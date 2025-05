Θυμάστε το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» – Δείτε πώς είναι σήμερα, 18 χρόνια μετά

Η Thylane Blondeau γεννήθηκε στις 5 Απριλίου 2001 και προέρχεται από γνωστή οικογένεια. Η μητέρα της, Véronika Loubry, υπήρξε τηλεοπτική παρουσιάστρια τη δεκαετία του ’90, ενώ ο πατέρας της, Patrick Blondeau, είχε ποδοσφαιρική καριέρα σε ομάδες όπως η AS Monaco και η Olympique de Marseille. Σε ηλικία μόλις 6 ετών, το περιοδικό TC Candler την αποκάλεσε «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο».

Πριν ακόμη αποκτήσει αυτόν τον τίτλο, είχε ήδη ξεχωρίσει. Σε ηλικία μόλις 4,5 ετών συμμετείχε σε επίδειξη μόδας του Jean Paul Gaultier, χάρη στο χαρακτηριστικό βλέμμα και τα γαλάζια της μάτια.

Στα 6 της μεσολάβησε ο βαρύγδουπος τίτλος του περιοδικού που την έκανε διάσημη σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, ενώ σε ηλικία 10 ετών έφερε τον διχασμό.

Η παγκόσμια φήμη ήρθε νωρίς, όμως σε ηλικία 10 ετών προκάλεσε αντιδράσεις, όταν φωτογραφήθηκε για τη Vogue Enfant με ιδιαίτερα ώριμο στιλ, κάτι που πολλοί θεώρησαν υπερβολικό για την ηλικία της. Παρ’ όλα αυτά, η καριέρα της συνέχισε απρόσκοπτα.

Πού είναι σήμερα η Thylane;

Σήμερα, στα 24 της, η Thylane είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο και influencer, με σχεδόν 7 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Αν και έχει ύψος μόλις 1,70 μ., έχει συνεργαστεί με σημαντικούς οίκους όπως Chanel, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren και Lacoste.

Το 2016 μπήκε στο πρακτορείο IMG Models, έγινε η νεότερη πρέσβειρα της L’Oréal Paris και εκπροσώπησε το άρωμα Mon Premier Parfum της Lolita Lempicka.

Τον Δεκέμβριο του 2021 εμφανίστηκε στο εσώρουχο σόου της Etam μπροστά από την Opéra Garnier στο Παρίσι. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει εμφάνιση, αφήνοντας πίσω τα ξανθά της μαλλιά για ένα πιο σκούρο look, το οποίο παρουσίασε πρώτη φορά το 2022.

Αν και εξακολουθεί να αναγνωρίζεται από πολλούς ως το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο», η Thylane έχει πλέον καστανά μαλλιά, εγκαταλείποντας το ξανθό look που είχε ως παιδί. Τη νέα της εμφάνιση την παρουσίασε πρώτη φορά το 2022 μέσω των social media.

Παρά την επιτυχία της, η διαδρομή της δεν ήταν πάντα εύκολη. Σε συνέντευξή της στην The Telegraph το 2018, είχε αναφέρει πως δεν ένιωθε τη δημοσιότητα όταν ήταν μικρή: «Μου έλεγαν πως είμαι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο, κι εγώ απλώς έπαιζα με το iPad μου», είπε, προσθέτοντας ότι και σήμερα νιώθει όπως ένας φυσιολογικός άνθρωπος.

Το 2018 λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων με την επωνυμία Heaven May Clothing, όνομα εμπνευσμένο από δύο από τα μεσαία της ονόματα. Είχε αναφέρει τότε ότι ήθελε να δημιουργήσει ρούχα άνετα, κατάλληλα για την καθημερινότητα μιας έφηβης που ταξιδεύει συχνά — όπως φούτερ και φόρμες.

Το 2018 λάνσαρε το δικό της fashion brand, Heaven May Clothing, βασισμένο σε άνετα ρούχα για εφήβους που ταξιδεύουν — όμως η δραστηριότητα της εταιρείας φαίνεται να έχει σταματήσει από το 2019. Αργότερα παρουσίασε και τη δική της σειρά καλλυντικών με την ονομασία Enalyht.

Η απόπειρα στον κινηματογράφο

Στον κινηματογράφο έκανε ένα σύντομο πέρασμα το 2015, συμμετέχοντας στην ταινία Belle et Sébastien: L’aventure continue, ενώ αργότερα είχε έναν μικρό ρόλο στην The Loneliest Boy in the World.

Στην προσωπική της ζωή, η Thylane είναι αρραβωνιασμένη με τον Ben Attal, που δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της μόδας. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2021.