». Χαμογελά ειρωνικά. «Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν περισσότερη υπομονή με τα σκυλιά απ’ ό,τι με τους ανθρώπους».

*Το βιβλίο The Narcissist’s Playbook μπορεί κανείς να το κατεβάσει από τον Ιούνιο στο narcissistsplaybook.com

*Με στοιχεία από thetimes.com