Εξαπλώνεται το φαινόμενο του shrinkflation στα σούπερ μάρκετ – Τι να προσέχουμε

Το φαινόμενο της shrinkflation συνεχίζει να προβληματίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι συσκευασίες μικραίνουν, οι τιμές παραμένουν ίδιες και οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερο χωρίς φυσικά να το καταλαβαίνουν.

Σοκολάτες με λιγότερα γραμμάρια, σαμπουάν με μικρότερη ποσότητα, πακέτα μπισκότων με λιγότερα τεμάχια. Το φαινόμενο ονομάζεται shrinkflation. Πρόκειται για ένα συνδυασμό του shrink που σημαίνει συρρικνώνομαι και του inflation που σημαίνει πληθωρισμός.

Τι αλλάζει «σιωπηλά» στα ράφια:

Σοκολάτες

Δημητριακά

Σνακ και πατατάκια

Μπισκότα (οικογενειακά πακέτα)

Παγωτά

Σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά

Καλλυντικά

Τι να προσέχουμε ως καταναλωτές:

Σύγκριση τιμής ανά μονάδα (€/κιλό ή €/λίτρο)

Αλλαγές στο βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας

Ενδείξεις όπως «νέο μέγεθος» ή «βελτιωμένη συνταγή»

Διαφορετικό σχήμα ή μικρότερη συσκευασία

Παραδείγματα συρρίκνωσης:

Πατατάκια: από 90 γρ. → 70 γρ.

Τυρογαριδάκια: από 85 γρ. → 80 γρ.

Δρακουλίνια: από 75 γρ. → 60 γρ.

Πακοτίνια: από 85 γρ. → 75 γρ.

Κάψουλες καφέ: από 57 γρ. → 52 γρ.

Παγωτά (οικογενειακά): από 3 λίτρα → 2,7 λίτρα

Έρχονται και νέες αυξήσεις:

Μετά το Πάσχα, καταγράφονται ανατιμήσεις έως και 15% από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ, σε προϊόντα όπως: