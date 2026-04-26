science
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
science

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26 Απριλίου 2026, 08:00

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Spotlight

Μέχρι πρότινος, η ανθρωπότητα μπορούσε να διαφωνεί έντονα για τις πολιτικές, τις ιδεολογίες ή τις λύσεις των προβλημάτων της, αλλά υπήρχε μια αδιαπραγμάτευτη βάση: η κοινή συμφωνία για το τι αποτελεί γεγονός.

Μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα ηχητικό ντοκουμέντο αποτελούσαν αντικειμενικές αποδείξεις της πραγματικότητας.

Οι διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν πως οι σύγχρονοι αλγόριθμοι διαλύουν οριστικά την εμπιστοσύνη των απλών πολιτών

Σήμερα, η συνθήκη αυτή έχει ανατραπεί βίαια. Η έκρηξη των παραγωγικών μοντέλων και των κατασκευασμένων ψηφιακών μέσων δεν έφερε απλώς περισσότερη παραπληροφόρηση.

Όπως επισημαίνει η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα, προκάλεσε μια βαθιά «επιστημική κρίση», διαλύοντας το ίδιο το θεμέλιο της αλήθειας και βυθίζοντας τις κοινωνίες σε ένα καθεστώς απόλυτης καχυποψίας.

Η επιστημική ρήξη και η εκχώρηση της σκέψης

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη γνώση. Σε μια εκτενή μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ακαδημαϊκό περιοδικό Reflektif Journal, εξετάζεται αναλυτικά η «Επιστημική Κρίση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η τεχνολογία δεν παράγει απλώς τεχνικά ή ηθικά προβλήματα, αλλά μια δομική ρήξη στην ίδια την ανθρώπινη επιστημολογία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αρχίσει να μεταβιβάζει μαζικά το γνωστικό του φορτίο στις μηχανές, αποδεχόμενος απαντήσεις από αλγόριθμους που μιμούνται την ανθρώπινη λογική, αλλά δεν φέρουν καμία απολύτως ηθική ή κοινωνική ευθύνη για την αλήθεια.

Αυτή η σταδιακή αντικατάσταση της ανθρώπινης κριτικής ικανότητας με εργαλεία αυτοματοποιημένης παραγωγής, οδηγεί στη διάβρωση της ανεξάρτητης σκέψης.

Όταν η αλήθεια ορίζεται λιγότερο από την άμεση εμπειρία και περισσότερο από ψηφιακές αναπαραστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε, η αντίληψή μας για τον κόσμο γίνεται εξαιρετικά ευάλωτη και καθοδηγούμενη.

Το παράδοξο των Deepfakes και το «Μέρισμα του Ψεύτη»

Ο πιο ορατός κίνδυνος αυτής της επιστημικής κατάρρευσης είναι η τεχνολογία των «βαθιών ψευδών» (deepfakes). Ωστόσο, οι σύγχρονες ψυχολογικές έρευνες αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική, πιο σκοτεινή διάσταση της απειλής.

Όπως αναλύεται σε εκτενή μελέτη της Βρετανικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών (Academy of Social Sciences), ο μεγαλύτερος κίνδυνος πλέον δεν είναι ότι ένα πλαστό βίντεο μπορεί να γίνει πιστευτό στο δικαστήριο ή στην κοινωνία. Ο πραγματικός εφιάλτης είναι ότι εντελώς αληθινά και γνήσια ντοκουμέντα απορρίπτονται πλέον εύκολα ως «πιθανά ψεύτικα».

Οι ερευνητές της Ακαδημίας, μέσα από σειρά πειραμάτων, απέδειξαν ότι οι άνθρωποι δεν είναι απλώς ανίκανοι να ξεχωρίσουν τα κατασκευασμένα βίντεο από τα πραγματικά, αλλά πάσχουν από ακραία, αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση ως προς τις ικανότητές τους να εντοπίζουν την απάτη.

Καθώς η τεχνολογία τελειοποιείται ραγδαία, η ψυχολογική άμυνα του κοινού μεταφράζεται σε απόλυτη άρνηση και αμφισβήτηση των πάντων.

Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί το λεγόμενο «Μέρισμα του Ψεύτη» (Liar’s Dividend): οποιοσδήποτε πολιτικός, οργανισμός ή ιδιώτης συλληφθεί να κάνει κάτι παράνομο σε κάμερα, μπορεί πλέον απλώς να ισχυριστεί ότι πρόκειται για ψηφιακή κατασκευή.

Όταν η έννοια της αδιάσειστης απόδειξης πεθαίνει, αυτοί που ωφελούνται μακροπρόθεσμα είναι αποκλειστικά εκείνοι που έχουν κάτι να κρύψουν.

Η επίσημη προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Αυτή η ψυχολογική εξουθένωση απέναντι στην αλήθεια έχει μετουσιωθεί στη μεγαλύτερη συστημική απειλή για τη διεθνή σταθερότητα.

Στην επίσημη έκθεση Global Risks Report 2026 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), τα δυσμενή αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης και η καλπάζουσα παραπληροφόρηση αναδεικνύονται ως οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι παγκόσμιοι κίνδυνοι για την επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση του WEF κρούει εμφατικά τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου κοινωνική πόλωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από χιλιάδες ηγέτες και αναλυτές σε περισσότερες από εκατό χώρες, η αδυναμία διαχωρισμού του πραγματικού γεγονότος από το ψέμα επιταχύνει τη βίαιη διάσπαση των κοινωνιών.

Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον τα μέσα ενημέρωσης, τους κρατικούς θεσμούς, τις επιστημονικές αυθεντίες, αλλά ούτε και τους ίδιους τους συμπολίτες τους.

Το Φόρουμ προειδοποιεί ξεκάθαρα πως όταν η παραπληροφόρηση γιγαντώνεται σε βιομηχανική κλίμακα μέσα από αλγόριθμους, η εμπιστοσύνη —το απολύτως απαραίτητο συστατικό για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας και της οικονομίας— εξαφανίζεται ραγδαία.

Η νέα μορφή κοινωνικής απομόνωσης

Τι απομένει λοιπόν για τον μέσο άνθρωπο σε αυτό το περιβάλλον; Οι μελέτες πάνω στις κοινωνικές επιπτώσεις της ψηφιακής εξαπάτησης (όπως η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο διεθνές δίκτυο ResearchGate με τίτλο Unraveling Reality) κάνουν λόγο για μια εντελώς νέα μορφή κοινωνικής απομόνωσης.

Οι άνθρωποι, γνωρίζοντας ενστικτωδώς ότι το περιβάλλον πληροφόρησής τους είναι δυνητικά εχθρικό και χειραγωγημένο, υψώνουν τεράστια ψυχολογικά τείχη άμυνας.

Η συνεχής καχυποψία δημιουργεί εξάντληση. Αν δεν μπορείς να πιστέψεις ούτε αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου, και αν κάθε αφήγημα ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί από μηχανές για να εκμεταλλευτεί τις γνωστικές σου αδυναμίες, η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η συναισθηματική και πνευματική απόσυρση.

Η ψηφιακή εξαπάτηση γκρεμίζει τα θεμέλια της πραγματικότητας και εγκλωβίζει τους ανθρώπους στην κοινωνική απομόνωση

Η τεχνολογία που κάποτε υποσχέθηκε ότι θα ενώσει τον κόσμο, δείχνει πλέον ικανή να τον διασπάσει σε δισεκατομμύρια μοναχικά άτομα, εγκλωβισμένα σε εντελώς εξατομικευμένες «φούσκες» πραγματικότητας.

Η υπέρβαση αυτής της επιστημικής κρίσης δεν πρόκειται να έρθει μέσα από νέους, ακόμα πιο εξελιγμένους αλγόριθμους ανίχνευσης της απάτης.

Θα απαιτήσει αναγκαστικά την επανεφεύρεση της ανθρώπινης εμπιστοσύνης και την επίμονη αναζήτηση της αλήθειας σε πεδία που οι μηχανές δεν μπορούν ακόμα να ελέγξουν: στον φυσικό, χειροπιαστό κόσμο, στις κοινές μας εμπειρίες και στην άμεση επικοινωνία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Κόσμος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Σύνταξη
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Ορατός ο κίνδυνος 20.04.26

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Σύνταξη
Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Κυριακή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού αναμένονται καταιγίδες

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ: Είσαι ο λόγος που συνεχίζω να παλεύω με τον καρκίνο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

«Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» - Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς στα social media

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Προκλήσεις 26.04.26

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές της Μεσογείου

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Γεώργιος Μαζιάς
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Ακροδεξιά βία 26.04.26

Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies