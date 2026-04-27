Εξαπλώνεται το φαινόμενο του shrinkflation στα σούπερ μάρκετ – Τι να προσέχουμε
Πρόκειται για τη μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος, ενώ η τιμή παραμένει ίδια ή αυξάνεται — μια «κρυφή» ανατίμηση που συχνά περνά απαρατήρητη.
Το φαινόμενο της shrinkflation συνεχίζει να προβληματίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.
Οι συσκευασίες μικραίνουν, οι τιμές παραμένουν ίδιες και οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερο χωρίς φυσικά να το καταλαβαίνουν.
Σοκολάτες με λιγότερα γραμμάρια, σαμπουάν με μικρότερη ποσότητα, πακέτα μπισκότων με λιγότερα τεμάχια. Το φαινόμενο ονομάζεται shrinkflation. Πρόκειται για ένα συνδυασμό του shrink που σημαίνει συρρικνώνομαι και του inflation που σημαίνει πληθωρισμός.
Τι αλλάζει «σιωπηλά» στα ράφια:
- Σοκολάτες
- Δημητριακά
- Σνακ και πατατάκια
- Μπισκότα (οικογενειακά πακέτα)
- Παγωτά
- Σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά
- Καλλυντικά
Τι να προσέχουμε ως καταναλωτές:
- Σύγκριση τιμής ανά μονάδα (€/κιλό ή €/λίτρο)
- Αλλαγές στο βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας
- Ενδείξεις όπως «νέο μέγεθος» ή «βελτιωμένη συνταγή»
- Διαφορετικό σχήμα ή μικρότερη συσκευασία
Παραδείγματα συρρίκνωσης:
- Πατατάκια: από 90 γρ. → 70 γρ.
- Τυρογαριδάκια: από 85 γρ. → 80 γρ.
- Δρακουλίνια: από 75 γρ. → 60 γρ.
- Πακοτίνια: από 85 γρ. → 75 γρ.
- Κάψουλες καφέ: από 57 γρ. → 52 γρ.
- Παγωτά (οικογενειακά): από 3 λίτρα → 2,7 λίτρα
Έρχονται και νέες αυξήσεις:
Μετά το Πάσχα, καταγράφονται ανατιμήσεις έως και 15% από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ, σε προϊόντα όπως:
- Αλλαντικά
- Σοκολάτες
- Γάλα εβαπορέ
- Τυροκομικά
- Τι λένε στη Ρουμανία για Λουτσέσκου – «Τον θέλουμε στη Στεάουα, ίσως να μην συνεχίσει στον ΠΑΟΚ»
- Οι αρκούδες φτάνουν στις αυλές – Το κράτος που φτάνει;
- Θάβεται η υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο – Τι αποφάσισε ο Άρειος Πάγος
- Πύρρος Δήμας: Κάνει προπόνηση με την κόρη του – To video με τον ενθουσιασμό του
- Χάος σε αγώνα μποξ στην Τουρκία: Θεατές μπήκαν στο ρινγκ και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο (vids)
- Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Βαρδακαστάνης για εκλογές: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση
- Ουκρανία: Δέκα τραυματίες και πλήγματα σε υποδομές στην Οδησσό από επίθεση ρωσικών drones
