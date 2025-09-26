magazin
Πώς είναι σήμερα η «ωραία Ελένη» του Ρετιρέ; – Η σπάνια εμφάνιση της Κλαίρης Κατσαντώνη
Fizz 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:00
Η Κλαίρη Κατσαντώνη, η «ωραία Ελένη» του Ρετιρέ, το βράδυ της Τετάρτης βρέθηκε στο Κηποθέατρο Παπάγου μαζί με τη Νάντια Μουρούζη και την Ελένη Κρίτα

Την Κλαίρη Κατσαντώνη τη γνωρίσαμε μέσα από το «Ρετιρέ», τη σειρά που άφησε εποχή και όπου εκείνη υποδυόταν την «ωραία Ελένη». Ως συνάδελφος της Κατερίνας (Κατερίνα Γιουλάκη) και της Χαρούλας (Έλντα Πανοπούλου), αλλά και ως συνεταίρος στο μπαράκι, χάρισε αμέτρητες κωμικές στιγμές στο πλευρό του Ιάσωνα (Παύλου Ευαγγελόπουλου).

Οι αντιπαραθέσεις με τις «δύσκολες» πεθερές, την κυρία Θάλεια και τη θεία Χριστίνα, ρόλοι που ενσάρκωσαν μοναδικά η Μαρία Μαρτίκα και η Δήμητρα Σερεμέτη, δημιούργησαν με την «Ελένη» σκηνές που έχουν χαραχτεί βαθιά στην μνήμη και την καρδιά μας.

Κλαίρη Κατσαντώνη

Μετά το τέλος του «Ρετιρέ», η Κατσαντώνη έκανε ένα σύντομο πέρασμα από το «Καλημέρα, Ζωή», όμως στη συνέχεια αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, αφοσιωμένη – σύμφωνα με παλαιότερη αναφορά της Τζόυς Ευείδη – στην οικογένειά της.

Κι εκεί που πολλοί πίστευαν πως δεν θα τη δούμε ξανά σε δημόσια εμφάνιση, το βράδυ της Τετάρτης η ηθοποιός έκανε την έκπληξη: ο φωτογραφικός φακός την «συνέλαβε» στο Κηποθέατρο Παπάγου, όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει την παράσταση «Ιλαριοπούλο». Σε αυτήν τη σπάνια εμφάνισή της, η Κλαίρη Κατσαντώνη ήταν μαζί με τη Νάντια Μουρούζη και την Ελένη Κρίτα, σκορπίζοντας χαρά και νοσταλγία στους θαυμαστές της που ακόμη τη θυμούνται ως την «ωραία Ελένη» του «Ρετιρέ».

Νάντια Μουρούζη-Κλαίρη Κατσαντώνη-Ελένη Κρίτα

World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26.09.25

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ
Fake News 24.09.25

Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
Φαμίλια 24.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι - H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Ο Μάθιου είχε αποκαλύψει στα απομνήμονευματά του ότι ο πατέρας του, Τζέιμς ΜακKόναχι, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του ηθοποιού, Μαίρη «Κέι» Καθλίν ΜακΚέιμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»
Δεν έχει τέλος 24.09.25

Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»

Οι κατηγορίες του πρώην στυλίστα του Diddy περιλαμβάνουν «αναγκαστικά τεστ αφοσίωσης, χειραγώγηση, παρενόχληση, επιθέσεις, βία, καταναγκαστική εργασία, αλλά και απειλές τραυματισμού ή θανάτου»

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μπάσκετ 26.09.25

Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.

Σύνταξη
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ελλάδα 26.09.25

Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια

Σύνταξη
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Φόρος Ζουκμάν 26.09.25

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

Βάιος Μπαλάφας
Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
Κόσμος 26.09.25

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις προτιμήσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας – Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
Τι καταγγέλλει 26.09.25

Η Αίγυπτος απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας - Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος»

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας
Πολιτική 26.09.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας

«Στόχος μας» η «απόλυτη πλειοψηφία» αλλά «αν ο ελληνικός λαός λάβει μία διαφορετική απόφαση, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του», δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg. Τι είπε για οικονομία, ευρωπαϊκή άμυνα και Γαλλία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
