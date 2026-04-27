Πώς είναι σήμερα ο Μήτσος από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί»
Ο Κώστας Ιντζεγιάν συμμετείχε στην επιτυχημένη σειρά του ΜΕGA «Ευτυχισμένοι Μαζί»
Τον Κώστα Ιντζεγιάν τον γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά, του MEGA «Ευτυχισμένοι Μαζί», όπου υποδύθηκε τον Μήτσο, τον κολλητό φίλο του Μάρκου γιου του Διονύση (Γιάννης Μπέζος).
Πώς είναι σήμερα o «Μήτσος» του «Ευτυχισμένοι μαζί»
Ο ηθοποιός είναι σήμερα 42 χρόνων και έχει αποκτήσει τη δική του οικογένεια και πέρα από την κωμική σειρά του MEGA, συμμετείχε και στη σειρά του ΑΝΤ1 «Εργαζόμενη Γυναίκα» αλλά και στην «Οδό Παραδείσου 7» του ALPHA.
Ο Κώστας Ιντζεγιάν έδωσε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube και σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο TikTok.
Κώστας Ιντζεγιάν: Η αντίδραση του κόσμου όταν τον συναντά
«Κοιτάχτε πώς έχει γίνει ο Μήτσος του «Ευτυχισμένοι Μαζί» ανέφερε αρχικά ο Κώστας Ιντζεγιάν στη συνέντευξή του.
«Όταν με συναντάει κόσμος στον δρόμο μου λέει “κάτι μου θυμίζεις, κάπου σε ξέρω”.
Όταν συμμετείχα στη σειρά, δούλευα παράλληλα σε εταιρεία πληροφορικής αλλά πήγαινα και σε δραματική σχολή. Κάπου εκεί στο 2009 – 2010 υπήρχε κάτι που το λέγαμε κρίση και για αυτό σταμάτησα εντελώς από την τηλεόραση.
Μια άβολη στιγμή μου που είχα στο «Ευτυχισμένοι μαζί» ήταν η συμπεριφορά μου» πρόσθεσε ο ηθοποιός.
Η σειρά ήταν διασκευή της ισπανικής οικογενειακής κωμωδίας Los Serrano που προβλήθηκε από το 2003 μέχρι το 2008. Στην Ελλάδα προβλήθηκε για 2 κύκλους, από το 2007 μέχρι και το 2009.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις