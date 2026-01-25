newspaper
Έρχεται shrinkflation και στο πασχαλινό καλάθι
Διεθνής Οικονομία 25 Ιανουαρίου 2026

Έρχεται shrinkflation και στο πασχαλινό καλάθι

Οι καταναλωτές στη Βρετανία διαπιστώνουν ότι φέτος το πασχαλινό αυγό κοστίζει ακριβότερα, αλλά ζυγίζει λιγότερο

Σύνταξη
A
A

Spotlight

Όσοι κάνουν ήδη μια βόλτα στα σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν αρχίσει να παρατηρούν ένα γνώριμο αλλά ενοχλητικό φαινόμενο: τα πασχαλινά σοκολατένια αυγά δείχνουν πιο «αδύνατα» από ποτέ. Και δεν ευθύνεται το ότι το Πάσχα απέχει ακόμη χρονικά. Η πραγματική αιτία κρύβεται στον συνδυασμό αυξήσεων τιμών και μειώσεων βάρους, ένα νέο κύμα shrinkflation που χτυπά τον κλάδο της σοκολάτας στη Βρετανία, αναφέρει η βρετανική Guardian.

Λιγότερα γραμμάρια, περισσότερες λίρες για τα αυγά στη Βρετανία

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το XL αυγό Maltesers, το οποίο φέτος σε πολλά καταστήματα ζυγίζει 194 γραμμάρια, όταν πέρυσι έφτανε τα 231. Την ίδια στιγμή, η τιμή του σε μεγάλες αλυσίδες όπως η Tesco ανέβηκε στις 7 λίρες, αυξημένη κατά μία λίρα. Η «απώλεια βάρους» δεν είναι τυχαία: στο εσωτερικό του κουτιού λείπει πλέον ένα μικρό σακουλάκι Maltesers, γεγονός που εκτοξεύει το κόστος ανά γραμμάριο.

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζουν και τα αυγά Cadbury Twirl. Αντί για δύο κανονικές μπάρες, περιλαμβάνουν πλέον δύο μικρότερα, ατομικά τυλιγμένα κομμάτια. Το συνολικό βάρος έχει μειωθεί σχεδόν κατά 10%, ενώ η τιμή έχει αυξηθεί, οδηγώντας σε σημαντική επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Οικογενειακά πακέτα… όχι και τόσο οικογενειακά

Ακόμη και τα δημοφιλή Mini Eggs δεν έμειναν ανεπηρέαστα. Τα οικογενειακά πακέτα περιέχουν λιγότερα αυγά σε σχέση με πέρυσι, με αποτέλεσμα μικρότερο βάρος και αισθητά υψηλότερη τιμή. Οι διαφορές από αλυσίδα σε αλυσίδα παραμένουν, όμως η γενική τάση είναι ξεκάθαρη: όποιος δεν συγκρίνει τιμές, πληρώνει ακριβά.

Ο «χρυσός» λαγός της Lindt

Τα εμβληματικά χρυσά λαγουδάκια της Lindt διατηρούν το βάρος τους στα 200 γραμμάρια, αλλά η τιμή τους έχει εκτοξευθεί.

Από τις 5,50 λίρες πέρυσι, πλέον αγγίζουν τις 8,50 λίρες στα περισσότερα καταστήματα, χωρίς να απαιτείται κάποια… γκουρμέ αναβάθμιση για να δικαιολογηθεί η αύξηση.

Η κρίση του κακάο πίσω από τις αυξήσεις

Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται μακριά από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι τιμές του κακάο έχουν εκτιναχθεί διεθνώς, εξαιτίας κακών σοδειών στη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, περιοχές-κλειδιά για την παγκόσμια παραγωγή.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που συνδέονται με την κλιματική κρίση, έχουν περιορίσει την προσφορά, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα κόστη για ζάχαρη, ενέργεια, μεταφορές και εργασία.

Οι εξηγήσεις των εταιρειών

Οι μεγάλες σοκολατοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στο μέγεθος των προϊόντων είναι έσχατη λύση.

Εκπρόσωποι της Mars Wrigley και της Mondelēz International τονίζουν ότι απορρόφησαν όσο μπορούσαν τις αυξήσεις, αλλά τελικά αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε μικρές μειώσεις βάρους και αναπροσαρμογές τιμών. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η τελική τιμή καθορίζεται από τους λιανεμπόρους.

Το συμπέρασμα για τους καταναλωτές

Το φετινό Πάσχα στη Βρετανία επιβεβαιώνει ότι η shrinkflation ήρθε για να μείνει.

Οι καταναλωτές καλούνται να διαβάζουν προσεκτικά τις ετικέτες, να συγκρίνουν βάρη και τιμές και να αποφασίζουν αν το πασχαλινό αυγό αξίζει τελικά το κόστος του. Γιατί, όπως φαίνεται, η σοκολάτα μπορεί να παραμένει γλυκιά, αλλά η εμπειρία στο ταμείο γίνεται ολοένα και πιο πικρή…

Πηγή: ΟΤ

World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

